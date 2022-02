La plateforme événementielle d'engagement Airmeet obtient un financement de série B de 35 millions USD de la part de Prosus Ventures, Sistema, Sequoia Capital India, RingCentral Ventures, ainsi que d'autres investisseurs





La plateforme événementielle d'engagement Airmeet a annoncé aujourd'hui avoir levé 35 millions USD dans le cadre d'un financement de série B. Dans le cadre de cette levée de fonds, les nouveaux investisseurs Prosus Ventures, Sistema Asia Fund, RingCentral Ventures, KDDI Open Innovation Fund, DG Daiwa Ventures et Nexxus Global ont participé aux côtés des investisseurs existants Sequoia Capital India et Accel India.

L'an dernier, Airmeet a enregistré une formidable croissance organique de sa communauté d'utilisateurs existants grâce au bouche à oreille, a multiplié par 24 ses revenus récurrents depuis l'investissement de série A, a connu une croissance de 30 % en glissement mensuel, et a permis à plus de 120 000 organisateurs d'événements de diffuser 150 millions de minutes de temps d'antenne vidéo à l'échelle mondiale. Parmi les clients ayant participé à la croissance organique de la société figurent Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato, et First3Years.

Les fonds levés permettront de consolider la présence sur le marché mondial de la société, qui prévoit d'investir massivement dans la R&D, et de développer son département de gestion des talents mondiaux. L'équipe se concentrera également sur les activités stratégiques qui apporteront davantage de visibilité à la marque ainsi qu'à ses offres sur le marché international.

« L'engagement client évolue rapidement en direction d'un univers qui doit évoluer au-delà des canaux traditionnels. Les marques doivent entamer des conversations et entrer en contact avec les clients, sans perdre le contact humain dans l'univers virtuel. Notre mission consiste depuis toujours à nous focaliser sur l'engagement, ainsi qu'à aider les entreprises à développer l'engagement client via de multiples formats d'événements interactifs », a déclaré Lalit Mangal, cofondateur d'Airmeet.

La gamme de solutions d'engagement immersif d'Airmeet permet aux entreprises et aux communautés de se connecter avec leur public, de dialoguer utilement, d'échanger des commentaires et de nouer des relations durables par le biais des événements. Les spécialistes du marketing, responsables de communauté, directeurs de ventes et équipes de relations clients utilisent la gamme de solutions d'engagement des participants à 360 degrés pour répondre précisément aux besoins du public et mettre à jour de manière dynamique leur stratégie d'engagement client grâce à des points de contact hautement interactifs.

Offrant deux formats de produits - « Conférence » et « Webinaire social », Airmeet permet aux entreprises et organisations de briser les frontières, de nouer des relations et de générer de nouveaux flux de revenus. Offrant la possibilité de s'étendre jusqu'à 100 000 participants et de soutenir des événements multi-formats tels que les webinaires, les conférences hybrides, les salons commerciaux et les ateliers, Airmeet conçoit toute l'année une gamme de solutions d'engagement qui s'étendra bientôt à la réalité virtuelle et au métavers pour délivrer une expérience hautement immersive.

Airmeet a reçu un immense soutien ainsi que des commentaires positifs de la part de sa communauté d'utilisateurs, enregistrant des scores NPS et G2 Crowd figurant parmi les meilleurs de l'industrie. Pour en savoir plus sur Airmeet, rendez-vous sur https://www.airmeet.com.

Citations des investisseurs

Ashutosh Sharma, directeur des investissements en Inde chez Prosus Ventures, a déclaré : « La pandémie a engendré un changement marqué dans notre manière de travailler, ainsi que dans nos façons d'interagir avec les clients, les employés et d'autres parties prenantes. Ce changement a accéléré davantage l'adoption de solutions agiles et virtuelles pour répondre aux besoins des entreprises. Nous sommes ravis de nous associer avec Airmeet car la société soutient la transformation et l'évolution de l'univers du marketing SAAS d'entreprise, et délivre une expérience exceptionnelle au public grâce à une approche unique axée sur le client. »

« Le marché mondial des événements virtuels s'est développé pour devenir une opportunité de 110 milliards USD, aidée par les nouvelles réalités du travail, du réseautage et du marketing. Grâce à ses produits supérieurs acclamés, qui délivrent une expérience de conférence quasiment équivalente à celle du présentiel, Airmeet est bien positionnée pour profiter de ce changement de paradigme majeur sur le marché mondial de la conférence », a commenté Sumit Jain, associé principal chez Sistema Asia Fund.

« Cette pandémie a transformé la manière dont les entreprises entrent en contact avec plusieurs parties prenantes (clients, employés, etc.) en direction du numérique, compte tenu de l'efficacité et de l'expérience immersive qu'offre ce modèle. Airmeet s'inscrit au coeur de cette transformation. Nous sommes associés avec Airmeet depuis plus de 18 mois désormais, et nous sommes impressionnés par l'orientation produit et l'exécution sans faille de l'équipe, ainsi que par l'immense attachement des clients pour le produit. Nous nous réjouissons à la perspective de nombreuses autres années de croissance aux côtés d'Airmeet. » - Abhishek Mohan, directeur chez Sequoia India

« Le style de travail s'est radicalement déplacé vers le Web dans les différentes régions. Airmeet propose une plateforme innovante, offrant des fonctionnalités de conférence en ligne et hors ligne. Dans la mesure où la plateforme délivre des expériences client complètes et engageantes, nous croyons au potentiel d'expansion future du marché. Nous sommes honorés de nous associer avec les équipes d'Airmeet dans le cadre de son parcours remarquable, et ravis d'aborder ensemble le marché japonais. »- Masahito Okuma, directeur délégué de DG Daiwa Ventures

« La transformation actuelle en direction du télétravail et du travail hybride accélère la demande en logiciels d'engagement virtuel. Nous sommes fiers de faire partie des investisseurs d'Airmeet, société qui a enregistré une croissance phénoménale depuis sa création en 2019. L'équipe d'Airmeet a conçu une solution de classe mondiale, qui s'aligne avec la mission de RingCentral Ventures consistant à soutenir les innovations révolutionnaires dans l'univers de la communication et de la collaboration. » - Kira Makagon, directrice de l'innovation chez RingCentral

À propos d'Airmeet Inc

Airmeet est une plateforme événementielle d'engagement client qui permet aux entreprises, associations, établissements d'enseignement, PME, communautés et organisations gouvernementales d'établir des points de contact significatifs auprès de leur public mondial, grâce à des expériences événementielles riches, engageantes et immersives.

Basée aux États-Unis, et comptant plus de 300 employés répartis en Inde et en Amérique du Nord, Airmeet est une société privilégiant le télétravail, qui a été cofondée par Lalit Mangal, Manoj Singh et Vinay Kumar Jaasti en 2019. Le trio travaille ensemble depuis que l'entreprise précédemment couronnée de succès de Lalit, CommonFloor, a été acquise par Quikr.com pour un montant de 200 millions USD.

Plus de 5 500 marques parmi lesquelles Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato et First3Years, utilisent la plateforme d'Airmeet pour organiser chaque mois des événements à travers le monde.

