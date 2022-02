REPLY : Codage et jeux vidéo. Compte à rebours pour le Reply Code Challenge 2022, ouvert aux codeurs du monde entier





La compétition en ligne de Reply dédiée à la résolution de problèmes de logique et d'algorithme, qui a enregistré la participation de plus de 20 000 codeurs de 95 pays en 2021, arrive à sa cinquième édition et, cette année encore, place la barre encore plus haut.

Au coeur du Reply Code Challenge 2022 de cette année, la compétition par équipe visant à initier les nouvelles générations de talents à la culture numérique et au codage, se trouve le monde du jeu vidéo.

L'objectif du défi est d'utiliser un algorithme pour optimiser le score dans un jeu vidéo en fonction des caractéristiques du joueur, des caractéristiques des ennemis à vaincre et du nombre de manches jouées.

Reply est actif dans le monde du jeu depuis des années avec des initiatives de type Game Studio et B2B. L'entreprise est entrée dans le monde des eSports en 2020, avec Reply Totem eSports, l'une des principales équipes du paysage compétitif international.

La compétition, ouverte aux codeurs du monde entier, se déroulera en ligne le jeudi 10 mars 2022.

Comme d'habitude, deux défis se déroulent en même temps : l'édition standard, destinée aux étudiants universitaires et aux professionnels, et l'édition ado, ouverte aux jeunes participants âgés de 14 à 19 ans.

Cette cinquième édition standard est désormais enrichie du programme de la Ligue des étudiants universitaires. Ce nouveau programme permet à chaque participant de contribuer à la fois au score de son équipe et à celui de l'université qu'il fréquente. L'université ayant le meilleur score, basé sur la somme des scores obtenus par les codeurs qui la fréquentent, remportera un prix de son choix, consistant en un soutien financier pour un projet universitaire ou un jeu d'arcade pour les espaces communs.

Les jeunes participants de l'édition Teen, quant à eux, seront confrontés à des problèmes de logique et de mathématiques. Par ailleurs, le programme Train&Win est également de retour cette année. Axée sur les enseignants et les étudiants, la plateforme deviendra une véritable salle de codage, avec des exercices et du matériel pédagogique pour se préparer à la compétition internationale du 10 mars. La formule de cette année est inédite : pendant trois semaines, les élèves pourront s'entraîner sur des problèmes simulant le Code Challenge, accumulant ainsi des points pour leur école et lançant un véritable défi entre établissements secondaires. À la fin de chaque semaine d'entraînement, l'école ayant obtenu le meilleur score remportera un prix en espèces à investir dans des initiatives éducatives.

Les équipes pourront soumettre toutes les solutions qu'elles auront imaginées pendant la durée du concours, en utilisant n'importe quel langage de programmation, y compris C++ et Python. Le podium sera déterminé par les algorithmes qui auront obtenu le meilleur score lors des épreuves.

Avec le lancement du Code Challenge, Reply inaugure le calendrier 2022 des Reply Challenges. Cette année, Reply est heureux de confirmer qu'il procédera, une fois de plus, à son Sustainable Investment Challenge en avril, conçu pour initier les étudiants aux investissements financiers, à son Creative Challenge en mai, le plus grand défi d'Europe pour les jeunes créatifs - organisé en collaboration avec de grandes marques internationales - et à son Cyber Security Challenge en octobre, axé sur la recherche de vulnérabilités spécifiques cachées dans les logiciels et les systèmes informatiques.

Les Challenges Reply, comptant actuellement une communauté de 140 000 participants, ainsi que le programme Reply Code For Kids et le Master de deuxième niveau en IA et Cloud de Reply, proposé au Politecnico di Torino, ne sont que quelques-uns des exemples qui démontrent l'engagement continu de Reply dans le développement de modèles éducatifs innovants qui s'adressent aux nouvelles générations.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles d'entreprise adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent : Conseil, intégration de systèmes et services numériques. http://www.reply.com

