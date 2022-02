Xebec annonce un plan de succession en vue de la prochaine génération de dirigeants





Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de technologies de gaz durables, a annoncé aujourd'hui que Kurt Sorschak prendra sa retraite en tant que président du conseil d'administration, président et chef de la direction à compter du 12 mai 2022, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2022 de la société. Au même moment, Jim Vounassis sera nommé président et chef de la direction de Xebec alors quel'actuel vice-président des opérations mondiales de Xebec, Mike Munro, assumera le rôle de chef de l'exploitation.

M. Sorschak restera membre du conseil d'administration, ce qui permettra une transition en douceur et permettra à Xebec de continuer à bénéficier de son expérience en tant que fondateur de la société et de son orientation en tant qu'actionnaire important. Ce plan assurera la continuité tout en soutenant la direction dans l'exécution de la prochaine phase du plan de croissance stratégique de la société.

Mise en évidence de la compétence de l'équipe de direction entrante qui assurera l'avenir de Xebec

En prévision de cette transition vers un nouveau leadership, M. Vounassis et M. Munro se sont joints à Xebec en mai 2021 en tant que hauts dirigeants ayant des compétences reconnues en matière de performance organisationnelle.

M. Vounassis a fait ses preuves en dirigeant des organisations mondiales et complexes afin de concrétiser leur vision et leurs objectifs de transformation. Il était récemment chef de l'exploitation chez Bombardier Transport (TSX : BBD.B), qui fait maintenant partie d'Alstom, l'une des plus grandes entreprises de fabrication de matériel ferroviaire au monde. M. Vounassis était responsable des opérations de cette entreprise dont le chiffre d'affaires s'élevait à 8 milliards de dollars. Il a permis à plus de 15 000 employés d'offrir des solutions ferroviaires novatrices sur les marchés mondiaux. Avant cela, il a occupé des postes de direction chez Pharmascience, Baker Hughes et Pratt and Whitney.

M. Munro est un cadre supérieur reconnu pour son expérience dans la gestion d'entreprises basées en Amérique du Nord, avec une forte expertise dans le développement commercial, les opérations et la planification stratégique. Il a fait une longue carrière chez GE dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, et de l'électricité, en tant que vice-président et directeur général de plusieurs unités d'affaires. M. Munro est hautement reconnu pour son pour son approche transparente dans la conduite de la transformation organisationnelle et l'établissement de bases solides qui augmentent la performance d'entreprise.

« Au nom des employés, de l'équipe de direction et du conseil d'administration de Xebec, je tiens à remercier sincèrement Kurt pour ses 18 années de dévouement et de service en tant que président et chef de la direction durant lesquelles il a veillé à ce que Xebec soit un véritable modèle de réussite dans le domaine des technologies propres », a déclaré Bill Beckett, administrateur principal du conseil d'administration de Xebec Adsorption Inc. « Sous la direction de Kurt au cours des presque deux dernières décennies, la société est passée d'une petite entreprise de fabrication basée au Québec à un acteur mondial dans le domaine des gaz renouvelables avec des milliers de clients, une présence physique sur quatre continents et, surtout, un portefeuille de technologies prêtes à être commercialisées pour assurer notre transition vers un avenir énergétique propre. »

« Xebec dispose d'une base solide pour sa prochaine étape de croissance, et nous sommes ravis de voir Jim et Mike s'épanouir dans leurs nouveaux rôles, car ils assurent tous deux une transition harmonieuse et se préparent à tirer parti de leur expérience en tant que dirigeants chevronnés. L'équipe de direction est impatiente de s'appuyer sur la vision des technologies propres que Kurt a instaurée lorsqu'il a fondé la société en 2004 », a-t-il ajouté.

« Ce fut un honneur de servir Xebec en tant que son premier président et chef de la direction », a déclaré Kurt Sorschak, président du conseil, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc. « J'ai énormément apprécié le temps consacré à aider l'équipe à mettre en oeuvre notre vision, qui consiste à devenir un chef de file mondial en matière de technologie gazière durable, capable d'avoir un impact important dans la lutte contre les changements climatiques. J'ai hâte de soutenir la nouvelle direction de Xebec à partir du conseil d'administration et j'aimerais remercier tous nos employés, clients et investisseurs pour leur soutien constant tout au long de notre parcours », a-t-il poursuivi.

https://www.xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. La société est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de la société ou de son secteur d'activité. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que " croit ", " s'attend ", " anticipe ", " continue ", " pourrait ", " indique ", " planifie ", " sera ", " a l'intention ", " peut ", " projette ", " prévoit ", " ferait " ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots d'identification.

Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou les performances réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité ou performances futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent, en général, les risques liés à la capacité de la société à exécuter sa stratégie, à ses résultats d'exploitation, à l'achat de fournitures tierces pour des matériaux et des composants clés en temps opportun et de façon rentable, à l'industrie et aux produits, à la technologie, à la concurrence, à la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié, à la capacité de gérer avec succès l'expansion prévue de nos activités, à l'économie, à la suffisance de l'assurance et à d'autres facteurs qui sont discutés plus en détail dans le plus récent rapport de gestion trimestriel et dans la notice annuelle de la société déposée sur SEDAR à www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses sur les tendances dans certains segments du marché, le climat économique en général, le rythme et les résultats du développement technologique, l'identité et les actions prévues des concurrents et des clients, la valeur du dollar canadien et les fluctuations des devises étrangères, les taux d'intérêt, les marges prévues dans le cadre de l'attribution de nouveaux contrats, l'état du carnet de commandes actuel de la Société, l'environnement réglementaire et l'approvisionnement en matériaux et composants clés des produits. Si ces hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.

