CT REIT réalise le placement de 250 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série H à 3,029 % échéant le 5 février 2029





TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui avoir terminé son émission préalablement annoncée, dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « placement de débentures »), de débentures non garanties de premier rang de série H d'un capital global de 250 millions de dollars assorties d'une échéance de sept ans et d'un coupon de 3,029 % par année (les « débentures de série H »). CT REIT entend affecter le produit net tiré du placement de débentures au rachat préalablement annoncé de toutes ses débentures non garanties de premier rang de série A à 2,852 % échéant le 9 juin 2022 en circulation (les « débentures de série A ») d'un capital global de 150 millions de dollars et au remboursement partiel de l'encours de ses facilités de crédit. Elle affectera le solde du produit aux fins générales de l'entreprise.

S&P Global Ratings a attribué la note « BBB » aux débentures de série H tandis que DBRS Limited leur a attribué la note « BBB » avec tendance stable. Les débentures de série H sont des obligations directes non garanties de premier rang de CT REIT.

Le placement de débentures a été dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. Les débentures de série H offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'avoir été inscrites ou de faire l'objet d'une dispense des obligations d'inscription applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des débentures de série H, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de CT Real Estate Investment Trust

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe sans personnalité morale, constituée dans le but de détenir en propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 350 immeubles totalisant environ 29 millions de pieds carrés de superficie brute de location, comprenant principalement des immeubles de commerce de détail à locataire unique et à loyer net situés partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le plus important locataire de CT REIT. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.ctreit.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme de l'information prospective, au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui reflète les attentes actuelles de CT REIT par rapport aux événements futurs, notamment l'emploi du produit tiré du placement de débentures, y compris le rachat des débentures de série A. L'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de CT REIT. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs abordés à la rubrique 4, « Facteurs de risque », de la notice annuelle de CT REIT pour l'exercice 2020 et à la rubrique 11, « Gestion des risques d'entreprise » du rapport de gestion de CT REIT pour l'exercice 2020, lesquels documents peuvent être consultés sur le site Web de CT REIT au www.ctreit.com et sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour d'autres motifs.

