HARPE BIOHERBICIDE SOLUTIONS OBTIENT 3 MILLIONS DE DOLLARS LORS D'UN TOUR DE FINANCEMENT





L'ambassadeur américain Kip E. Tom rejoint le conseil d'administration

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. , une société de technologie agricole au stade pré-commercial qui se concentre sur la fourniture de solutions herbicides naturelles et durables, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un financement de plus de 3 millions de dollars. Le financement a été mené par Alexandria Venture Investments et iSelect Fund Management, avec un investissement complémentaire d'AgriTech Capital et le soutien d'investisseurs providentiels de l'industrie agricole.

Le financement fournit à Harpe Bioherbicide Solutions les ressources nécessaires pour faire progresser la recherche et le développement et renforcer son portefeuille de propriété intellectuelle qui est établi sur une série de composés actifs herbicides à base de plantes.

Grâce à un contrôle à large spectre des graines de dicotylédones et de graminées ou des mauvaises herbes, la plateforme des produits Harpe offrira de nouvelles opportunités à l'agriculture biologique par le biais d'une série de formulations d'herbicides entièrement naturels pour les modes d'utilisation avant, après et pendant la dessiccation. De plus, une série de formulations de pré-mélanges et de mélanges en réservoir adaptés à Harpe améliorera le contrôle des mauvaises herbes difficiles à tuer, y compris celles qui résistent aux produits chimiques synthétiques actuels, facilitant ainsi la réduction, le remplacement et la synergie avec les herbicides synthétiques utilisés dans les cultures en ligne et les cultures spécialisées, ainsi que sur les marchés commerciaux et de consommation.

« L'introduction de nouveaux herbicides plus durables est absolument nécessaire. Ce besoin est alimenté par le grand nombre d'herbicides synthétiques confrontés à une résistance accrue des mauvaises herbes et est intensifié par le manque de produits avec de nouveaux modes d'action qui peuvent répondre aux besoins des cultivateurs et des consommateurs », a déclaré Bill Buckner, directeur général. « Les défis auxquels l'agriculture est confrontée s'étendent bien au-delà du champ, car les consommateurs exigent plus de transparence dans la production alimentaire. De plus, les instances dirigeantes continuent de restreindre l'utilisation des pesticides de synthèse tout en augmentant la pression sur les agriculteurs pour qu'ils produisent des aliments de haute qualité sans avoir d'impact négatif sur les sols, les cours d'eau et leurs environnements voisins. »

Grâce à de nouveaux sites et modes d'action, Harpe Bioherbicide Solutions va non seulement jouer un rôle de premier plan sur le marché des bioherbicides, mais les produits développés auront un impact sur l'industrie des herbicides conventionnels, qui représente 27 milliards de dollars1. Fonctionnant à la fois comme prévention des mauvaises herbes en pré-levée et comme contrôle des mauvaises herbes en post-levée, les produits bioherbicides de Harpe peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec des herbicides chimiques synthétiques pour éliminer efficacement les mauvaises herbes résistantes et difficiles à tuer. Cela permet de moins nuire au sol et au milieu environnant tout en augmentant les rendements des cultures en toute sécurité. Le marché mondial des biopesticides devrait atteindre 10,63 milliards de dollars d'ici 2027, sous l'effet de la demande accrue d'aliments biologiques, de l'élimination des alternatives chimiques synthétiques et de l'intensification des efforts des gouvernements et de l'industrie pour utiliser des produits plus durables.2

Parallèlement, la société a également annoncé que l'ancien ambassadeur américain Kip E. Tom rejoindra en tant que membre son conseil d'administration, qui comprend Bill Buckner, le Dr Chad Brommer, Daniel Pepitone et Aidan Connolly en tant que président.

L'ambassadeur Kip E. Tom a occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (2019-2021), axé sur la sécurité alimentaire, la politique et le commerce au niveau mondial. Actuellement, l'ambassadeur est le membre directeur de Tom Farms LLC et président de CereServ Incorporated et membre fondateur et directeur de GlobalAG LLC. En plus d'être actif dans les opérations agro-industrielles en Indiana depuis 46 ans, il a également été consultant en production végétale auprès de diverses entreprises en Argentine, au Brésil et au Chili.

« En tant qu'agriculteur et ambassadeur activement impliqué dans l'amélioration de la production alimentaire durable, Harpe Bioherbicide Solutions est prête à dépasser les attentes en faisant progresser l'agriculture par la technologie » a-t-il déclaré. « En cherchant à changer l'industrie, Harpe Bioherbicide Solutions fournira non seulement de meilleurs produits, mais aussi une toute nouvelle approche de l'innovation en matière d'herbicides naturels qui devrait grandement profiter à l'approvisionnement alimentaire agricole mondial, en particulier sur les marchés émergents. »

Dans le cadre de ce financement, le Dr Blake Stevens, vice-président de la science et de la technologie chez Alexandria Real Estate Equities, Inc. et Alexandria Venture Investments et responsable d'Alexandria LaunchLabs - AgTech, ainsi que Craig Herron, directeur général d'iSelect Fund, rejoindront le conseil d'administration à titre d'observateurs.

« Nous disposons d'un conseil d'administration formidable et d'une équipe consultante scientifique de renommée mondiale. La participation de ces nouveaux membres témoigne de l'équipe de Harpe Bioherbicide Solutions et de sa technologie », a déclaré M. Buckner. « Chaque ajout à notre équipe de direction ajoute un autre niveau d'excellence dans leurs domaines respectifs. Nous avons la chance d'avoir la profondeur et l'étendue de leur expertise avec nous. »

Sources :

1) IHS Markit, Agrochemical Market Analysis, Industry Overview: 2020 Market

2) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/biopesticides-market-100073

À propos de Harpe Bioherbicide Solutions

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. est une entreprise de technologie agricole qui se consacre à la fourniture de solutions herbicides naturelles et durables afin d'élargir et de fournir de nouvelles opportunités pour l'agriculture biologique tout en réduisant, remplaçant et synergisant l'utilisation de produits chimiques synthétiques dans les marchés des cultures en ligne et des cultures spécialisées, commerciales et de consommation. Le résultat favorisera la réussite des agriculteurs en surmontant les défis actuels en matière de lutte contre les mauvaises herbes et fournira de nouvelles pratiques agricoles durables pour faire progresser notre approvisionnement alimentaire tout en améliorant l'environnement en diminuant le besoin de produits chimiques synthétiques. Pour en savoir plus sur Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., rendez-vous sur harpebio.com ou suivez-nous nos réseaux sociaux sur LinkedIn ou Twitter .

