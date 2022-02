LoadSpring Solutions annonce la promotion d'Asif Sharif au poste de directeur général dans le cadre de l'expansion de ses opérations EMEA





LoadSpring Solutions, un chef de file mondial de la gestion nuagique, a le plaisir d'annoncer la promotion d'Asif Sharif au poste de directeur général de LoadSpring Solutions Ltd. Asif prendra les rênes des opérations EMEA pour stimuler la présence de LoadSpring en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Asif apporte une expérience approfondie des contrôles de projets nuagiques, de la gestion de programme, et de la collaboration dans le cadre de la stratégie de transformation numérique de LoadSpring. Il collabore depuis plus de 20 ans avec des ISV, cabinets de conseil internationaux et institutions universitaires pour aider de grandes organisations internationales spécialisées dans l'élaboration de projets à fournir des solutions nuagiques utilisant des technologies de transformation d'entreprise. Il a également dirigé des initiatives de développement commercial, des comités de direction et des équipes de conseil.

Eric Leighton, PDG de LoadSpring, déclare: "Je suis extrêmement ravi qu'Asif Sharif devienne notre premier directeur général pour les opérations EMEA de LoadSpring Solutions Ltd. Asif apporte un souci du détail organisationnel qui jouera un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs de croissance à l'étranger. Notre vision est de solidifier notre culture fondatrice dans la région EMEA, en promouvant la réussite au sein des effectifs et en offrant la meilleure valeur possible à nos partenaires et clients."

"C'est un honneur d'avoir travaillé avec Asif", déclare Eric, "et je me réjouis à l'idée de lui confier la tête de nos opérations EMEA pour atteindre de nouveaux sommets 2022 et au-delà."

LoadSpring s'est forgé une renommée d'excellence en termes de fiabilité des solutions nuagiques. Depuis plus de 20 ans, la société aide les organisations du monde entier à accélérer leur gestion de projet en transformant les contrôles de projet, la veille économique, et l'analyse des données en de nouvelles perspectives et des technologies intégrées.

"Alors que nous émergeons de la pandémie, nous nous attelons à devenir un acteur incontournable dans toute la région EMEA et accompagnerons Asif dans le lancement de la nouvelle initiative LoadSpringANALYTICS, à l'étranger", conclut Eric.

À PROPOS DE LOADSPRING

