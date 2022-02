Le groupe Grindeks termine l'année 2021 avec un chiffre d'affaires record de 231,1 millions d'euros





RIGA, Lettonie, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Les données financières consolidées et provisoires du groupe « Grindeks » indiquent que le groupe a terminé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires et un bénéfice record. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires de Grindeks s'est élevé à 231,1 millions d'euros, soit une augmentation de 44,0 millions d'euros ou de 24 % par rapport à 2020. En 2021, le bénéfice du groupe s'est élevé à 41,0 millions d'euros, soit une augmentation de 22,1 millions d'euros ou 2 fois plus qu'en 2020.

En 2021, le plus gros volume des ventes a été réalisé par les médicaments destinés au traitement des maladies cardiovasculaires et du système nerveux central. La croissance des ventes a également été forte dans les médicaments du segment hospitalier, qui sont fournis par la filiale de Grindeks, Kalceks.

En 2021, les produits du groupe ont été exportés vers 103 pays pour un montant total de 218,7 millions d'euros.

Selon le Dr Juris Hme??ickis, président du conseil d'administration de Grindeks : « 2021 a été une année de changement pour le groupe Grindeks, qui a démontré qu'une excellente équipe peut réaliser de grandes choses. Élargir la gamme de médicaments, comprendre les besoins des patients, explorer de nouveaux marchés, adopter l'approche écologique et bien d'autres initiatives importantes constituent le moteur imparable de la croissance. Au cours de l'année écoulée, j'ai pu constater qu'on peut surmonter les défis grâce à une transformation constante, lorsque chaque membre de l'équipe est conscient de son rôle important dans la réalisation des idées et des objectifs communs. Le chiffre d'affaires de 231,1 millions d'euros est le plus élevé jamais atteint par Grindeks, et je tiens à remercier l'équipe - tous les professionnels - pour ces réalisations, ainsi que nos partenaires, les professionnels de la santé et les patients pour la confiance qu'ils continuent de nous accorder ! »

Les ventes de produits pharmaceutiques finis du Groupe en 2021 se sont élevées à 219,5 millions d'euros, soit une augmentation de 45,9 millions d'euros ou 26 % par rapport à 2020.

Les ventes de formes pharmaceutiques finales dans l'UE et dans d'autres pays ont atteint 117,5 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 31,6 millions d'euros ou 37 % par rapport à 2020. Par rapport à 2020, les ventes en 2021 ont été multipliées par 29 au Portugal, par 18 au Brésil, par 9 aux Pays-Bas, par 4 aux Émirats arabes unis et en Bulgarie, par 3 en Pologne et en Norvège, et par 2 en Australie et en République tchèque.

En 2021, les ventes en Russie, dans les autres pays de la CEI et en Géorgie se sont élevées à 102,0 millions d'euros, soit une augmentation de 14,3 millions d'euros ou 16 % par rapport à 2020. Les ventes en 2021 ont augmenté par rapport à 2020 de 57 % en Ukraine, 40 % en Biélorussie, 34 % en Géorgie, 33 % en Moldavie, 23 % en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan.

Le portefeuille de produits de Grindeks comprend des médicaments avancés destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du système nerveux central, des maladies oncologiques et du diabète, tandis que sa filiale Kalceks propose des médicaments destinés au segment hospitalier. 64 nouveaux médicaments de JSC Grindeks et 42 nouveaux médicaments de JSC Kalceks sont en cours de développement. En 2021, la procédure d'enregistrement de 10 nouveaux produits génériques de Grindeks a été lancée.

Kalceks a également lancé la procédure d'enregistrement décentralisée de 9 nouveaux produits génériques dans les pays de l'UE, dont les 4 premiers enregistrements de produits antibiotiques pour le segment hospitalier. Grâce à la longue expérience de la société dans le développement, la fabrication et l'enregistrement de formes de produits stériles, le développement des premiers produits ophtalmologiques a été lancé.

La production d'ingrédients pharmaceutiques actifs est également très importante pour le groupe Grindeks et constitue l'un des avantages concurrentiels du groupe. L'entreprise produit actuellement 25 ingrédients pharmaceutiques actifs. Ce segment accroît son indépendance vis-à-vis des producteurs de matières premières, c'est pourquoi l'entreprise développe 36 nouveaux ingrédients pharmaceutiques actifs. La plus grande partie des exportations d'ingrédients pharmaceutiques actifs produits par Grindeks est destinée à l'Union européenne, au Japon, aux États-Unis et à l'Australie.

En 2021, Kalceks a enregistré des résultats exceptionnels. Les ventes ont connu une hausse rapide, augmentant à la fois le nombre de pays d'exportation et le nombre de produits avec le lancement de 7 nouveaux produits génériques. Le portefeuille de produits en 2021 contenait 35 médicaments. Les produits Kalceks ont réalisé un chiffre d'affaires de 66,7 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 26,0 millions d'euros ou 64 % par rapport à 2020. Les produits Kalceks ont été exportés vers 77 pays en 2021, les principaux étant les Pays-Bas, le Mexique, le Royaume-Uni, la République tchèque et la Pologne.

Kirovs Lipmans, président du conseil d'administration de Grindeks : « Malgré les divers obstacles dressés par la pandémie, l'année dernière, Grindeks s'est concentré sur ses priorités : développement de nouveaux produits et expansion mondiale. Je suis vraiment satisfait de ce que le groupe Grindeks a pu accomplir en 2021. Les excellents résultats enregistrés - un chiffre d'affaires de 231,1 millions d'euros et un bénéfice de 41 millions d'euros - démontrent clairement la compétitivité de Grindeks sur la scène mondiale. C'est la base de la réussite des projets de développement. »

En 2021, Grindeks a accordé une attention particulière à l'amélioration de l'infrastructure de production et à l'installation de nouveaux équipements de production, y compris la modernisation en cours du laboratoire des formes pharmaceutiques finales.

Afin de poursuivre la croissance progressive et régulière du groupe sur le long terme, le centre d'innovation Grindeks sera construit à Riga, au 12 rue Asotes, en plusieurs étapes. En 2021, un contrat de conception a été signé et les travaux d'amélioration du site ont été réalisés. Le centre d'innovation proposera des processus de production compliqués pour les ingrédients pharmaceutiques actifs, des équipements technologiques de pointe, ainsi que des solutions automatisées et à haut rendement énergétique. Ce sera le plus grand centre d'innovation pharmaceutique de la région balte.

À propos du groupe Grindeks

Grindeks est un groupe pharmaceutique international, dont les principales activités sont la recherche, le développement, la production et la vente de produits originaux, de médicaments génériques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Le groupe Grindeks se compose de JSC Grindeks et de ses sociétés : JSC Kalceks en Lettonie, JSC Tallinn Pharmaceutical Plant en Estonie, HBM Pharma s.r.o. en Slovaquie, LLC Grindeks Rus en Russie et LLC Namu Apsaimniekosanas projekti en Lettonie. Des bureaux de représentation ont été ouverts dans 10 pays.

Les principaux groupes thérapeutiques des Grindeks sont les médicaments cardiovasculaires, du système nerveux central, des anticancéreux et les médicaments contre le diabète. Kalceks est spécialisé dans les médicaments destinés au segment hospitalier.

La gamme de produits comprend les produits originaux Mildronate® (meldonium) et Ftorafur® (tegafur), des médicaments génériques ainsi que des ingrédients pharmaceutiques actifs.

En 2021, le groupe a exporté ses produits vers 103 pays. Les principaux marchés de Grindeks sont les pays de l'Union européenne, la Russie et les autres pays de la CEI, l'Australie, les Émirats arabes unis et Israël.

Infographie des résultats : https://infogram.com/grindeks-group-has-reached-record-high-turnover-and-profit-in-2021-1hzj4o3vx9z534p?live

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ungCtl5tctU

Photos : https://grindeks.eu/company/about-grindeks/photos/

Logo ? https://mma.prnewswire.com/media/1508714/Grindex_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 03:00 et diffusé par :