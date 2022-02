Svea et SeQura forment une alliance pour le marché international





BARCELONE, Espagne, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- L'institution suédoise de paiement et de financement Svea a réalisé un investissement dans SeQura, la principale solution d'achat immédiat et de paiement différé en Europe du Sud. Cet investissement marque le début d'une collaboration entre les deux sociétés dans le but de développer et d'affiner leurs offres de produits respectives et de coopérer pour proposer des solutions pour l'ensemble du marché européen.

L'objectif est de développer de nouveaux outils de commerce électronique et des solutions de paiement qui accélèrent la transformation numérique des commerçants et leur permettent de renforcer leur relation avec leurs clients. Cet investissement sera également axé sur la conception, la mise à l'essai et la mise en oeuvre de nouvelles expériences de vente au détail qui émerveilleront les acheteurs et les inciteront à revenir vers les commerçants, pour faire leurs achats aussi bien dans les magasins physiques qu'en ligne.

Lennart Ågren, PDG de Svea, a déclaré : « Nous partageons la vision de placer le commerçant au centre de tout ce que nous faisons. Cette alliance nous permettra de partager notre savoir-faire et d'offrir une alternative solide aux commerçants internationaux qui souhaitent approfondir leur relation avec leurs clients, à s'approprier cette relation et à améliorer significativement la récurrence des achats et les taux de conversion. »

« Le commerce électronique a évolué à une vitesse fulgurante au cours de la dernière décennie, alors que l'expérience d'achat au détail est restée pour l'essentiel figée. Nous voulons améliorer les avantages naturels des achats dans un magasin physique et intégrer la commodité et la rapidité du commerce électronique. Cet investissement ne concerne pas seulement les nouvelles technologies ou les paiements ; il s'agit de concevoir des expériences qui touchent les consommateurs, en ligne et hors ligne, et cela nécessite de repenser les modèles commerciaux et opérationnels », a déclaré David Backstrom, PDG de SeQura.

À propos de SeQura

SeQura est une solution de paiement qui aide les commerçants à accélérer leur transformation numérique, à augmenter leurs ventes et leur récurrence d'achat. Fondée en 2014, SeQura est la principale solution d'achat immédiat et de paiement différé en Europe du Sud avec plus de 4 000 magasins, et a développé un algorithme de risque exclusif qui fournit les taux d'acceptation des acheteurs les plus élevés. Évalué avec un score Net-Promoter de 88, SeQura permet aux acheteurs de profiter de ce qu'ils aiment et de payer plus tard en toute flexibilité, grâce à l'expérience de paiement la plus rapide et une large gamme de produits adaptés à chaque profil de client et secteur. Rendez-vous sur www.sequra.es/en pour en savoir plus.

À propos de Svea

Svea Bank AB (publ) est un groupe de sociétés financières qui, depuis 40 ans, aide les entreprises et les particuliers à gérer leurs paiements et leurs liquidités. Svea Bank est autorisée par l'Autorité suédoise de surveillance financière et possède des bureaux dans de nombreux pays d'Europe ainsi que des collaborations avec des partenaires dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.svea.com

Ricardo Malumbres, +34 607 58 58 58, rmalumbres@carpediemcom.es

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739412/SeQura_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739413/Svea_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 05:04 et diffusé par :