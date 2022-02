Antier Solutions excelle dans le développement de NFT et permet à de nombreuses entreprises de profiter de ce marché d'un milliard de dollars





NOTTINGHAM, Angleterre, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Antier Solutions, une entreprise de développement de blockchains, joue un rôle de leader dans le domaine du développement de NFT grâce à sa forte présence sur le marché. En tant qu'une des premières venues dans l'industrie, la société figure parmi les principales sociétés de développement de blockchain aux côtés de GoodFirms, Clutch, et The Manifest.

Les NFT ont gagné l'attention de tous les secteurs, en particulier dans le monde de l'art et du divertissement. La valeur du marché ne cesse d'augmenter et, selon les experts en technologie, ne tardera pas à atteindre plusieurs milliards de dollars. Anticipant l'énorme demande de services pour le développement de NFT , Antier Solutions a mis au point une compétence incomparable dans ce domaine.

Cette société de consultation en blockchain à croissance rapide a émergé comme précurseur dans les trois applications les plus populaires des NFT, y compris le développement de jetons non fongibles, du marché NFT et de plateforme de jeux NFT.

Grâce à son atout majeur dans la technologie blockchain, Antier Solutions possède une grande expertise dans le développement des NFT pour une variété de domaines, dont l'art de luxe, la musique, l'immobilier, les prêts garantis par des NFT, le contenu numérique et les noms de domaine.

Misant sur ses solides bases en ce qui a trait aux applications décentralisées, Antier Solutions prépare et lance le marché des NFT pour la négociation d'actifs adossés à des NFT. La société a une excellente position dans ce domaine, ayant déjà lancé plus de 100 jetons de cryptomonnaie évalués collectivement à plus de 500 millions de dollars.

Avec les entreprises qui se lancent dans les jeux NFT, Antier Solutions a rapidement répondu à la demande croissante de développement de NFT . La société a renforcé ses capacités techniques pour fournir des services de développement de produits de classe mondiale. Soulignant l'accent mis par Antier Solutions en matière de développement NFT, Vikram R. Singh, le directeur général de l'entreprise a déclaré : « Nous venons de développer des NFT pour l'un des jeux fantastiques les plus populaires au monde. J'admets sans hésitation que les produits NFT seront les études de cas les plus rentables de la technologie de la blockchain. Notre portefeuille de services NFT est en pleine expansion et nos priorités sont alignées pour les prochains trimestres. »

Avec sa forte présence dans le domaine de la blockchain, Antier Solutions est très bien positionnée pour pénétrer de nouveaux secteurs technologiques perturbateurs.

À propos d'Antier Solutions

Basée à Mohali, en Inde, Antier Solutions est une société de développement de blockchains offrant des services complets qui possède une vaste expérience dans le conseil, le développement et la promotion d'applications décentralisées d'entreprise. Présente sur 3 continents, Antier Solutions fournit des services de développement d'échange de cryptomonnaies , de développement de portefeuille de cryptomonnaies, de solutions bancaires acceptant les cryptomonnaies, de tokénisation d'actifs, de développement de NFT, de protocole financier décentralisé novateur et de développement de blockchain personnalisé.

Contact pour les médias :

Antier Solutions : +91 987 83 62625 (Inde), +1 (315) 825 4466 (États-Unis)

E-mail : info@antiersolutions.com

Site Web : https://www.antiersolutions.com/

Telegram : https://t.me/antiersupport

Facebook : https://www.facebook.com/antiersolutions

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/antiersolutions/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1742155/Antier_Solutions_NFT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1391440/Antier_Solutions_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 05:34 et diffusé par :