Nord Security et Surfshark unissent leurs forces pour renforcer leurs positions dans le secteur de la cybersécurité





AMSTERDAM et VILNIUS, Lituanie, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Les sociétés de cybersécurité, Nord Security et Surfshark, ont finalisé un accord de fusion pour renforcer leur position dans les secteurs de la sécurité numérique et de la protection de la vie privée. La fusion ouvrira de nouvelles possibilités de partage des connaissances techniques et permettra une diversification plus ciblée du marché. Les deux sociétés continueront d'opérer de façon autonome et s'appuieront sur des feuilles de route distinctes en matière d'infrastructure et de produits.

« La complexité croissante de la cybersécurité et de la protection de la vie numérique est un défi croissant dans le monde entier. Nous pensons que ce secteur a besoin d'une simplification radicale et d'une facilité d'accès, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Ensemble, Nord Security et Surfshark créent la plus grande puissance de sécurité Internet sur le marché, prête à apporter des solutions avancées aux clients », a déclaré Tom Okman, cofondateur de Nord Security.

« Les consolidations sur le marché mondial de la cybersécurité grand public indiquent la maturité du secteur. Elles apportent également de nouveaux défis concurrentiels. Les forces conjuguées de Nord Security et de Surfshark permettront d'élargir les dimensions de la sécurité numérique, ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins croissants de nos clients », a expliqué Vytautas Kaziukonis, fondateur de Surfshark.

La clôture de l'accord signé marque la fin du processus entamé à la mi-2021. Les deux sociétés se sont entendues après avoir évalué le paysage actuel du secteur et les synergies. Ce partenariat offre aux entreprises un nouveau levier dans leur mission commune de sécuriser la vie numérique des gens.

L'idée derrière l'accord est de rationaliser les ressources vers des objectifs communs tout en préservant l'autonomie des deux sociétés. Les fondateurs soulignent que cette stratégie commerciale servira de tremplin vers un développement et une innovation plus rapides tout en conservant le caractère unique des deux marques que les clients ont appris à apprécier au fil des ans.

La fusion consolidera les offres des deux sociétés dans différents segments de marché et diversifiera la portée géographique. Les deux sociétés continueront de se concentrer sur le développement de solutions distinctes pour couvrir divers domaines de la cybersécurité, dont la protection des données personnelles, la sécurité des appareils, la sécurité des fichiers et autres.

Les détails de la transaction ne sont pas divulgués, car les deux sociétés sont des entités privées.

À propos de Nord Security :

Nord Security propose des solutions de sécurité avancées qui partagent la marque et les valeurs de Nord, notamment le service VPN le plus avancé au monde NordVPN , le gestionnaire de mots de passe de nouvelle génération NordPass , le stockage Cloud chiffré NordLocker et la solution avancée de sécurité d'accès au réseau NordLayer , ainsi qu'un fournisseur VPN freemium Atlas VPN . Fondée en 2012, Nord Security compte désormais plus de 1000 employés et sert 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour en savoir plus : nordsecurity.com .

À propos de Surfshark :

Surfshark est une société de cybersécurité qui développe des solutions logicielles humanisées pour protéger la vie numérique des gens. Stimulée par plus de 200 employés, la société cherche à fournir aux gens les moyens les plus modernes de contrôler leur présence numérique en combinant plusieurs outils de cybersécurité en un seul endroit. La suite Surfshark One regroupe un VPN primé, un antivirus, un outil de recherche privé et un système de détection des fuites de données Alert pour ramener un sentiment de sécurité dans la vie quotidienne des gens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1738656/1.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 08:25 et diffusé par :