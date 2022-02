VOLKSGIVING 2021 - Cette année, Volkswagen Canada célèbre les propriétaires et leurs histoires très spéciales dans le cadre de l'initiative annuelle Volksgiving





Pour consulter la documentation média, veuillez visiter : https://www.multivu.com/players/fr-ca/9011251-volkswagen-volksgiving/

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des trois dernières années, Volkswagen Canada a pris soin de redonner aux propriétaires de Volkswagen grâce au programme annuel Volksgiving, où les propriétaires ont vécu une expérience toute spéciale en guise de remerciement pour leur contribution à la communauté. Cette année, Volkswagen souhaite souligner les fidèles propriétaires de VW qui ont fait un effort supplémentaire à bord de leur véhicule. Ceux qui ont parcouru du terrain pour aider leur communauté, rassembler les gens ou encourager la mobilité durable...avec un odomètre pour le prouver.

« Il y a quelque chose d'unique et de différent chez les conducteurs de Volkswagen; ils s'efforcent continuellement de faire une différence positive dans le monde dans lequel nous vivons, a mentionné Lynne Piette, directrice marketing de Volkswagen. Cette année, nous voulions célébrer les propriétaires qui ont parcouru une distance supplémentaire à bord de leur Volkswagen pour venir en aide aux autres et faire du Canada un pays plus inclusif. Pour célébrer leur dévouement et leurs efforts, nous voulions leur offrir une expérience amusante et spéciale qu'ils n'oublieront pas de sitôt! »

Qu'il s'agisse de construire des jardins communautaires, de courir des marathons ou de fournir de l'aide humanitaire, ces propriétaires ont en effet parcouru de longues distances. Pour célébrer leurs contributions et reconnaître leur engagement et leur altruisme, Volkswagen Canada a surpris chaque propriétaire avec un cadeau unique en son genre : un voyage de rêve en Europe, en Californie, à New York et même un séjour pour assister au Tournoi des Maîtres!

Découvrez les histoires des propriétaires de Volkswagen ici-bas :

Stéphane Audette (Rigaud, QC)

224 778 Km

Faire plus de 250 kilomètres par jour, 6 jours par semaine, pour conduire des gens malades à l'hôpital au volant de son Tiguan, ça, c'est en faire toujours plus pour son prochain. Depuis 8 ans, Stéphane s'investit comme bénévole afin de permettre à des patients de se rendre à leurs traitements de dialyse au centre hospitalier. Stéphane en fait clairement toujours plus pour le bien de son prochain.

Michel Gosselin (Montréal, QC)

133 654 km

Michel est le plus grand amateur de Volkswagen. Il possède plusieurs VW et collectionne aussi des articles de VW. Il en a plus de 2 300 dans sa collection! Fondateur du club Volkswagen vintage du Québec, il organise des événements pour amasser des dons pour les enfants autistes de sa région. En 5 ans, c'est plus de 10 000 $ qui ont été remis au bénéfice de la cause. Toujours prêt à aider, Michel est vraiment un homme d'exception.

Amélie R. (Granby, Qc)

4 200 km

Amélie aspire à devenir travailleuse sociale et c'est pourquoi elle en fait toujours plus pour aider sa communauté. Cet été, au volant de sa nouvelle Jetta, elle a fait plus de 600 heures de bénévolat pour aider des gens malades, des gens en deuil et des gens souffrant de dépendance. Et vous savez quoi? Elle désire en faire encore plus.

Annie Fréchette (Montréal, Qc)

183 910 km

Annie s'implique depuis deux ans dans sa communauté afin de permettre aux jeunes enfants de jouer au hockey. Elle adore faire une différence dans la vie des gens. Sa mission est de rendre accessible ce merveilleux sport à tous les jeunes de son entourage. En faire toujours plus pour son prochain, c'est ce qui la rend si radieuse.

En collaboration avec Type1, Volkswagen Canada a souligné ces contributions et celles de nombreux autres propriétaires, grands ou petits. Prioriser l'inclusivité, les bonnes actions et la durabilité demeure primordial pour Volkswagen, et ces propriétaires sont l'incarnation de ces valeurs.

Pour en savoir plus sur ces propriétaires, consultez le site web et suivez le parcours Volksgiving sur Instagram.

Découvrez les détails de l'édition de Volksgiving cette année ici.

