GoCardless, une Fintech de premier plan dans le secteur des solutions de paiements bancaires directs, a annoncé aujourd'hui avoir levé 312 millions USD de fonds supplémentaires dans la série G , faisant de la société la toute dernière licorne de la tech européenne et britannique, valorisée à 2,1 milliards USD.

L'investissement est dirigé par Permira, qui apporte d'ores et déjà un soutien significatif aux entreprises développant des logiciels de paiement et financiers de très grande qualité, parmi lesquelles Carta, Clearwater Analytics et Klarna. Le nouvel investisseur BlackRock Private Equity Partners a également rejoint le tour de table. Ce financement permettra à GoCardless d'accélérer sa croissance dans le domaine de l'open banking, en développant à la fois ses produits et sa présence géographique, à l'heure où la société entend devenir le premier réseau mondial en matière de solutions de paiements directs.

GoCardless traite plus de 25 milliards $ de transactions tous les ans, et offre ses services à plus de 70 000 entreprises à travers le monde, parmi lesquelles DocuSign, Epson, Klarna et TripAdvisor. Depuis sa dernière levée de fonds en décembre 2020, la valorisation de la société a plus que doublé, tandis que ses effectifs ont augmenté de 85 %. GoCardless a accéléré ses investissements dans le développement de produits de l'open banking, et a lancé Instant Bank Pay, un nouveau moyen permettant de collecter des paiements ponctuels de banque à banque en utilisant l'open banking. Depuis, la société a d'ores et déjà aidé plusieurs milliers de commerçants au Royaume-Uni et en Europe à traiter des paiements occasionnels d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Klarna a récemment choisi GoCardless pour proposer le prélèvement bancaire à plus de 21 millions de clients aux États-Unis, tirant parti de l'expertise de GoCardless dans le domaine des paiements de compte à compte, à l'heure où la société se développe sur le marché. En outre, PayPal et GoCardless ont signé un accord stratégique qui permettra à GoCardless de devenir un partenaire de PayPal pour les prélèvements bancaires. Les commerçants utilisant PayPal auront bientôt la possibilité d'offrir à leurs clients des options de paiement bancaire supplémentaires, alors que les consommateurs souhaitent de plus en plus pouvoir bénéficier du choix du mode de paiement.

Hiroki Takeuchi, co-fondateur et PDG de GoCardless, a déclaré : « L'essor de l'open banking représente une chance unique de modifier la manière dont s'effectuent les paiements partout dans le monde. Je suis ravi de pouvoir compter sur des partenaires tels que Permira et BlackRock Private Equity qui, grâce à leur présence mondiale et leur forte expertise technologique, vont pouvoir nous aider a établir un réseau de paiements directs, permettant ainso de fluidifier les transactions, sans carte, sans date d'expiration ni frais supplémentaires. Je suis impatient de travailler avec eux, ainsi qu'avec les nouveaux membres du conseil d'administration, afin d'accélérer le développement futur de GoCardless. »

Alberto Riva, directeur chez Permira, a ajouté : « Nous pensons que GoCardless est idéalement positionné pour devenir un champion mondial dans le secteur des paiements de compte à compte, grâce à l'open banking. Nous sommes ravis de soutenir Hiroki et son excellente équipe, pour qu'ils puissent continuer à innover et offrir des solutions de pointe de collecte des paiements moins onéreuses, plus rapides et plus sécurisées, partout dans le monde. »

Avec cette levée de fonds, GoCardless bénéficiera également d'une expertise supplémentaire en matière de technologies et de solutions de paiements au sein de son conseil d'administration, grâce à l'arrivée de Michael Rouse, ancien directeur commercial de Klarna, et de Koen Köppen, directeur de la technologie de Klarna et membre du conseil d'administration de Mollie, qui rejoindra le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant.

S'appuyant sur près de 10 ans d'expérience dans le domaine des paiements directs, la société va élargir son champ d'action à la fois aux paiements ponctuels et récurrents, tout en poursuivant son expansion à l'international. La société ouvrira également son réseau réseau de paiement bancaire à d'autres fournisseurs de services souhaitant tirer parti de sa technologie et de sa plate-forme.

Dans le cadre de cette levée de fonds, J.P. Morgan Securities PLC a agi en tant qu'agent de placement exclusif. Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier de Permira.

GoCardless est un acteur mondial du secteur des solutions de paiements directs. Il facilite la collecte de paiements ponctuels et récurrents directement depuis le compte en banque des clients, via le prélèvement bancaire et l'open banking. La plate-forme technologique et réseau mondial de paiements de GoCardless simplifient l'encaissement des paiements pour plus de 70 000 entreprises partout dans le monde, des multinationales aux petites entreprises. Chaque année, GoCardless traite plus de 30 milliards USD de paiements dans plus de 30 pays. GoCardless est basée au Royaume-Uni, et dispose de bureaux en Allemagne, Australie, États-Unis, ainsi qu'en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur Twitter @GoCardless.

Permira est une société internationale d'investissement qui soutient le succès et les ambitions de croissance des entreprises. Fondée en 1985, la société conseille des fonds d'actifs sous gestion s'élevant à près de 65 milliards USD (58 milliards EUR), et réalise des investissements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en capitaux propres dans quatre secteurs clés : la consommation, les services, la technologie et la santé. Les fonds Permira ont largement fait leurs preuves en termes d'investissements dans le secteur technologique, avec près de 18,7 milliards USD investis dans 67 entreprises dans les domaines du cloud computing, de la Fintech, des logiciels en tant que service (Software as as Service, SaaS), et des marchés en ligne. Permira emploie plus de 350 personnes réparties dans 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La stratégie du nouveau fonds « Permira Growth Opportunities (PGO) » soutient les efforts de développement d'entreprises technologiques leaders et disruptives. Les fonds PGO ont accompagné, par le passé, des entreprises technologiques et du secteur de l'Internet parmi les plus importantes et plus dynamiques au monde, notamment AllTrails, Carta, Catawiki, Clearwater Analytics, FullStory, G2, GWI, Klarna, Minted, Mirakl, Nexthink, Relativity, Safti, Sysdig et Zwift. Permira Growth Opportunities a clôturé son deuxième fonds en décembre 2021 à 4 milliards USD.

