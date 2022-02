Neptune publiera ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022 le 10 février 2022





La direction organisera une conférence téléphonique à 10 h (heure de l'Est) le même jour

LAVAL, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022 avant l'ouverture des marchés financiers le jeudi 10 février 2022.

Après la publication de ses résultats financiers, la Société tiendra une conférence téléphonique à 10 h (heure de l'Est) le jeudi 10 février 2022 afin de commenter ces résultats. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le Web et sera accessible en s'inscrivant dans la section Événements et présentations du site Web des relations avec les investisseurs de Neptune, à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. La webdiffusion sera archivée pendant environ 90 jours.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 19:45 et diffusé par :