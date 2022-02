THOMAS CLARKE, DÉCOUVREUR DE MINES ÉPROUVÉ POUR HAWKMOON RESOURCES





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; OTCQB : HWKRF ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») remercie M. Thomas Clarke, vice-président de l'exploration pour ses efforts continus. Sans un géologue talentueux comme Tom, Hawkmoon Resources ne pourrait pas exister. La découverte récente de M. Clarke au trou HMW 21-28 de 83,6 grammes par tonne (« g/t ») d'or a fourni à la Société un point de départ passionnant pour les programmes de forage à venir en 2022.

Tom, un véritable explorateur qui, au lieu de travailler et de forer uniquement dans les zones connues du projet Wilson, a choisi d'explorer 50 mètres au sud de toutes les minéralisations aurifères précédemment connues au Midrim et a été récompensé par une nouvelle découverte. En conséquence, Hawkmoon a reçu la teneur en or la plus élevée sur la propriété Wilson pour le programme de forage 2021 de Hawkmoon.

M. Clarke a déjà connu du succès au Québec. Alors qu'il était administrateur de Bonterra Resources (TSX.V : BTR), il a coordonné toute l'exploration qui a mené à la définition de la première ressource aurifère conforme au Règlement 43-101 sur le gisement Gladiator par Snowden. Aujourd'hui, le gisement Gladiator a été élargi pour avoir des ressources indiquées de 1 413 000 t @ 8,61 g/t pour 391 000 oz. Les ressources en Au et présumées sont de 4 174 000 t à 7,37 g/t pour 989 000 oz. Au1.

M. Clarke est un entrepreneur et un géologue professionnel agréé qui détient une maîtrise ès sciences de l'Université du Witwatersrand, qu'il a obtenue lors de ses études en tant qu'étudiant international à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a travaillé sur des projets d'or, de métaux du groupe du platine, de cuivre et d'énergie. M. Clarke a 18 ans d'expérience en tant que géologue à succès et a été administrateur de sociétés publiques sans interruption depuis mai 2010.

À propos d'Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets sont situés dans l'une des plus grandes régions aurifères au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Pour plus d'informations, consultez les documents déposés par la Société disponibles sur www.sedar.com.

