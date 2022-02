Le spécialiste du reconditionnement RECOMMERCE renforce son capital en s'adossant à de grands groupes industriels français





GENTILLY, France, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Précurseur du reconditionnement depuis 2009, Recommerce a décidé de consolider son capital en s'adossant à des groupes industriels français d'envergure internationale.

L'opération[1] est coordonnée par United.b (Boulanger, Electro Dépôt, Hifi, Krëfel...) aux côtés de Bouygues Telecom et de CREADEV (actionnaires restants au capital) et d'autres acteurs industriels de référence. Cet adossement fait l'objet d'une négociation exclusive sous condition d'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

Par cette opération financière de Série D, et fort d'une année record, le groupe ambitionne de devenir à l'échelle internationale une véritable plateforme technologique et industrielle favorisant l'Économie Circulaire avec un objectif de forte croissance.

L'activité de Recommerce consiste à racheter des équipements usagés à des particuliers et à des professionnels, à les reconditionner et à revendre des équipements reconditionnés garantis. Avec ses 130 salariés, Recommerce est présent dans 8 pays. En 2021, l'entreprise continue de croître à un rythme important. Depuis 2009, elle a reconditionné plus de 4 millions d'équipements.

Grâce à sa nouvelle plateforme CircularX en cours de déploiement, Recommerce vise à permettre aux industriels, aux distributeurs et aux marques, d'entrer pleinement dans l'économie circulaire et de devenir des re-commerçants. La plateforme CircularX a vocation à proposer toutes les solutions (argus, logiciel, traçabilité, aiguillage, logistique...) pour piloter les activités de rachat, reconditionnement et revente pour tout type de produits.

Étant l'un des leaders du reconditionnement de smartphones, Recommerce déploie son savoir-faire à d'autres types de produits tels que les consoles de jeux, les montres connectées, les perceuses, les tablettes et les ordinateurs afin de leur donner une seconde vie.

Cette opération vient ainsi soutenir l'engagement des actionnaires historiques comme Bouygues Telecom et les cofondateurs. En effet, Bouygues Telecom, actionnaire historique de Recommerce, a été l'opérateur précurseur dans le marché du reconditionnement dès 2009, avec le lancement du programme de reprise mobile, puis la vente de téléphones reconditionnés.

Pour Pierre-Etienne ROINAT, Président et cofondateur de Recommerce : « L'alliance conclue avec des entreprises innovantes et engagées permet à Recommerce Group de démultiplier son impact : agir face à l'urgence écologique en répondant dans le même temps à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. En réalisant cet adossement avec des entreprises françaises majeures, nous maintenons une dynamique industrielle pour permettre à tout commerçant de devenir un re-commerçant et rendre l'ensemble de sa chaîne de valeur plus circulaire et ainsi plus respectueuse de notre environnement et de notre société ».

Avec un chiffre d'affaires mondial estimé à plus de 50 milliards d'euros pour 2023 selon Statista, le marché de l'occasion continue à progresser fortement. Dans le secteur de la téléphonie, plus de 10% des produits vendus sont des smartphones reconditionnés (+ 20% entre 2019 et 2020).

Les smartphones reconditionnés sont en moyenne 8 fois plus vertueux que les smartphones neufs. Ainsi sur 2 ans d'utilisation, un smartphone reconditionné évite l'extraction de 164kg de matières premières primaires et l'émission de 50 kg de gaz à Effet de Serre[2].

A propos de Recommerce Group

RECOMMERCE GROUP[3] est le pionnier en Europe du reconditionnement de produits high-tech et en particulier des smartphones. Fondé en 2009, Recommerce achète des équipements usagés, offre aux commerçants, particuliers et entreprises des solutions de reprise logicielle et applicative, reconditionne et revend des équipements reconditionnés dont des smartphones et des consoles de jeux.

La société distribue ses produits reconditionnés notamment sous la marque déposée grand public « Recommerce© » et les distribue sur www.recommerce.com ainsi que dans de nombreux pays européens via des distributeurs et des opérateurs Télécom. S'inscrivant dans la logique de l'économie circulaire et responsable, l'entreprise favorise la reprise et le réemploi des équipements grâce à la mise en oeuvre de technologies d'intelligence artificielle appliquées au secteur industriel.

Créé par Pierre-Etienne Roinat, Benoit Varin, Cédric Maucourt, et Antoine Jeanjean, Recommerce est devenu l'un des leaders de la reprise et de la revente de produits reconditionnés high-tech en Europe. Recommerce fait partie du Next 40 promotion 2020 et du French Tech 120 promotion 2021 et 2022, est certifié ISO 14001, ISO 9001, en cours de certification ISO 27001 par DNV et est labellisé RecQ ? ReConditionnement de Qualité, premier label européen certifiant la qualité du produit final par DEKRA Certification, ainsi que noté au rang Platinum par Ecovadis pour sa politique RSE.

A propos de United.b

Créé en 2020, United.b est un écosystème unique d'entreprises singulières qui rassemble 15.000 collaborateurs présents en Belgique, en Chine, en Espagne, en France et au Luxembourg à travers ses enseignes BOULANGER, ELECTRO DÉPÔT, HIFI INTERNATIONAL ET KREFEL. A partir de leur patrimoine et de leur adn communs, elles ont l'ambition de devenir ensemble, un leader culturel de « la vie connectée chez soi » en Europe.

Les entreprises de United.b sont résolument des sélectionneurs et des créateurs de produits et de services électroniques grand public et d'électrodomestique. United.b ancre ses critères de réussite dans la satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs, dans l'engagement social et environnemental et dans la transformation omnicanale. La mission d'utilité de United.b est d'oeuvrer ensemble afin d'aider tout le monde à profiter pleinement du monde connecté et du confort ménager par un usage plus juste, plus durable et plus partagé.

MARQUE ©:

Attention, les marques et logos Recommerce© et CircularX © sont déposés et appartiennent à la société RECOMMERCE SOLUTIONS. Toute reproduction, totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuées sans autorisation expresse est prohibée au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

1. L'opération annoncée est soumise et conditionnée à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

2. Etude janvier 2022 "Evaluation de l'impact environnemental d'un ensemble de produits reconditionnés" ADEME, Erwann Fangeat - https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5241-evaluation-de-l-impact-environnemental-d-un-ensemble-de-produits-reconditionnes.html.

3. RS Switzerland SA basé à Fribourg et fondé en 2014 est la filiale suisse de Recommerce Group, Recommerce Devices and Solutions Deutschland GmbH basé à Hambourg et fondé en 2021 est la filiale allemande de Recommerce Group. CircularX appartient à la société Circular Expérience basé à Gentilly et crée en 2021, filiale de Recommerce Group.

