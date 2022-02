Congruence Thérapeutique annonce un financement de série A de 50 millions $ US afin de faire progresser une plateforme ciblant les maladies rares associées au repliement défectueux de protéines





Société fondée en 2021 et dirigée par Clarissa Desjardins, Ph.D., ex-fondatrice et chef de la direction de Clementia Pharmaceuticals (désormais Ipsen)

Kenneth J. Valenzano, Ph.D., entre au service de l'entreprise à titre de scientifique en chef, renforçant les capacités de l'équipe en matière de développement clinique touchant les maladies rares, de chimie computationnelle, de chimie thérapeutique et de développement commercial

MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Société de biotechnologie travaillant à la découverte de médicaments en faisant appel à des moyens expérimentaux et computationnels pour concevoir de petites molécules innovatrices utiles dans le traitement des maladies associées au repliement défectueux de protéines, Congruence Thérapeutique (la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement tranché de série A d'une valeur de 50 M$ US. Le financement a été mené par Amplitude Ventures et le Fonds de solidarité FTQ avec la participation de Lumira Ventures, Investissement Québec, OrbiMed Advisors, Driehaus et d'autres.

« Notre industrie se retrouve à une période charnière, alors que le recours à des outils computationnels novateurs, dont l'apprentissage automatique, est sur le point de perturber la découverte traditionnelle de médicaments, a souligné la Dre Clarissa Desjardins. Notre plateforme computationnelle exclusive, RevenirMC, a déjà démontré les capacités qui sont les siennes s'agissant de révéler de nouvelles caractéristiques biophysiques de certaines protéines qui sous-tendent des maladies. Ce financement nous permettra de constituer une équipe de calibre mondial de "chasseurs de médicaments" en vue de concevoir de manière efficiente de petites molécules innovatrices utiles pour le traitement de maladies rares présentant des besoins médicaux largement non comblés, et de les faire cheminer sur la voie d'une application dans un contexte clinique. Nous sommes reconnaissants de l'engagement sans faille que nous a témoigné notre groupe d'investisseurs. »

« Le Fonds de solidarité FTQ est fier de travailler avec des partenaires financiers solides afin de soutenir Congruence et ses programmes de recherche innovants. Nous investissons dans le secteur des sciences de la vie depuis plus de 30 ans et croyons dans les scientifiques comme Clarissa Desjardins et son équipe qui visent à améliorer la vie des patients », a déclaré Geneviève Guertin, vice-présidente, Placements privés et investissement d'impact, Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ.

« Lumira Ventures est très heureux de participer à la création de Congruence, une compagnie qui innove tant par son approche computationnelle qu'expérimentale pour développer de nouveaux médicaments pour les maladies rares où les besoins non-comblés sont importants, un domaine d'une importance stratégique pour Lumira Ventures » a déclaré Daniel Hétu, Associé Directeur chez Lumira Ventures.

« Investissement Québec est heureux de participer à cette ronde de financement, et de contribuer à propulser les projets de Congruence, une société qui combine biologie et intelligence artificielle en vue de développer des médicaments pour traiter les maladies rares. En affirmant notre soutien à de jeunes entreprises prometteuses dans des secteurs clés de notre économie, comme les sciences de la vie, nous sommes fières de contribuer à l'émergence de connaissances qui favorisent notre développement économique et notre rayonnement sur la scène internationale », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

La pierre angulaire de la stratégie de Congruence est sa plateforme computationnelle exclusive, RevenirMC, un outil de conception rationnelle de stabilisants qui permet de contourner les étapes de la validation de la cible, de la purification de la protéine, du criblage à haut débit et du triage des candidats potentiels. Cette technologie sur mesure fait appel à la modélisation mathématique, à la physique et à l'apprentissage automatique pour caractériser les défectuosités biophysiques des protéines présentant des repliements défectueux qui causent des maladies, puis conçoit des composés pour secourir les protéines ayant fait l'objet de mutations en corrigeant ces défectuosités in silico. Congruence travaille actuellement au déploiement de RevenirMC dans des domaines qui présentent des besoins médicaux largement non comblés. En parallèle, la Société met en place une base de données exclusive logeant les propriétés biophysiques de protéines mutantes, laquelle pourra servir au développement de stabilisants destinés à des maladies causées par des familles de protéines qui échappent au cadre sur lequel la Société met actuellement l'accent.

La société Congruence Thérapeutique a été fondée en 2021 par Clarissa Desjardins, Ph.D. Celle-ci a préalablement fondé et dirigé, à titre de chef de la direction, la société Clementia Pharmaceuticals, une entreprise qui développait des thérapies applicables au traitement de maladies osseuses rares chez l'enfant et qui fut vendue à la société Ipsen au début de 2019 pour la somme de 1,3 G$ US. Le produit phare de Clementia, soit SohonosMC (palovarotène), a récemment été approuvé au Canada et est actuellement à l'étude par la FDA à titre de traitement de choix pour la fibrodysplasie ossifiante progressive, un trouble osseux rare débilitant et progressif. Chez Congruence, la Dre Desjardins a mis en place une équipe de « chasseurs de médicaments » possédant de l'expérience ciblée dans le développement clinique et les stratégies utiles pour les maladies rares, la chimie computationnelle, la chimie thérapeutique et le développement commercial.

En parallèle avec ce financement, Kenneth J. Valenzano, Ph.D., est entré au service de l'entreprise à titre de scientifique en chef. Jusqu'à récemment, le Dr Valenzano remplissait les fonctions de vice-président principal, Découverte de médicaments, auprès d'Amicus Therapeutics, une entreprise de pointe travaillant dans le domaine des chaperons pharmacologiques pour le traitement de maladies génétiques humaines. Le Dr Valenzano a participé à la découverte et au développement de plusieurs chaperons de petites molécules, dont le GalafoldMC (migalastat), un nouveau traitement pour la maladie de Fabry approuvé en Europe et aux États-Unis en 2018.

À propos de Congruence Thérapeutique

Congruence Thérapeutique est une société de biotechnologie qui travaille à la conception de petites molécules innovatrices utiles dans le traitement des maladies associées au repliement défectueux de protéines en ayant recours à des moyens expérimentaux et computationnels pour découvrir des médicaments. Faisant appel à la bioinformatique structurelle, à la chimie computationnelle et à l'apprentissage automatique, la Société a entrepris de déployer une plateforme in silico qui permet de concevoir de nouveaux stabilisants pharmacologiques, une catégorie validée de petites molécules, à une vitesse et selon une échelle sans précédent. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.congruencetx.com.

