NAMAKOR HOLDINGS FAIT L'ACQUISITION DE DUCHESNE et FILS ltée ET ACCÉLÉRERA LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Namakor Holdings est heureuse d'annoncer l'acquisition de Duchesne et Fils ltée ainsi que la mise en place des ressources humaines et financières nécessaires à l'accélération de la saine croissance de l'entreprise.

Pérenniser une entreprise québécoise gagnante

Entreprise familiale fondée en 1927 pilotée par la quatrième génération en la personne d'Audrey Duchesne-Milette, Duchesne et fils se démarque dans le créneau extrêmement concurrentiel des matériaux de construction. L'entreprise est un fournisseur privilégié des centres de rénovation, quincaillerie, centres de distribution et manufacturiers spécialisés du Canada et des États-Unis.

"Exerçant un contrôle serré aux étapes de la conception, de la fabrication, de l'emballage et de l'expédition, nous sommes en mesure d'offrir une qualité optimale au sein de l'ensemble de notre vaste gamme de produits : revêtements de vinyle, d'acier et d'aluminium, clous à construction et clous attachés, produits de fil métallique, produits de polyéthylène multi-usages et pare-vapeur ainsi que des isolants réfléchissants," souligne Mme Duchesne-Milette, Directrice générale.

"La grande famille Duchesne regroupant tout le personnel est on ne peut plus fière du chemin parcouru grâce à la contribution exemplaire des nombreuses générations qui ont oeuvré au succès continu de l'entreprise. En accueillant les ressources humaines et financières additionnelles de Namakor, c'est avec enthousiasme et détermination que nous exploiterons de nouvelles perspectives de croissance," poursuis Mme Françoise Duchesne, la Présidente sortante du conseil d'administration.

Un potentiel remarquable

"Le marché nord-américain de la construction est en plein essor. Quoique les défis sont nombreux pour toute entreprise désireuse d'accroître ses parts de marché, nous croyons que Duchesne et fils a tous les atouts pour réussir. Notre ajout de nouvelles ressources humaines et financières viendra accélérer la croissance organique de l'entreprise et permettra le développement de nouveaux marchés géographiques," affirme M. Abhinav (Abhi) Capoor, Vice-président, Investissements de Namakor Holdings.

Une équipe aguerrie

M. Christian Dauphinais se joint à l'équipe de Duchesne et Fils en tant que Président et chef de la direction. "Les succès des entreprises manufacturières du portefeuille de Namakor sont dus en large mesure à l'addition d'une ressource humaine exceptionnelle à leur tête," souligne M. Stéphane Huot, Président et chef de l'exploitation de Namakor Holdings. "Avec Christian, son emphase sur le travail d'équipe, son approche participative et l'autonomie qu'il accorde au personnel alliés à son expérience pertinente en tant que vice-président ventes et marketing global de Cobra fixations, et vice-président commercialisation pour Lowe's - Rona et Réno-Dépôt permettront à l'équipe aguerrie de Duchesne et Fils d'atteindre de nouveaux sommets d'excellence," poursuit M. Huot.

Un plan stratégique ambitieux

L'accroissement de ses parts de marché à l'échelle nord-américaine dans une industrie qui regroupe des concurrents de premier plan exige une discipline stratégique de tous les instants. "Namakor possède une feuille de route éloquente en termes de soutien à long terme du développement d'entreprises manufacturières performantes," avance M. Patrick Dussault, Co-Président du conseil et Chef de la direction de Namakor Holdings. "Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la vision, l'expertise et le réseau étendu de contacts au sein de l'industrie de M. Sylvain Toutant qui agira en tant que nouveau Président du conseil d'administration de Duchesne et Fils. Ses nombreux faits d'armes en tant que Président et chef de la direction d'entreprises performantes dans le commerce de détail - Les thés David's Tea, Keurig Canada, SAQ et Réno-Dépôt- ainsi que son expérience comme entraîneur à l'École d'entrepreneurship de Beauce seront une source d'inspiration pour la direction de l'entreprise dans le développement et la réalisation du nouveau plan stratégique aux objectifs ambitieux," conclut M. Dussault.

À PROPOS DE NAMAKOR HOLDINGS

NAMAKOR Holdings est reconnue pour sa profonde expérience opérationnelle. Elle est spécialisée dans l'acquisition de PME du secteur manufacturier nord-américain et dans l'intégration d'équipes de direction performantes qui mettent en place les mesures propres à accroître l'efficacité opérationnelle, les revenus, la croissance autant organique que suite à des acquisitions stratégiques de chaque entreprise afin de créer de la valeur à long terme. À cet effet, NAMAKOR s'adresse aux propriétaires de PME ou aux gestionnaires désirant faire croître leur entreprise et qui cherchent une source de financement alternatif. En plus d'investir dans des entreprises prometteuses, NAMAKOR Holdings leur apporte un soutien opérationnel constant et les fait bénéficier d'un réseau complet de relations d'affaires, ce qui garantit la qualité de l'accompagnement et la création de valeur.

