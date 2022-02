ComplyAdvantage publie son rapport 2022 sur l'état de la criminalité financière





ComplyAdvantage, une société internationale spécialisée dans la technologie des données qui transforme la détection de crimes financiers, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son rapport annuel très attendu, intitulé État de la criminalité financière 2022. Conçu tel un guide stratégique destiné aux équipes mondiales de conformité, ce rapport expose les menaces émergentes auxquelles les gouvernements et institutions financières seront confrontés en 2022, ainsi que les recommandations concrètes sur la réponse des équipes de conformité, tout en garantissant des actions proactives.

Basé sur un sondage et des entretiens sélectifs réalisés en novembre 2021, le rapport partage des aperçus et des observations effectués par 800 décideurs de conformité de premier plan originaires d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. Les personnes interrogées représentaient tout un éventail d'organisations appartenant aux secteurs des services bancaires aux entreprises, des investissements, de la cryptographie, de l'assurance et des technologies financières.

Le rapport État de la criminalité financière 2022 révèle les tendances de la criminalité financière qui inquiètent le plus les agents de conformité pour l'année à venir. Plus précisément, ce rapport de 49 pages explore de nouveaux thèmes tels les défis de cybersécurité générés par le travail à distance/hybride; les implications des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement; la menace croissante des rançongiciels; ou encore l'évolution des principaux régimes mondiaux de sanctions. Pour la seconde année, cette étude propose également des aperçus de la façon dont les tendances et défis de conformité ont été transformés en raison de la pandémie.

"L'année 2022 devrait se révéler comme une nouvelle année mouvementée, étant donné l'accélération numérique entraînée par la pandémie, la rapidité des innovations et de l'adoption, par le marché, des services de cryptage et le paysage fluctuant des sanctions en raison d'évolutions géopolitiques permanentes," a affirmé Tom Keatinge, Directeur du Centre d'Études sur la criminalité financière et la sécurité au RUSI. "Les renseignements de prévention des risques constitueront l'élément clé garantissant que la communauté des technologies financières demeure bien au fait des multiples tendances de menaces auxquelles elle devra faire face," a-t-il déclaré.

L'échantillon d'aperçus clés provenant de ce rapport inclut:

Augmentation du nombre d'enregistrements de déclarations d'activité suspecte (SAR): L'étude 2021 reflète la volatilité persistante du paysage de la criminalité financière ainsi que la hausse rapide des nouvelles technologies et modes de paiement. 80% des entreprises ont en effet déclaré avoir déposé davantage de déclarations d'activité suspecte (SAR) en 2021 en comparaison avec l'année précédente (70%). Près d'un tiers des personnes interrogées (31%) ont affirmé avoir déposé 10?20% de déclarations d'activité suspecte (SAR) supplémentaires en 2021 en comparaison avec l'année précédente.

Hausse des préoccupations en lien avec la cybercriminalité: Le niveau de cybercriminalité dépasse celui de la fraude comme principale infraction préoccupante: à la question 'Contre quelle infraction vous protégez-vous principalement?', en 2020, 61% des chefs d'entreprise avaient répondu la fraude, contre seulement 37% en 2021.

Certains points géopolitiques deviennent explosifs: La Chine, la Russie et la Corée du Nord sont les trois pays qui préoccupent le plus les entreprises du monde entier.

La cryptographie devient la norme: Les cryptomonnaies et actifs virtuels ont connu une adoption généralisée en 2021 ? seules 2% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont déclaré ne pas envisager, ni actuellement ni à l'avenir, de services cryptographiques.

"Les rapports sont utiles, mais éviter les amendes réglementaires ou les fermetures d'entreprises l'est encore plus! En tant qu'entreprise axée sur les renseignements de prévention des risques, nous continuerons de partager nos perspectives afin que nos consommateurs, partenaires et l'écosystème des technologies financières au sens large puissent protéger leurs entreprises de crimes financiers", a déclaré Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage. "Alors que la tendance en matière de services financiers novateurs est à la hausse, c'est également le cas du blanchiment de capitaux et des autres crimes connexes. Des équipes informées, capables d'évaluer les risques connus au cours de l'année à venir, seront les mieux placées pour protéger l'intégrité des opérations," a-t-il ajouté.

Option de choix de certaines des plus importantes banques et entreprises mondiales et des sociétés de technologies financières à fort potentiel de croissance, ComplyAdvantage utilise l'apprentissage machine et le traitement automatique du langage naturel pour aider les organismes réglementés à gérer leurs obligations en matière de risque et prévenir la criminalité financière. Le graphique exclusif d'informations de la société, appelé ComplyDatatm, est dérivé de millions de points de données et de milliards d'aperçus offrant des perspectives dynamiques en temps réel sur les sanctions, les listes de surveillance, les personnes politiquement exposées et une actualité médiatique négative.

En 2021, ComplyAdvantage a enregistré une croissance record alimentée par plus d'un milliard de recherches via 150 millions d'entités surveillées quotidiennement en 2021. L'utilisation de la solution de lutte contre le blanchiment de capitaux a atteint un niveau record, les volumes de recherches doublant trimestre après trimestre pour la solution de contrôle et de surveillance des clients de la société, parallèlement au quadruplement des volumes de gestion du risque transactionnel. En 2022, la société prévoit que la poursuite de cette dynamique de croissance atteindra de nouveaux sommets.

FIN

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l'IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie quotidiennement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés.

ComplyAdvantage possède quatre plateformes mondiales implantées à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca. La société est soutenue par Goldman Sachs, Ontario Teachers', Index Ventures et Balderton Capital. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page complyadvantage.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 17:25 et diffusé par :