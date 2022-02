La BDA va organiser le premier grand événement sur l'île, consacré aux risques personnels, depuis 2019





L'Agence de développement des entreprises des Bermudes (Bermuda Business Development Agency, BDA) a le plaisir d'annoncer qu'elle va organiser du 14 au 16 mars aux Bermudes son tout premier sommet consacré aux risques.

Au cours des trois demi-journées que durera le sommet au Hamilton Princess & Beach Club, 200 délégués entendront les PDG de réassureurs de dommages, parmi les plus importants au monde, dont Steve Catlin, président-directeur général de Convex, Albert Benchimol, président-directeur général d'Axis, et Marc Grandisson, PDG d'Arch Capital Group, partager leurs points de vue. Le panel mondial des PDG sera animé par Craig Swan, PDG de l'Autorité monétaire des Bermudes (Bermuda Monetary Authority, BMA). Figurent également dans la liste des conférenciers du Sommet, Christopher Schaper, président-directeur général, chez AIG RE ; Elizabeth Dwyer, surintendante, Banque & Assurance, du Département de la réglementation des affaires, du Rhode Island (Rhode Island Department of Business Regulation) ; et Leslie Robinson, SVP, responsable Souscription et sinistres, chez Willis Towers Watson.

David Hart, PDG de la BDA, a déclaré : « Nous apprécions grandement le généreux soutien de nos partenaires de l'industrie, et sommes très heureux que l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (Association of Bermuda Insurers and Reinsurers, ABIR) et EY se soient présentés comme nos premiers sponsors de niveau diamant pour notre sommet inaugural consacré aux risques, aux Bermudes. Nous sommes ravis de pouvoir fournir un canal grâce auquel, après une absence de deux ans, le secteur du risque aux Bermudes, peut rencontrer en personne ses clients étrangers, avant la prochaine saison de renouvellement des polices, au 1er juin. Alors que nous entamons notre troisième année d'apprentissage pour vivre avec la COVID-19, il est particulièrement essentiel que nous offrions au secteur des occasions de se réunir en toute sécurité pour dialoguer et définir ensemble une nouvelle direction. »

Et John Huff, président et chef de la direction d'ABIR, d'ajouter : « Le Bermuda Risk Summit sera le premier grand événement consacré aux risques personnels, sur l'île depuis fin 2019. Alors que les principaux assureurs et réassureurs des Bermudes poursuivent leur engagement à long terme sur notre marché international, l'ABIR et ses sociétés membres sont fières de soutenir le Bermuda Risk Summit. En tant que marché de la (ré)assurance, le plus innovant et le plus réactif au monde, notre objectif est de soutenir cet événement afin d'offrir à nos membres et parties prenantes une occasion idéale de rencontrer des clients nouveaux et existants, et de partager des idées et de meilleures pratiques, en personne, tout en favorisant des solutions basées sur les clients, aptes à combler le déficit de protection au niveau mondial. »

Jessel Mendes, partenaire et responsable des marchés, chez EY, pour la région des Bahamas, des Bermudes, des îles Vierges britanniques et des îles Caïmans, a précisé : « Nous sommes ravis de parrainer le Bermuda Risk Summit. La vision de la BDA pour cet événement inaugural nous a semblé vraiment pertinente, et nous félicitons l'Agence d'avoir fourni une plateforme qui met en valeur la proéminence, l'importance et l'attractivité des Bermudes. Chez EY, nous sommes impatients de renouer et de collaborer, en personne, avec des participants locaux et internationaux. Nous nous engageons à assurer le succès du Sommet, ainsi qu'à soutenir les Bermudes et la croissance de son secteur lié aux risques. »

Les panels confirmés incluent une conversation au coin du feu avec le Premier ministre des Bermudes, l'hon. David E. Burt, JP, MP, un panel composé d'organismes de réglementation locaux et étrangers, intitulé « Navigating Complex Risks : A Regulatory Perspective » (Faire face aux risques complexes : une approche de la réglementation), ainsi que « Insights from the World's Leading Rating Agencies » (Opinions des principales agences de notation mondiales).

Parmi les autres sujets et secteurs d'activité, au coeur des débats, citons le risque climatique, l'assurance-vie, l'assurance captive, le cyber, l'InsurTech, l'ILS et l'ESG, ainsi qu'une mise à jour législative de la Floride. Sont également inclus dans le prix d'inscription de 295 USD, les petits-déjeuners, les pauses et les déjeuners de réseautage, une croisière en bateau sur l'île, et une soirée en bord de mer au Hamilton Beach Club.

Pour vous inscrire, consultez notre page Web de l'événement. Les opportunités de parrainage, y compris le dernier package de parrainage diamant, sont toujours disponibles. Envoyez un courriel à bermudarisk@bda.bm si vous souhaitez participer.

CONNECTING BUSINESS (INVITATION AUX ENTREPRISES)

La BDA encourage les investissements directs et aide les entreprises à démarrer, se réimplanter, ou développer leurs activités dans notre pays. Dans le cadre d'un partenariat indépendant entre le secteur public et le secteur privé, nous vous mettons en contact avec des professionnels du secteur, des responsables de la réglementation et des contacts clés du gouvernement des Bermudes pour faciliter vos décisions d'implantation. Notre objectif ? Faciliter et rentabiliser vos activités commerciales aux Bermudes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 08:15 et diffusé par :