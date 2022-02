Mila annonce un partenariat avec AI Sweden et accueille l'entité dans l'écosystème montréalais de l'IA





MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle, est fier d'annoncer un partenariat avec AI Sweden, le centre national suédois en matière d'intelligence artificielle (IA) appliquée. AI Sweden, qui est installé dans les espaces de bureau de Mila depuis l'automne 2021, et Mila unissent leurs forces afin de trouver des occasions de collaboration pour renforcer les liens entre les deux pays et soutenir la compétitivité et le savoir-faire de la Suède en matière d'IA.

Montréal s'est établie en tant que pôle mondial pour la recherche et le développement de l'IA et Mila occupe une position de premier plan au sein de cet écosystème. C'est en grande partie ce qui a motivé AI Sweden à s'associer à Mila pour ouvrir un centre de collaboration à Montréal.

« La Suède et le Québec ont beaucoup en commun, et ce partenariat avec AI Sweden nous permet de partager des connaissances et de renforcer le travail de chacun pour accélérer la recherche et le développement de l'IA dans nos communautés. Nous sommes très heureux d'accueillir AI Sweden dans l'écosystème de Mila et dans nos locaux à Montréal », déclare Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila.

« Ce partenariat avec Mila nous permet de rapprocher les organisations et les entreprises suédoises de la plaque tournante de l'IA que constitue Montréal et de créer de grandes occasions de collaboration, d'échanges de talents et de transfert de connaissances avec l'un des principaux écosystèmes mondiaux de l'IA. Nous sommes très heureux de débuter cette relation qui renforcera la compétitivité de la Suède et qui contribuera à son bien-être », déclare Martin Svensson, codirecteur d'AI Sweden.

L'initiative, qui est en partie financée par l'agence suédoise pour l'innovation Vinnova, permet à AI Sweden de déployer du personnel à Mila et ainsi d'établir une présence concrète à Montréal. Ce partenariat vise à établir des liens entre les deux pays afin de favoriser les collaborations dans le domaine de la recherche sur l'IA. Le Canada est notamment l'un des principaux acteurs du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA). AstraZeneca, un leader mondial du secteur biopharmaceutique, s'est également associé à Mila en 2021 afin de maximiser le potentiel de l'IA pour la découverte et le développement de médicaments.

Parmi les pays les plus innovants au monde, la Suède dispose également d'un secteur public bien organisé ayant une longue tradition en matière de documentation et de collecte de données.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble près de 900 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles générateurs.

À propos d'AI Sweden

AI Sweden est le centre national pour l'intelligence artificielle appliquée, soutenu par le gouvernement suédois et les secteurs public et privé de tout le pays. Notre mission est d'accroître l'utilisation de l'IA au profit de notre société, de notre compétitivité et de tous les habitants de la Suède.

