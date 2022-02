Les Jeux olympiques d'hiver 2022 remportent la médaille d'or du nombre de téléspectateurs en streaming, et de l'engagement social





Rien ne place davantage les Jeux olympiques au centre de la scène mondiale comme la cérémonie d'ouverture ; et cette année, des millions de personnes ont suivi l'événement en streaming, contribuant ainsi à une augmentation de 349 % du nombre de téléspectateurs en streaming, par rapport à la journée de la cérémonie d'ouverture de 2018, d'après les nouvelles données de Conviva, la plateforme de mesure en continu des médias diffusés en streaming. 71 % des téléspectateurs en streaming ont été mesurés lors des deux heures correspondant au milieu de la cérémonie, en grande partie du fait de la brièveté de l'événement cette année.

« Les Jeux olympiques d'hiver 2022 sont prépondérants pour le visionnage en streaming, à la fois le jour même de l'événement, et dans les deux semaines qui suivent, lorsque les spectateurs se joignent aux programmes aux moments où cela leur convient le mieux », a déclaré Keith Zubchevich, président et chef de la direction, chez Conviva. « La bonne nouvelle, c'est que la qualité et la technologie du streaming répondent à cette demande, faisant du streaming la méthode préférable pour vivre un événement en direct. »

Qualités mixtes ; surprise des appareils

La qualité de la diffusion en streaming de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022 a connu des améliorations dans de nombreux domaines, avec une baisse de 4 % des échecs au démarrage, et une qualité d'image 2 % plus élevée sur le jour de la cérémonie d'ouverture, par rapport à un vendredi habituel. Ceci étant dit, les temps de départ et la mise en mémoire tampon ont continué de poser des difficultés.

Les tablettes ont représenté 28 % des appareils de diffusion pour la cérémonie d'ouverture, ce qui est surprenant si on compare ce chiffre aux données de Conviva indiquant que les tablettes ne comptaient que pour 5 % du temps de visionnage dans le monde entier, au 4e trimestre 2021. Les grands écrans, qui comprennent les smart TV, les appareils de télévision connectés, et les consoles de jeu, représentaient près de la moitié du temps de visionnage de la cérémonie d'ouverture.

Un engagement social qui correspond au pic de streaming

L'engagement social a reflété l'explosion du streaming pour les Jeux olympiques d'hiver 2022, avec une hausse de 370 % de l'activité des comptes officiels du comité olympique de plus de 120 pays, par rapport aux six semaines qui ont précédé les Jeux. Twitter était en tête de toutes les plateformes sociales, en volume de contenu posté, à hauteur de 37 %, tandis qu'Instagram a fourni le public le plus impliqué avec 66 % de tous les engagements pour les comptes du comité olympique dans la semaine qui précédait les Jeux olympiques d'hiver.

Team USA a eu le post le plus performant sur Facebook jusqu'à présent, avec son billet mettant en valeur la première femme des minorités indigènes à jouer pour l'équipe américaine de hockey, ainsi que le premier post sur Twitter qui célébrait la performance du patineur artistique Nathan Chen.

Téléchargez le rapport complet ici.

Méthodologie

Les données du rapport sur les Jeux olympiques d'hiver 2022, de Conviva ont été principalement collectées grâce à la technologie de capteur de flux, exclusive de Conviva, actuellement embarquée dans près de 4 milliards d'applications de streaming vidéo. Elle permet de mesurer plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, avec près de trois billions de transactions en temps réel, par jour, dans plus de 180 pays. Le rapport inclut des données de la base d'éditeurs, de Conviva, collectées le 4 février 2022, la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022, à la fois à l'échelle mondiale et en incluant uniquement les éditeurs diffusant les Jeux olympiques en streaming. Les comparaisons des données comprennent les références mondiales des 90 jours précédents, ainsi que la cérémonie d'ouverture des Jeux de 2018. Les données des médias sociaux sont constituées des données de TikTok, collectées le 4 février 2022, ainsi que de Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, collectées à partir de la plateforme Social Insights de Conviva - Comité olympique, qui incluait plus de 170 comptes, 21 000 posts, et plus de 13 millions d'engagements entre le 18 décembre 2021, et le 4 février 2022.

