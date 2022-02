Illumina s'associe avec des centres à travers la France pour faire progresser une approche de médecine de précision pour les patients atteints d'un cancer de stade avancé





Une étude conjointe évaluera la valeur clinique du profilage génomique complet (PGC) sur les options de traitement du cancer chez les patients atteints d'une maladie avancée

SAN DIEGO, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN), a annoncé aujourd'hui un accord avec le Centre Jean Perrin de l'hôpital universitaire de Clermont-Ferrand en France pour évaluer la valeur clinique du profilage génomique complet (PGC) dans les options de traitement du cancer chez les patients atteints d'une maladie à un stade avancé par rapport à l'utilisation de la norme de soins actuelle, y compris les tests de petits panels. Les données probantes de l'étude CELIA ( c omprehensive g e nomic profi li ng imp a ) serviront à soutenir une approche de médecine de précision pour les patients atteints d'un cancer de stade avancé dans le système de santé français.

Le Centre Jean Perrin, avec la participation de l'Oncopole de Toulouse et du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, analysera des échantillons de biopsie de patients atteints d'un cancer colorectal, du sein, d'un mélanome ou du poumon avancé à l'aide du PGC activé par le test TruSighttm Oncology 500 d'Illumina.

« Nous sommes heureux de travailler avec le Centre Jean Perrin qui dirige cette importante étude qui contribuera à la base de données probantes internationale croissante mettant le PGC à l'avant-garde de la médecine oncologique de précision », a déclaré Phil Febbo, MD, médecin-chef d'Illumina. « En évaluant simultanément un grand nombre de mutations et de biomarqueurs pour révéler le profil moléculaire unique d'une tumeur, le PGC aide à fournir rapidement des informations exploitables aux patients et aux médecins, et à améliorer les résultats. »

Le test TruSighttm Oncology 500 peut rechercher simultanément la présence de mutations et de biomarqueurs de plus de 500 gènes pour révéler le profil moléculaire spécifique d'un échantillon de cancer. Ce profil peut ensuite être comparé à des traitements de médecine de précision connus pour agir sur des altérations génétiques ou des biomarqueurs spécifiques. Cette approche sera comparée par les chercheurs à des tests de traitement standard, notamment des tests de petits panels qui couvrent une gamme limitée de biomarqueurs d'intérêt pour chaque type de cancer.

« Le PGC est de plus en plus utilisé dans les centres de cancérologie à travers l'Europe, y compris en France. Notre objectif est de confirmer l'utilité clinique évidente afin de rendre le séquençage de nouvelle génération pour le cancer métastatique plus largement inclus dans les lignes directrices cliniques européennes et nationales », a déclaré le professeur Frédérique Penault-Llorca, directrice générale du Centre Jean Perrin et coordinatrice de l'étude CELIA. « Les données de l'étude CELIA s'ajouteront à l'ensemble croissant de preuves sur le PGC, dans le but d'accélérer l'adoption de la médecine de précision pour les patients atteints d'un cancer. Nous sommes reconnaissants de la contribution d'Illumina à ce projet. »

« Les traitements personnalisés ciblant les mutations cancéreuses ont considérablement amélioré le pronostic, ce qui nous aide à orienter les patients vers la meilleure option pour eux », a expliqué le professeur Pascal Pujol, président de la Société française de médecine prédictive et personnalisée, et responsable du département d'oncogénétique de l'hôpital universitaire de Montpellier. « Il est essentiel de s'assurer que l'utilisation d'analyses complètes basées sur de grands panels d'ADN et d'ARN fasse partie de la pratique courante afin que les patients puissent bénéficier des meilleurs soins possible. »

SeqOne Genomics, une société française de haute technologie offrant des solutions d'analyse génomique performantes, a été sélectionnée par les trois centres pour l'analyse des données et la génération de rapports cliniques qui décrivent les options de traitement possibles ainsi que l'éligibilité aux essais cliniques. Illumina fournit des réactifs de séquençage et une expertise biostatisticienne.

À propos de la gamme TruSight Oncology 500

Le TSO 500 est un test de dépistage du cancer à usage de recherche uniquement qui permet d'établir un profil génomique complet à partir d'échantillons de biopsie tissulaire. Conçu pour identifier les biomarqueurs tumoraux connus et émergents à travers 523 gènes, le TSO 500 utilise à la fois l'ADN et l'ARN à partir d'échantillons de tumeurs pour identifier les variantes clés essentielles au développement et à la progression du cancer, telles que les petites variantes d'ADN, les fusions et l'épissage alternatif. En outre, le test évalue les biomarqueurs immuno-oncologiques clés, tels que la charge mutationnelle tumorale (CMT) et l'instabilité microsatellitaire (IMS). L'ADNtc du TSO 500 partage la conception de contenu du panel d'ADN similaire à celle du test tissulaire, mais utilise l'ADNtc du sang comme matériau d'entrée. Grâce au contenu complet des biomarqueurs de la gamme TSO 500, les laboratoires peuvent regrouper plusieurs flux de travail d'un seul gène ou de petits panels en un seul test, ce qui permet d'économiser du temps et des échantillons de biopsie. En se basant sur le contenu du TSO 500, Illumina ajoutera un test de diagnostic in vitro (DIV) à la gamme du TSO. Ce test de profilage complet des tissus tumoraux aura une chimie et une analyse similaires à celles du TSO 500. Pour en savoir plus sur la gamme TSO 500, cliquez ici.

