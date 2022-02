BCE présente ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021





Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans ce communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué est non auditée.

Annonce des cibles financières pour 2022, augmentation de 5,1 % du dividende et deuxième année du programme de dépenses d'investissement accélérées pour rejoindre jusqu'à 900 000 nouveaux emplacements par fibre optique

Croissance du BAIIA ajusté 1 consolidé de 1,1 % et hausse de 3,0 % des produits tirés des services au T4; produits et BAIIA ajusté pour 2021 correspondant à 99 % des niveaux enregistrés en 2019, avant la pandémie de COVID-19

Bénéfice net de 658 millions $, en baisse de 29,4 %, et bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 625 millions $, ou 0,69 $ par action ordinaire, en baisse de 29,6 %; bénéfice net ajusté 1 de 692 millions $, générant un BPA ajusté 1 de 0,76 $, en baisse de 6,2 %

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en hausse de 6,9 % pour s'établir à 1 743 millions $ au T4, entraînant une augmentation de 236 millions $ d'un exercice à l'autre des flux de trésorerie disponibles 1 , qui s'établissent à 236 millions $

Excellents résultats financiers dans le secteur Services sans fil, avec une croissance de 6,3 % des produits tirés des services, une hausse de 5,3 % du BAIIA ajusté et une augmentation de 3,3 % du RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles 2 , alors que nous avons enregistré 109 726 nouvelles activations nettes d'abonnés utilisant des téléphones mobiles, en hausse de 77,8 %

Meilleure performance annuelle au chapitre des activations nettes d'abonnés des services résidentiels en 10 ans; 47 618 activations nettes totales d'abonnés des services Internet de détail, en hausse de 7,0 %; hausse de 38,3 % des activations nettes d'abonnés des services télé IP, qui sont portés à 29 191

Produits liés au contenu numérique 3 de Bell Média en hausse de 36 %, contribuant à l'augmentation totale de 7,3 % des produits tirés des médias

Dépassement des cibles bonifiées en matière d'expansion du réseau pour 2021, atteignant quelque 1,1 million de nouveaux emplacements connectés par la fibre optique et par l'Internet résidentiel sans fil, et étendant le réseau 5G à plus de 70 % de la population canadienne; achèvement du déploiement du service Internet résidentiel sans fil, 1 million de ménages ayant été connectés un an plus tôt que prévu

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a présenté aujourd'hui les résultats du quatrième trimestre (T4) et de l'exercice 2021 ainsi que son orientation financière pour 2021, et a annoncé une hausse de 5,1 %, ou 0,18 $ par action, du dividende sur actions ordinaires annuel de BCE, qui passe à 3,68 $.

« Chez Bell, nous avons consacré toute notre attention à la réalisation de notre raison d'être de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, et notre exécution solide ainsi que notre rigueur opérationnelle pour atteindre cet objectif portent fruit. La solide performance enregistrée par Bell au T4 et tout au long de 2021 reflète la demande constante pour des services rapides, fiables et innovants permettant de garder les foyers et les entreprises connectés, informés et productifs, comme en témoignent les ajouts nets de 225 533 nouveaux abonnés utilisant des téléphones mobiles et des appareils mobiles connectés, des services Internet de détail et des services de télé IP au T4, et notre meilleure performance annuelle au chapitre des ajouts nets d'abonnés des services résidentiels de détail en 10 ans », a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.

« Un des éléments clés de notre stratégie a été de promouvoir l'expérience client. Je suis fier des gains que nous avons réalisés au cours de l'année qui s'achève. En effet, nous avons obtenu les meilleurs résultats du secteur pour ce qui est de la réduction du nombre de plaintes de clients, et nous améliorons nos outils numériques et nos applications libre-service afin que nos clients puissent choisir la façon dont ils veulent interagir avec nous. Il est clair que notre programme historique d'accélération des dépenses d'investissement dans le réseau, qui vise à connecter plus de Canadiens plus rapidement et à continuer à réaliser notre raison d'être, est la bonne voie à suivre alors que le Canada se remet des répercussions de la COVID-19. Nous avons dépassé nos objectifs d'expansion du réseau pour 2021, connectant un million de foyers à l'Internet résidentiel sans fil un an plus tôt que prévu. Nous avons étendu la zone de couverture du réseau de fibre au moyen de connexions directes à des collectivités dans tout le pays, et notre réseau 5G rejoint maintenant plus de 70 % de la population canadienne.

En 2022, nous prévoyons rejoindre jusqu'à 900 000 foyers et entreprises supplémentaires avec des connexions directes par fibre optique et étendre la portée de notre réseau 5G pour répondre aux besoins croissants de nos clients. Dans chaque interaction, nous continuerons à nous appuyer sur les gains que nous avons réalisés pour faciliter les relations avec nos clients, et à les maintenir au centre de tout ce que nous faisons. »

_______________________________________ 1 Le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux PCGR, le BPA ajusté est un ratio non conforme aux PCGR et le BAIIA ajusté est un total des mesures sectorielles. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du présent communiqué pour un complément d'information sur ces mesures. 2 À compter du T4 2021, nous ne présentons plus la facturation moyenne par utilisateur (FMU) combinée des abonnés utilisant des téléphones mobiles. Nous communiquons plutôt le revenu moyen par utilisateur (RMU) combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles afin de nous aligner avec les autres sociétés du secteur. Le RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles est calculé en divisant les produits d'exploitation des Services sans fil par la clientèle d'abonnés des services de téléphonie mobile moyenne au cours d'une période donnée et est exprimé en dollars par mois. Se reporter à la section Indicateurs de performance clés du présent communiqué de presse pour un complément d'information sur le RMU combiné. 3 Les produits liés au contenu numérique comprennent les produits tirés de la publicité sur les plateformes numériques, dont les sites Web, les applications mobiles, les applications sur les téléviseurs connectés et les actifs et plateformes numériques d'affichage extérieur, ainsi que de la publicité sur les plateformes d'achat numériques de Bell, de même que les produits tirés des frais d'abonnement des services directement aux consommateurs et des services de vidéo sur demande.

PRINCIPAUX FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOS ACTIVITÉS

Connecter les Canadiens en milieu rural plus tôt que prévu

Bell a surpassé les objectifs d'expansion accélérée du réseau pour 2021, dépassant le cap du million d'emplacements desservis par le service Internet résidentiel sans fil un an plus tôt que prévu et étendant la zone de couverture du réseau de fibre au moyen de connexions directes aux grands centres aussi bien qu'aux petites localités partout au pays. Bell a également été nommée Meilleur fournisseur de services Internet pour les jeux parmi les principaux fournisseurs au Canada dans le rapport sur les meilleurs FSI pour le jeu en 2022 de PCMag.

Leadership en matière de 5G

Toujours le réseau 5G le plus primé au Canada, Bell a été nommé le réseau 5G le plus rapide au pays pour la deuxième année d'affilée dans le cadre des prix Speedtest Awards d'Ookla pour 2021. Au T4, Bell a amené son service 5G à l'Île-du-Prince-Édouard, atteignant son objectif d'étendre la portée de son réseau à plus de 70 % de la population canadienne d'ici la fin de 2021. Bell est devenue un partenaire fondateur et le fournisseur de services de télécommunications exclusif pour The PIER (en anglais seulement) dans le district du port d'Halifax, où elle déploiera un réseau privé sans fil compatible à la 5G, rendant possible un laboratoire de recherche ouverte qui aidera à façonner l'avenir des industries du transport, de la chaîne d'approvisionnement de la logistique au Canada. Bell continue de rehausser l'expérience mobile avec le lancement de ses nouveaux forfaits illimités Ultime, qui offrent le meilleur de la 5G : davantage de données à des vitesses maximales, la messagerie internationale, des capacités de point d'accès et la vidéo en HD.

Promouvoir l'expérience client

Bell est en tête du secteur pour la sixième année de suite en ce qui a trait à la baisse du nombre de plaintes de clients, affichant une diminution marquée, selon le rapport annuel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécommunications-télévision (CPRST). Dans l'ensemble, Bell a enregistré une baisse de 8 %, alors que les plaintes ont connu une augmentation de 9 % pour l'ensemble du secteur. L'application MonBell a été nommée meilleure application mobile de télécommunications de l'année à l'occasion des prix Mobile Web Awards de 2021 (en anglais seulement).

Offrir le contenu le plus captivant

Les chaînes RDS et TSN sont demeurées au premier rang pour ce qui est de la diffusion télévisuelle d'événements sportifs au T4, consolidant leur position de chef de file pour l'année civile 2021. À TSN, la Coupe Grey (en anglais seulement) a été l'émission la plus regardée du trimestre, et l'auditoire de la NFL (en anglais seulement) aux heures de grande écoute a affiché une augmentation marquée. Noovo a surpassé ses deux principaux concurrents en ce qui a trait à la hausse des cotes d'écoute chez les adultes de 25 à 54 ans en 2021 et a lancé noovo.info, une offre numérique en information qui complète l'offre multiplateforme du service de l'information de Noovo. MuchMusic (en anglais seulement), récemment revitalisé en tant que réseau numérique, a dépassé le million d'amateurs sur TikTok et est la marque de diffusion de divertissement canadienne la plus suivie sur la plateforme.

Bell Cause pour la cause

La Journée Bell Cause pour la cause 2022 a établi un nouveau record. En effet, 164 298 820 messages de soutien ont été envoyés dans de multiples canaux, ajoutant 8 214 941 $ au financement en santé mentale. L'engagement de Bell en matière de santé mentale totalise maintenant 129 588 747,75 $, son objectif étant d'atteindre 155 millions $ d'ici 2025. Des chefs d'État et des personnes influentes du Canada et de partout dans le monde se sont joints à la conversation. Plus de 200 universités et collèges ont participé à la campagne Bell Cause pour la cause sur les campus, qui offre cette année une trousse numérique pour aider les établissements d'enseignement postsecondaire à interagir avec les étudiants de tout le pays en toute sécurité. Partout au pays, des collectivités et des partenaires ont levé le drapeau Bell Cause pour la cause, dont les membres des Forces armées canadiennes à la SFC Alert près du pôle Nord et les marins à bord du NCSM Montréal.

Dans le cadre de notre engagement continu à contribuer à l'amélioration de l'accès au soutien et aux services en matière de santé mentale dans les collectivités de tout le Canada, Bell Cause pour la cause a annoncé six bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause a versé 1 million $ sous forme de dons à 16 collèges, universités et cégeps canadiens dans le but d'appuyer les initiatives en santé mentale, et le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2022 accepte maintenant les demandes. Bell Cause pour la cause et la Croix-Rouge canadienne ont annoncé un partenariat de 250 000 $ qui étendra la portée du programme d'appels amicaux destiné aux communautés autochtones. Le partenariat entre Bell et la Fondation Graham Boeckh a octroyé 1,5 million $ à la Fondation St. Paul's en soutien à l'organisme Foundry pour aider à transformer les soins de santé mentale pour les jeunes en Colombie-Britannique et à travers le pays. Le programme de recherche en santé mentale de Bell Cause pour la cause et de la Fondation Brain Canada a versé plus de 4 millions $ pour financer des projets de recherche en santé mentale, et Bell Cause pour la cause a également annoncé un don de 250 000 $ à la Fondation CERVO pour améliorer les soins de santé mentale dans la région de la Capitale-Nationale.

Initiatives ESG et en milieu de travail Mieux pour tous

Pour la sixième année d'affilée, Bell a été admise au cercle des leaders par CDP pour la divulgation de ses émissions de carbone. Bell a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2022 et l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Mediacorp. Les employés de Bell ont recueilli 2,5 millions $ pour 1 868 organismes de bienfaisance dans le cadre de la Campagne de dons des employés de 2021, montant que Bell a bonifié de 1,7 million $. Pour favoriser la santé mentale et le bien-être de ses employés, Bell a annoncé qu'elle offrirait une couverture illimitée des services de santé mentale aux membres de son équipe et aux membres admissibles de leur famille.

RÉSULTATS DE BCE

Faits saillants financiers

(en millions $,

sauf les montants par action)

(non audité) T4 2021 T4 2020 % de variation 2021 2020 % de variation BCE















Produits d'exploitation 6 209 6 102 1,8 % 23 449 22 883 2,5 % Bénéfice net 658 932 (29,4) % 2 892 2 699 7,2 % Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 625 889 (29,7) % 2 709 2 498 8,4 % Bénéfice net ajusté 692 731 (5,3) % 2 895 2 730 6,0 % BAIIA ajusté 2 430 2 404 1,1 % 9 893 9 607 3,0 % Bénéfice net par action ordinaire (BPA) 0,69 0,98 (29,6) % 2,99 2,76 8,3 % BPA ajusté 0,76 0,81 (6,2) % 3,19 3,02 5,6 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 743 1 631 6,9 % 8 008 7 754 3,3 % Dépenses d'investissement (1 459) (1 494) 2,3 % (4 837) (4 202) (15,1) % Flux de trésorerie disponibles 236 92 n.s. % 2 995 3 348 (10,5) %

n.s. : non significatif

« Le quatrième trimestre a couronné une année fructueuse en termes de performance financière, reflétant une excellente exécution opérationnelle, notamment grâce à la poursuite des solides résultats de l'Internet résidentiel et à la meilleure croissance des produits tirés des Services sans fil en quatre ans, alors que nous nous sommes presque remis des répercussions de la COVID-19 et avons atteint quelque 99 % des produits consolidés et du BAIIA ajusté de 2019 en 2021 », a affirmé Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada.

« Pour 2022, notre orientation financière est soutenue par un profil financier positif pour les trois secteurs opérationnels de Bell, qui reflète les facteurs fondamentaux solides de l'industrie et notre exécution cohérente dans un marché concurrentiel, alors que nous nous appuyons sur la performance financière favorable, les investissements importants dans la large bande et l'élan opérationnel que nous avons réalisés en 2021. Par ailleurs, compte tenu de la solide position de capitalisation de nos principaux régimes de retraite à prestations définies, nous prévoyons suspendre une partie de nos cotisations à compter de cette année, ce qui réduira effectivement notre capitalisation annuelle en trésorerie, soutenant l'accélération continue du réseau de fibre optique et du réseau 5G ainsi que l'augmentation de 5,1 % du dividende par action ordinaire de BCE pour 2022. »

Au T4, les produits d'exploitation de BCE se sont établis à 6 209 millions $, en hausse de 1,8 % par rapport au T4 2020, du fait d'une augmentation de 3,0 % des produits tirés des services, qui ont été portés à 5 243 millions $, reflétant la solide croissance du service sans fil, de l'Internet résidentiel et des médias. Les produits d'exploitation tirés des produits ont fléchi de 4,5 % pour atteindre 966 millions $ en raison d'une baisse du nombre de transactions sur appareils mobiles et d'un recul des ventes d'équipements de transmission de données dans les services sur fil d'affaires. Pour l'exercice 2021, les produits d'exploitation de BCE ont augmenté de 2,5 % pour s'établir à 23 449 millions $, avec des hausses de 2,6 % des produits tirés des services et de 1,6 % des produits d'exploitation tirés des produits d'un exercice à l'autre.

Au T4, le bénéfice net a diminué de 29,4 % pour s'établir à 658 millions $ et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a totalisé 625 millions $, soit 0,69 $ par action, en baisse de 29,7 % et de 29,6 %, respectivement. La diminution d'un exercice à l'autre traduit un profit non récurrent de 211 millions $ réalisé sur la vente des centres de données de Bell à Equinix au T4 2020, l'augmentation de la dotation aux amortissements et la hausse de l'impôt sur le résultat, facteurs neutralisés en partie par la croissance du BAIIA ajusté et la hausse des autres produits. Pour l'exercice 2021, le bénéfice net a augmenté de 7,2 % pour s'établir à 2 892 millions $ et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a totalisé 2 709 millions $, soit 2,99 $ par action, en hausse de 8,4 % et de 8,3 %, respectivement.

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 692 millions $, soit 0,76 $ par action ordinaire, au T4 2021, comparativement à 731 millions $, soit 0,81 $ par action ordinaire, au T4 2020, une baisse respective de 5,3 % et de 6,2 %. Pour l'exercice 2021, le bénéfice net ajusté s'est accru de 6,0 % pour atteindre 2 895 millions $ et le BPA ajusté a augmenté de 5,6 % pour s'établir à 3,19 $.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,1 % au T4 pour s'établir à 2 430 millions $, reflétant l'augmentation de 5,3 % des Services sans fil et de 1,1 % des Services sur fil, neutralisée en partie par le fléchissement de 19,0 % de Bell Média. La marge du BAIIA ajusté 1 consolidée de BCE a diminué de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 39,1 %, en regard de 39,4 % au T4 2020, en raison de la croissance de 2,2 % des coûts d'exploitation imputable à la hausse des produits tirés des services d'un exercice à l'autre. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté a augmenté de 3,0 % pour atteindre 9 893 millions $, alors que la marge du BAIIA ajusté de BCE s'est accrue de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 42,2 %, par rapport à 42,0 % en 2020.

consolidée de BCE a diminué de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 39,1 %, en regard de 39,4 % au T4 2020, en raison de la croissance de 2,2 % des coûts d'exploitation imputable à la hausse des produits tirés des services d'un exercice à l'autre. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté a augmenté de 3,0 % pour atteindre 9 893 millions $, alors que la marge du BAIIA ajusté de BCE s'est accrue de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 42,2 %, par rapport à 42,0 % en 2020. Les dépenses d'investissement de BCE ont totalisé 1 459 millions $, par rapport à 1 494 millions $ au T4 2020, ce qui correspond à un ratio d'intensité du capital 2 de 23,5 %, en baisse par rapport à celui de 24,5 % enregistré au T4 2020. Ce facteur a porté les dépenses d'investissement totales à 4 837 millions $ pour 2021, en hausse par rapport à 4 202 millions $ un an plus tôt, ce qui correspond à un ratio d'intensité du capital de 20,6 %, par rapport à 18,4 % en 2020. La hausse des dépenses d'investissement de BCE d'un exercice à l'autre s'inscrit dans la foulée de son programme sur deux ans visant à accélérer le déploiement du réseau 5G, du réseau de fibre optique et du service Internet résidentiel sans fil en région rurale de Bell.

de 23,5 %, en baisse par rapport à celui de 24,5 % enregistré au T4 2020. Ce facteur a porté les dépenses d'investissement totales à 4 837 millions $ pour 2021, en hausse par rapport à 4 202 millions $ un an plus tôt, ce qui correspond à un ratio d'intensité du capital de 20,6 %, par rapport à 18,4 % en 2020. La hausse des dépenses d'investissement de BCE d'un exercice à l'autre s'inscrit dans la foulée de son programme sur deux ans visant à accélérer le déploiement du réseau 5G, du réseau de fibre optique et du service Internet résidentiel sans fil en région rurale de Bell. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de BCE ont totalisé 1 743 millions $ pour le T4, en hausse de 6,9 % par rapport au T4 2020, ce qui s'explique par l'augmentation du BAIIA ajusté, la baisse de l'impôt sur le résultat payé imputable au calendrier de versement des acomptes provisionnels et le fléchissement des intérêts payés, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des coûts liés aux indemnités de départ et autres payés. Pour l'exercice 2021, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de BCE ont totalisé 8 008 millions $, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2020.

Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 236 millions $, en hausse de 156,5 % par rapport à 92 millions $ au T4 2020, du fait de l'augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, exclusion faite des coûts liés aux acquisitions et autres payés, de même que de la diminution des dépenses d'investissement. Pour l'exercice 2021, les flux de trésorerie disponibles de BCE ont diminué de 10,5 % pour s'établir à 2 995 millions $, essentiellement du fait de la hausse des dépenses d'investissement.

____________________________ 1 La marge du BAIIA ajusté correspond au BAII ajusté, divisé par les produits d'exploitation. Se reporter à la section Indicateurs de performance clés du présent communiqué de presse pour un complément d'information sur la marge du BAIIA ajusté. 2 L'intensité du capital correspond aux dépenses d'investissement divisées par les produits d'exploitation. Se reporter à la section Indicateurs de performance clés du présent communiqué de presse pour un complément d'information sur l'intensité du capital.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION PAR SECTEUR

Services sans fil de Bell

Au T4 2021, le total des produits d'exploitation des Services sans fil a augmenté de 2,8 % pour s'établir à 2 475 millions $, en raison de la solide croissance des produits tirés des services, neutralisée en partie par la baisse des produits d'exploitation tirés des produits d'un exercice à l'autre. Pour l'exercice 2021, les produits d'exploitation des Services sans fil se sont accrus de 3,6 % pour atteindre 8 999 millions $, du fait de la hausse des produits d'exploitation tirés des services et des produits.

Les produits tirés des services ont augmenté de 6,3 % pour s'établir à 1 652 millions $ au T4 et de 3,7 % pour s'établir à 6 400 millions $ en 2021, ce qui s'explique par la saine croissance continue de la clientèle d'abonnés des services postpayés utilisant des appareils mobiles et par la hausse du RMU combiné, en raison de l'accent que nous mettons sur les activations de téléphones intelligents à valeur plus élevée. Bien que les produits tirés des services d'itinérance se soient accrus par rapport au T4 2020 en raison de l'allègement des restrictions en matière de voyage liées à la COVID-19, ils sont demeurés largement inférieurs aux niveaux saisonniers enregistrés avant la pandémie.

Les produits d'exploitation tirés des produits ont reculé de 3,6 % pour atteindre 823 millions $ au T4 2021 du fait d'une baisse des volumes de ventes imputable au fléchissement du nombre de mises à niveau d'appareils et à un nombre plus élevé d'activations en vertu de la politique « Apportez votre propre appareil », ainsi que de la diminution des ventes de produits électroniques grand public dans les magasins La Source. Les stocks d'appareils mobiles et de produits électroniques grand public sont perturbés depuis le T3 2021 en raison de défis mondiaux liés à la chaîne d'approvisionnement découlant de la COVID-19. Pour l'exercice 2021, les produits d'exploitation tirés des produits se sont accrus de 3,4 % pour atteindre 2 599 millions $, en raison de l'augmentation des volumes de ventes de téléphones mobiles alors que les magasins ont rouvert leurs portes, de la hausse des ventes par l'intermédiaire de nos canaux directs et numériques d'un exercice à l'autre, de même que de la proportion plus importante de ventes d'appareils mobiles haut de gamme.

Le BAIIA ajusté des Services sans fil a augmenté de 5,3 % pour s'établir à 951 millions $ au T4 et de 5,1 % pour atteindre 3 853 millions $ en 2021 en raison de l'effet de la croissance marquée des produits tirés des services. La marge s'est accrue de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 38,4 % et de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 42,8 %, respectivement.

Bell a ajouté au total 109 726 nouveaux abonnés nets des services postpayés et prépayés utilisant des téléphones mobiles 1 , en hausse de 77,8 % par rapport à 61 716 au T4 2020. Pour l'exercice 2021, le nombre total de nouveaux abonnés nets des services postpayés et prépayés utilisant des téléphones mobiles s'est accru de 54,6 % pour atteindre 294 842.

, en hausse de 77,8 % par rapport à 61 716 au T4 2020. Pour l'exercice 2021, le nombre total de nouveaux abonnés nets des services postpayés et prépayés utilisant des téléphones mobiles s'est accru de 54,6 % pour atteindre 294 842. Les activations nettes d'abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles ont augmenté de 49,2 % pour atteindre 109 527, par rapport à 73 388 au T4 2020. L'augmentation reflète la croissance de 13,9 % des activations brutes d'abonnés, ce qui traduit la demande refoulée, l'achalandage grand public en 2020 ayant subi l'incidence des restrictions liées à la COVID-19; les promotions à succès, y compris les forfaits regroupant les services résidentiels de Bell et la mobilité; ainsi que la hausse des volumes de ventes par l'intermédiaire de nos canaux directs et numériques sous l'impulsion des capacités accrues. Ces facteurs ont été atténués par une augmentation de 2 points de base du taux de désabonnement 1 des abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles, qui a atteint 1,08 %, ce qui est conforme à l'accroissement de l'activité globale du marché en regard de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2021, le nombre d'ajouts nets d'abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles s'est établi à 301 706, soit près du double de celui de 152 693 enregistré pour 2020, alors que le taux de désabonnement est demeuré essentiellement stable, s'établissant à 0,93 %, par rapport à 0,92 % en 2020.

des abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles, qui a atteint 1,08 %, ce qui est conforme à l'accroissement de l'activité globale du marché en regard de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2021, le nombre d'ajouts nets d'abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles s'est établi à 301 706, soit près du double de celui de 152 693 enregistré pour 2020, alors que le taux de désabonnement est demeuré essentiellement stable, s'établissant à 0,93 %, par rapport à 0,92 % en 2020. La clientèle d'abonnés des services prépayés utilisant des appareils mobiles de Bell a augmenté d'un nombre net de 199 abonnés au T4, comparativement à une perte nette de 11 672 abonnés au T4 2020. L'amélioration découle de la hausse de 3,6 % des activations brutes du fait de l'accroissement de l'activité de marché imputable à l'allègement des restrictions liées à la COVID-19 et au recul du taux de désabonnement, qui s'est amélioré de 37 points de base pour atteindre 4,42 %. Pour l'exercice 2021, nous avons enregistré une perte nette de 6 864 abonnés des services prépayés utilisant des téléphones mobiles, alors que nous avions ajouté 37 982 nouveaux abonnés nets en 2020, reflétant la baisse de 13,0 % du nombre d'activations brutes, atténuée par la diminution de 4,31 % du taux de désabonnement.

La clientèle d'abonnés utilisant des appareils mobiles de Bell totalisait 9 459 185 abonnés à la fin de 2021, en hausse de 3,2 % par rapport à 2020, ce qui comprend 8 630 045 abonnés des services postpayés, en hausse de 3,6 %, et 829 140 abonnés des services prépayés, en baisse de 0,8 %.

Le RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles a augmenté de 3,3 % pour atteindre 58,61 $ au T4 2021, en raison de la proportion plus importante d'abonnés ayant des forfaits mensuels à valeur plus élevée, y compris des plans de services de données illimitées, et de la hausse des produits tirés des services d'itinérance du fait de l'accroissement des voyages internationaux attribuable à l'allègement des restrictions liées à la COVID-19. Pour l'exercice 2021, le RMU combiné a augmenté de 1,2 % pour atteindre 57,66 $.

Les activations nettes d'abonnés utilisant des appareils mobiles connectés1 ont diminué de 60,6 % pour atteindre 38 998 au T4 et de 15,1 % pour atteindre 193 641 en 2021, malgré la forte croissance des connections nettes d'IdO des entreprises de Bell. Cela s'explique par la hausse des pertes nettes liées aux appareils de données du fait de notre décision stratégique d'accorder moins d'importance aux transactions non rentables visant des tablettes, dont le RMU est faible. La clientèle d'abonnés utilisant des appareils mobiles connectés totalisait 2 249 794 abonnés à la fin de l'exercice, en hausse de 9,4 % par rapport à 2020.

___________________________ 1 Se reporter à la section Indicateurs de performance clés du présent communiqué de presse pour un complément d'information sur le taux de désabonnement et les unités d'abonnement.

Services sur fil de Bell

Le total des produits d'exploitation des Services sur fil a diminué de 0,5 % pour s'établir à 3 079 millions $ au T4 par rapport au T4 2020 et de 0,2 % pour s'établir à 12 178 millions $ pour l'exercice 2021.

de 0,2 % pour s'établir à 12 178 millions $ pour l'exercice 2021. Les produits d'exploitation tirés des Services sur fil sont demeurés stables au T4, la solide croissance des produits tirés du service résidentiel Internet et la hausse des produits tirés des services liés aux solutions d'affaires 1 d'un exercice à l'autre du fait de l'expansion des solutions en nuage et des solutions de sécurité ayant été contrebalancées par le fléchissement continu des produits tirés des services voix traditionnels, des services de données et des services de télé par satellite, ainsi que par la non-récurrence de la demande accrue des clients d'affaires au T4 2020 pour les services de téléconférence, les outils de collaboration en ligne et les services de connectivité voix en raison des protocoles de travail à domicile adoptés par les entreprises canadiennes dans la foulée des restrictions liées à la COVID-19. Pour l'exercice 2021, les produits des Services sur fil ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 11 672 millions $, malgré la charge réglementaire rétroactive de 44 millions $ enregistrée au T2 2021 du fait de la décision du CRTC sur les tarifs de groupe définitifs pour l'accès Internet de gros, sous l'effet d'une augmentation de 11 % des produits tirés des services résidentiels Internet.

d'un exercice à l'autre du fait de l'expansion des solutions en nuage et des solutions de sécurité ayant été contrebalancées par le fléchissement continu des produits tirés des services voix traditionnels, des services de données et des services de télé par satellite, ainsi que par la non-récurrence de la demande accrue des clients d'affaires au T4 2020 pour les services de téléconférence, les outils de collaboration en ligne et les services de connectivité voix en raison des protocoles de travail à domicile adoptés par les entreprises canadiennes dans la foulée des restrictions liées à la COVID-19. Pour l'exercice 2021, les produits des Services sur fil ont augmenté de 0,1 % pour atteindre 11 672 millions $, malgré la charge réglementaire rétroactive de 44 millions $ enregistrée au T2 2021 du fait de la décision du CRTC sur les tarifs de groupe définitifs pour l'accès Internet de gros, sous l'effet d'une augmentation de 11 % des produits tirés des services résidentiels Internet. Les produits d'exploitation tirés des produits se sont repliés de 10,5 % pour atteindre 145 millions $ au T4, en raison de la diminution des ventes d'équipements de transmission de données aux entreprises clientes des services d'affaires attribuable aux dépenses retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Pour l'exercice 2021, les produits d'exploitation tirés des produits des Services sur fil ont diminué de 7,0 % pour s'établir à 506 millions $ en raison de l'augmentation des ventes d'équipements de transmission de données en 2020, les grandes entreprises et les clients du secteur public ayant investi dans la capacité et les installations de réseau afin d'accommoder davantage d'employés travaillant à distance.

Le BAIIA ajusté des Services sur fil a augmenté de 1,1 % pour s'établir à 1 326 millions $, en raison de la diminution de 1,7 % des coûts d'exploitation ayant contribué à une amélioration de 0,7 point de pourcentage de la marge, qui s'est établie à 43,1 %. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté des Services sur fil a augmenté de 1,3 % pour atteindre 5 315 millions $, du fait de la baisse de 1,4 % des coûts d'exploitation ayant entraîné une augmentation de la marge d'un exercice à l'autre, marge qui s'est établie à 43,6 %, en hausse par rapport à 43,0 % en 2020.

Bell a ajouté 47 618 nouveaux abonnés nets des services Internet de détail 2 au T4, en hausse de 7,0 % par rapport à 44 512 au T4 2020, ce qui s'explique par le déploiement accéléré du réseau entièrement optique et de l'Internet résidentiel sans fil de Bell, de même que par la baisse du nombre de désactivations. Pour l'exercice 2021 complet, les ajouts nets du service Internet de détail se sont accrus de 2,2 % pour s'établir à 152 285. La clientèle d'abonnés du service Internet de détail totalisait 3 861 653 abonnés à la fin de 2021, en hausse de 4,2 % d'un exercice à l'autre.

au T4, en hausse de 7,0 % par rapport à 44 512 au T4 2020, ce qui s'explique par le déploiement accéléré du réseau entièrement optique et de l'Internet résidentiel sans fil de Bell, de même que par la baisse du nombre de désactivations. Pour l'exercice 2021 complet, les ajouts nets du service Internet de détail se sont accrus de 2,2 % pour s'établir à 152 285. La clientèle d'abonnés du service Internet de détail totalisait 3 861 653 abonnés à la fin de 2021, en hausse de 4,2 % d'un exercice à l'autre. Bell Télé a ajouté 29 191 nouveaux abonnés nets des services de télé IP de détail 2 en hausse de 38,3 % par rapport à 21 106 au T4 2020. L'augmentation est attribuable au succès de notre stratégie multi-marques, y compris les abonnements uniques à Télé Fibe et les services de lecture en continu sur l'appli Télé Fibe, des ventes plus normales et davantage de contenu sportif en direct par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'au recul du taux de désabonnement, en particulier pour notre service de télé IP par fibre optique. Pour l'exercice 2021, les ajouts nets d'abonnés des services de télé IP ont totalisé 76 068, en hausse de 94,1 % par rapport à 39 191 en 2020. À la fin de 2021, Bell desservait 1 882 441 abonnés des services de télé IP de détail, ce qui représente une augmentation de 4,2 % en regard de 2020.

en hausse de 38,3 % par rapport à 21 106 au T4 2020. L'augmentation est attribuable au succès de notre stratégie multi-marques, y compris les abonnements uniques à Télé Fibe et les services de lecture en continu sur l'appli Télé Fibe, des ventes plus normales et davantage de contenu sportif en direct par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'au recul du taux de désabonnement, en particulier pour notre service de télé IP par fibre optique. Pour l'exercice 2021, les ajouts nets d'abonnés des services de télé IP ont totalisé 76 068, en hausse de 94,1 % par rapport à 39 191 en 2020. À la fin de 2021, Bell desservait 1 882 441 abonnés des services de télé IP de détail, ce qui représente une augmentation de 4,2 % en regard de 2020. Les pertes nettes d'abonnés du service de télé par satellite de détail 2 ont augmenté de 12,5 % pour s'établir à 23 142, en raison de la diminution du nombre d'activations brutes par rapport au T4 2020. Pour l'exercice 2021, les pertes nettes d'abonnés du service de télé par satellite de détail ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 73 538. À la fin de 2021, la clientèle du service de télé par satellite de détail de Bell totalisait 852 569 abonnés, une diminution de 8,5 % par rapport à 2020.

ont augmenté de 12,5 % pour s'établir à 23 142, en raison de la diminution du nombre d'activations brutes par rapport au T4 2020. Pour l'exercice 2021, les pertes nettes d'abonnés du service de télé par satellite de détail ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 73 538. À la fin de 2021, la clientèle du service de télé par satellite de détail de Bell totalisait 852 569 abonnés, une diminution de 8,5 % par rapport à 2020. Les pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail2 se sont améliorées de 25,2 % pour s'établir à 40 211, en raison du plus petit nombre de désactivations d'abonnés durant la pandémie de COVID-19. Pour l'exercice 2021, les pertes nettes d'abonnés des SAR résidentiels de détail ont totalisé 185 327, soit une réduction de 13,2 % des pertes par rapport à 2020 qui a entraîné une diminution globale de 7,5 % d'un exercice à l'autre de la clientèle des SAR résidentiels de détail de Bell, qui s'établit maintenant à 2 298 605.

_________________________ 1 Les produits tirés des solutions d'affaires comprennent les services gérés, qui englobent la gestion des réseaux, la gestion des services voix, l'hébergement et la sécurité, ainsi que les services professionnels, qui englobent les services-conseils, d'intégration et de gestion des ressources.

2 Se reporter à la section Indicateurs de performance clés du présent communiqué de presse pour un complément d'information sur les unités d'abonnement, les SAR et les clients.



Bell Média

Les produits d'exploitation de Bell Média ont augmenté de 7,3 % pour s'établir à 849 millions $ au T4 et de 10,4 % pour atteindre 3 036 millions $ en 2021, essentiellement en raison de la hausse des dépenses des annonceurs télé et à celle des produits tirés des frais d'abonnement.

Les produits tirés de la publicité se sont accrus de 11,8 % au T4 du fait de la meilleure performance des services de télé généraliste et spécialisée attribuable au retour à une programmation sportive plus normale et à une programmation télé d'automne plus riche par rapport au T4 2020, de l'augmentation de la demande des annonceurs en affichage extérieur d'un exercice à l'autre alors que les activités de loisirs et les voyages ont repris dans la foulée de l'allègement des restrictions liées à la COVID-19, et de la croissance continue des médias numériques. Pour l'exercice 2021, les produits tirés de la publicité ont enregistré une hausse de 16,3 %.

Les produits tirés des frais d'abonnement ont augmenté de 1,9 % au T4 et de 4,8 % en 2021, en raison de la croissance du nombre d'abonnés à Crave par rapport à l'exercice précédent. Le nombre d'abonnés à Crave a progressé de 6 % en 2021 pour atteindre plus de 2,9 millions d'abonnés.

Les produits liés au contenu numérique ont augmenté de 36 % au T4 et de 35 % en 2021, du fait de la croissance du service de diffusion en continu directement aux consommateurs de Crave, de l'expansion continue de SAM Télé, notre outil de vente dans les médias, et de la croissance de la publicité numérique télé, y compris le produit CTV AVOD. Les produits liés au contenu numérique ont représenté 20 % du total des produits de Bell Média en 2021, en hausse par rapport à 16 % en 2020.

Le BAIIA ajusté a fléchi de 19,0 % pour s'établir à 153 millions $ au T4, entraînant une diminution de 5,9 points de pourcentage de la marge, qui s'est fixée à 18,0 %. Malgré la hausse des produits, la diminution du BAIIA ajusté d'un exercice à l'autre traduit la hausse de 15,6 % des coûts d'exploitation du fait de l'accélération des coûts liés à la programmation et des droits de diffusion reflétant le retour à une programmation sportive normale en 2021 et le volume plus élevé de productions télé originales par rapport à 2020, alors que les annulations et les retards avaient eu une incidence favorable sur les coûts d'exploitation. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté de Bell Média a augmenté de 4,3 % pour atteindre 725 millions $, entraînant une marge de 23,9 %, en regard de 25,3 % en 2020.

le volume plus élevé de productions télé originales par rapport à 2020, alors que les annulations et les retards avaient eu une incidence favorable sur les coûts d'exploitation. Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté de Bell Média a augmenté de 4,3 % pour atteindre 725 millions $, entraînant une marge de 23,9 %, en regard de 25,3 % en 2020. RDS et TSN sont demeurées les chaînes de sports de langue française et de langue anglaise les plus regardées au Canada au T4.

La chaîne Noovo a affiché la plus importante croissance aux heures de grande écoute auprès des adultes de 25 à 54 ans en 2021 par rapport à ses deux principaux concurrents.

DIVIDENDE SUR ACTIONS ORDINAIRES

Le conseil d'administration de BCE a déclaré un dividende trimestriel de 0,92 $ par action ordinaire, payable le 15 avril 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 mars 2022.

PERSPECTIVES POUR 2022

Le tableau suivant présente les objectifs de notre orientation financière pour 2022. Ces fourchettes sont fondées sur nos perspectives actuelles pour 2022, compte tenu de l'incidence de la COVID-19 sur nos résultats financiers consolidés de 2021.



Résultats pour 2021 Orientation pour 2022 Croissance des produits 2,5 % 1 % - 5 % Croissance du BAIIA ajusté 3,0 % 2 % - 5 % Intensité du capital 20,6 % 21 % Croissance du BPA ajusté 5,6 % 2 % - 7 % Croissance des flux de trésorerie disponibles (10,5 %) 2 % - 10 % Dividende sur actions ordinaires annualisé 3,50 $ 3,68 $

Pour l'exercice 2022 en entier, nous prévoyons que la croissance du BAIIA ajusté, la diminution des cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi et des paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi, ainsi que la baisse des impôts en trésorerie donneront lieu à une hausse des flux de trésorerie disponibles.

Notre performance financière et opérationnelle de 2021 s'est essentiellement remise des répercussions de la pandémie de COVID-19 grâce à nos excellents résultats d'exploitation et à l'assouplissement des restrictions gouvernementales mises en place pour combattre la pandémie, ce qui a permis à de nombreuses entreprises de reprendre dans une certaine mesure, voire d'accroître, leurs activités commerciales tout au long de 2021. De plus, depuis le début de la pandémie, au premier trimestre de 2020, nous avons adapté nombre d'aspects de nos activités afin de mieux évoluer dans ce contexte.

En raison des incertitudes entourant la gravité et la durée de la pandémie de COVID-19, et notamment du nombre et de l'intensité des résurgences du nombre de cas de COVID-19, ainsi que les diverses issues possibles, il est difficile pour le moment d'estimer l'incidence de la COVID-19 sur notre entreprise ou sur nos futurs résultats financiers, ainsi que sur les hypothèses connexes. Notre entreprise et nos résultats financiers pourraient continuer de subir une incidence négative considérable durant les périodes à venir, voire des répercussions encore plus défavorables. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 devraient continuer d'avoir une incidence défavorable sur les produits d'exploitation tirés des produits et des services d'itinérance des Services sans fil de Bell, sur les produits liés aux marchés des entreprises des Services sur fil de Bell, ainsi que sur les produits tirés de la publicité de Bell Média en 2022. En conséquence, rien ne garantit que nous atteindrons les objectifs de notre orientation financière pour 2022. L'ampleur des conséquences continues de la pandémie de COVID-19 sur notre entreprise dépendra de l'évolution de la situation, laquelle est difficile à prévoir, notamment en ce qui a trait à la prévalence de variants de la COVID-19 qui sont plus contagieux et susceptibles de poser des risques plus sérieux pour la santé, à la distribution en temps opportun de vaccins et de traitements et à leur efficacité à long terme, au développement éventuel et à la distribution de nouveaux vaccins ou traitements, aux hésitations face aux vaccins et à la proportion de la population qui choisit de ne pas se faire vacciner, à la période nécessaire pour atteindre l'immunité collective, de même qu'à d'éventuelles nouvelles informations concernant la gravité et la durée de la pandémie de COVID-19, notamment le nombre et la gravité des résurgences de cas de COVID-19, ainsi que les mesures requises pour juguler le coronavirus ou remédier à ses effets, entre autres choses. Veuillez consulter la section « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans ce communiqué pour obtenir une description des principales hypothèses sur lesquelles repose l'orientation financière 2022 de BCE, ainsi que des principaux facteurs de risque connexes.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

BCE utilise diverses mesures financières pour évaluer son rendement. Certaines de ces mesures sont calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d'autres n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR. Nous croyons que nos mesures financières conformes aux PCGR, lues conjointement avec les mesures financières ajustées non conformes aux PCGR, permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction évalue le rendement de BCE.

Le Règlement 52-112 Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières prescrit les obligations d'information qui s'appliquent aux mesures financières suivantes :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

total des mesures sectorielles;

mesures de gestion du capital;

mesures financières supplémentaires.

La présente rubrique fournit une description et un classement des mesures financières définies dans le Règlement 52-112 que nous utilisons dans le présent communiqué de presse pour expliquer nos résultats financiers, et, dans le cas des mesures financières supplémentaires, une explication de ces mesures est fournie lorsqu'il en est fait mention pour la première fois dans le présent communiqué de presse si le libellé des mesures financières supplémentaires n'est pas suffisamment descriptif.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière utilisée pour décrire notre performance financière, notre situation financière ou nos flux de trésorerie passés ou futurs prévus et, en ce qui concerne sa composition, elle exclut un montant compris dans la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers consolidés de base de BCE ou encore inclut un montant non compris dans cette mesure. Nous sommes d'avis que les mesures financières non conformes aux PCGR reflètent mieux nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction et l'analyse de notre rendement.

Les mesures financières non conformes aux PCGR que nous utilisons dans le présent communiqué de presse pour expliquer nos résultats sont décrites ci-après, et nous présentons des rapprochements avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Bénéfice net ajusté - Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Nous définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires avant les coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, les pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, les pertes nettes (profits nets) sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises, les pertes nettes (profits nets) sur placements, les coûts liés au remboursement anticipé de la dette, la perte de valeur d'actifs et les activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des PNDPC.

Nous utilisons le bénéfice net ajusté et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure, entre autres, pour évaluer la performance de nos activités avant l'incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, des pertes nettes (profits nets) sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises, des pertes nettes (profits nets) sur placements, des coûts liés au remboursement anticipé de la dette, de la perte de valeur d'actifs et des activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des PNDPC. Nous excluons ces éléments parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est la mesure financière conforme aux normes IFRS la plus directement comparable.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice net ajusté sur une base consolidée.

(en millions $)



T4 2021 T4 2020 2021 2020 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 625 889 2 709 2 498 Éléments de rapprochement







Coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions

et autres 63 52 209 116 Pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres (57) 1 (278) 51 Pertes nettes (profits nets) sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises 35 - 49 (43) Pertes nettes (profits nets) sur placements 6 (3) 6 (3) Coûts liés au remboursement anticipé de la dette - 12 53 50 Perte de valeur d'actifs 30 12 197 472 Impôt sur le résultat au titre des éléments de rapprochement susmentionnés (9) (21) (48) (185) Participations ne donnant pas le contrôle (PNDPC) au titre des éléments de rapprochement susmentionnés (1) - (2) - Bénéfice net lié aux activités abandonnées (après impôt sur le résultat) - (211) - (226) Bénéfice net ajusté 692 731 2 895 2 730

Flux de trésorerie disponibles - Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, déduction faite des fonds provenant des activités abandonnées, des coûts liés aux acquisitions et autres payés, qui comprennent les coûts importants liés aux litiges, et du financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite, moins les dépenses d'investissement, les dividendes sur actions privilégiées et les dividendes payés par des filiales aux détenteurs de PNDPC. Nous excluons les fonds provenant des activités abandonnées, les coûts liés aux acquisitions et autres payés et le financement des cotisations volontaires aux régimes de retraite parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et de la performance de nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour payer des dividendes sur actions ordinaires, rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et ses actifs sous-jacents et pour évaluer la solidité financière et la performance de ses activités. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont la mesure financière conforme aux normes IFRS la plus directement comparable.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles sur une base consolidée.

(en millions $)



T4 2021 T4 2020 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 1 743 1 631 8 008 7 754 Dépenses d'investissement (1 459) (1 494) (4 837) (4 202) Dividendes en trésorerie payés sur actions privilégiées (32) (31) (125) (132) Dividendes en trésorerie payés par des filiales aux détenteurs de PNDPC (45) (16) (86) (53) Coûts liés aux acquisitions et autres payés 29 2 35 35 Rentrées de trésorerie provenant des activités abandonnées (incluses dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation) - - - (54) Flux de trésorerie disponibles 236 92 2 995 3 348

Ratios non conformes aux PCGR

Un ratio non conforme aux PCGR est une mesure financière présentée sous la forme d'un ratio, d'une fraction, d'un pourcentage ou d'une représentation similaire et dont une ou plusieurs composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR.

Les ratios financiers non conformes aux PCGR que nous utilisons dans le présent communiqué de presse pour expliquer nos résultats sont décrits ci-après.

BPA ajusté - Le BPA ajusté est un ratio non financier et n'a pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS. Il est donc peu probable qu'il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Nous définissons le BPA ajusté comme le bénéfice net ajusté par action ordinaire de BCE. Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, voir Mesures financières non conformes aux PCGR ci-dessus.

Nous utilisons le BPA ajusté et nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent cette mesure, entre autres, pour évaluer la performance de nos activités avant l'incidence des coûts liés aux indemnités de départ, aux acquisitions et autres, des pertes nettes (profits nets) lié(e)s à la valeur de marché sur dérivés utilisés à titre de couverture économique des régimes de rémunération fondée sur des actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, des pertes nettes (profits nets) sur participations mises en équivalence dans des entreprises associées et des coentreprises, des pertes nettes (profits nets) sur placements, des coûts liés au remboursement anticipé de la dette, de la perte de valeur d'actifs et des activités abandonnées, déduction faite de l'impôt et des PNDPC. Nous excluons ces éléments parce qu'ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse représentation de l'analyse des tendances en matière de performance de l'entreprise. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Total des mesures sectorielles

Un total de mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou à un total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présenté dans les notes des états financiers consolidés de base de BCE.

Le total des mesures sectorielles que nous utilisons dans le présent communiqué de presse pour expliquer nos résultats est décrit ci-après, et nous présentons un rapprochement avec la mesure financière conforme aux IFRS la plus comparable.

BAIIA ajusté - Le BAIIA ajusté est un total des mesures sectorielles. Nous définissons le BAIIA ajusté comme les produits d'exploitation moins les coûts d'exploitation, comme il est présenté dans les états consolidés du résultat net de BCE.

La mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable est le bénéfice net. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.

(en millions $)



T4 2021 T4 2020 2021 2020

Bénéfice net 658 932 2 892 2 699

Coûts liés aux indemnités de départ,

aux acquisitions et autres 63 52 209 116

Amortissement des immobilisations corporelles 925 872 3 627 3 475

Amortissement des immobilisations incorporelles 251 233 982 929

Charges financières









Charges d'intérêts 275 274 1 082 1 110

Intérêts liés aux obligations au titre

des avantages postérieurs à l'emploi 5 11 20 46

Perte de valeur d'actifs 30 12 197 472

Autres (produits) charges (26) 38 (160) 194

Impôt sur le résultat 249 191 1 044 792

Bénéfice net lié aux activités abandonnées

(après impôt sur le résultat) - (211) - (226)

BAIIA ajusté 2 430 2 404 9 893 9 607



Mesures financières supplémentaires

Une mesure financière supplémentaire est une mesure financière qui n'est pas présentée dans les états financiers consolidés de BCE et qui est, ou est destinée à être, présentée périodiquement pour représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie passés ou futurs prévus.

Une explication de ces mesures est fournie lorsqu'il en est fait mention pour la première fois dans le présent communiqué de presse si le libellé des mesures financières supplémentaires n'est pas suffisamment descriptif.

INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS (IPC)

Nous utilisons la marge du BAIIA ajusté, le RMU combiné, l'intensité du capital, le taux de désabonnement et les unités d'abonnement (ou clients ou SAR) afin d'évaluer les progrès accomplis à l'égard de nos impératifs stratégiques. Ces indicateurs de performance clés ne sont pas des mesures comptables et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant l'orientation financière de BCE (ce qui comprend les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté, l'intensité du capital, le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles), le dividende sur actions ordinaires annualisé de BCE pour 2022, nos plans en matière de déploiement du réseau et nos dépenses d'investissement prévues, notamment notre programme de dépenses d'investissement accélérées sur deux ans en vue du déploiement de nos réseaux de fibre offrant des connexions directes, de services Internet résidentiels sans fil et 5G, la capitalisation en trésorerie prévue de nos régimes de retraite, y compris les suspensions de cotisation prévues à compter de 2022, les effets possibles sur nos activités, notre situation financière, notre situation de trésorerie et nos résultats financiers de la pandémie de COVID-19, nos objectifs d'investissement dans des initiatives en santé mentale, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de BCE, ainsi que d'autres déclarations qui ne renvoient pas à des faits historiques. Habituellement, les termes comme hypothèse, but, orientation, objectif, perspective, projet, stratégie, cible et d'autres expressions semblables, ainsi que les temps et les modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s'attendre à, croire, prévoir, avoir l'intention de, planifier, chercher à et aspirer à, permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques ne soient pas atteints. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du 3 février 2022 et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nous envisageons à l'occasion des opérations potentielles comme des acquisitions, des cessions, des fusions, des regroupements d'entreprises, des investissements, des monétisations, des coentreprises ou d'autres transactions, qui pourraient être importantes. Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet potentiel de telles opérations ni d'éléments exceptionnels qui pourraient être annoncés ou survenir après le 3 février 2022. L'incidence financière de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peut s'avérer complexe et dépend de faits particuliers à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ni la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers prévus ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est donc mis en garde contre le fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Hypothèses importantes

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses relatives à l'économie, au marché, à l'exploitation et à la finance formulées par BCE, notamment, sans s'y limiter, les hypothèses qui suivent.

Hypothèses relatives à l'économie canadienne

Nos déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses concernant l'économie canadienne, lesquelles sont pour leur part fondées sur d'importantes hypothèses concernant l'évolution de la pandémie de COVID-19, notamment le déroulement de la vaccination. On suppose notamment que la plupart des restrictions sanitaires seront assouplies au Canada au premier trimestre de 2022 et que les effets de la pandémie sur la demande s'atténueront peu à peu. Plus particulièrement, nous nous sommes appuyés sur les hypothèses suivantes :

une forte croissance économique, la demande demeurant robuste et l'offre se remettant des répercussions de la pandémie de COVID-19, hypothèse qui s'appuie sur la plus récente estimation de la Banque du Canada en ce qui concerne la croissance du produit intérieur brut canadien d'environ 4 % en moyenne pour 2022;

une forte croissance de la consommation des ménages favorisée par une augmentation de la confiance et les dépenses effectuées au moyen des économies accumulées;

d'importants investissements des entreprises des secteurs autres que le secteur pétrolier et gazier en raison de la demande croissante, de l'augmentation de la confiance des entreprises et de l'assouplissement graduel des contraintes liées à l'approvisionnement;

un marché du travail vigoureux;

une hausse des taux d'immigration;

une hausse prévue des taux d'intérêt en 2022;

une importante inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation attribuable à la forte demande, aux pénuries dans l'approvisionnement et aux prix élevés de l'énergie au cours du premier semestre de 2022. L'inflation devrait diminuer d'ici la fin de 2022, à mesure que diminuent les pressions liées à la pandémie;

un dollar canadien se maintenant à son niveau actuel ou près de ce niveau, et qui pourrait fluctuer en fonction de la vigueur du dollar américain, des taux d'intérêt et de l'évolution des prix des marchandises.

Hypothèses relatives au marché canadien

Nos déclarations prospectives reflètent également diverses hypothèses relatives au marché canadien. En particulier, nous avons formulé les hypothèses relatives au marché suivantes :

l'intensité continue de la concurrence dans le marché résidentiel, le marché d'affaires et le marché de gros des services sur fil et sans fil;

une hausse, à un rythme toutefois moins rapide, du taux de pénétration du secteur du sans-fil;

un effritement du marché des services de connectivité pour les services voix et données, dans la foulée de la migration des clients d'affaires vers des solutions de télécommunications à plus faible prix ou des services par contournement offerts par des concurrents;

bien que le marché publicitaire subisse toujours l'incidence défavorable du report ou de l'annulation de campagnes publicitaires dans plusieurs secteurs par suite du ralentissement économique durant la pandémie de COVID-19, nous nous attendons à une reprise graduelle en 2022;

la diminution de la clientèle d'abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) provoquée par l'intensification de la concurrence découlant du lancement constant de plateformes de diffusion en continu de vidéo sur demande par abonnement et de l'expansion des agrégateurs de services par contournement.

Hypothèses relatives au secteur sans fil de Bell

Nos déclarations prospectives reposent également sur les hypothèses relatives aux activités d'exploitation internes suivantes en ce qui concerne notre secteur Services sans fil de Bell :

Le maintien de notre part du marché des ajouts nets d'abonnés des services postpayés utilisant des téléphones mobiles dans le sans-fil pour les exploitants nationaux et une croissance de notre clientèle des services prépayés;

le maintien de l'intensification de la concurrence et des activités promotionnelles dans toutes les régions et tous les segments de marché;

la poursuite de l'expansion et du déploiement des réseaux sans fil 5G, en offrant une couverture et une qualité concurrentielle;

la poursuite de la diversification de notre stratégie de distribution, en mettant l'accent sur l'accroissement des transactions directes avec le consommateur et en ligne;

la croissance du RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles découlant de la croissance des abonnements aux services 5G et de la hausse des produits tirés des services d'itinérance sortante attribuable à l'assouplissement des restrictions en matière de voyages imposées en raison de la pandémie de COVID-19, en partie contrebalancées par la diminution des produits tirés des frais de dépassement de données imputable à la poursuite de l'adoption de plans de services de données illimitées;

l'adoption accélérée par les clients d'affaires de solutions évoluées 5G et IdO;

l'accroissement de la disponibilité des combinés et appareils mobiles et la stabilité des prix des appareils et des marges connexes;

la réalisation d'économies de coûts liées à l'efficacité opérationnelle découlant de l'évolution du comportement des consommateurs, du passage au numérique, des améliorations apportées aux produits et services, des nouveaux investissements dans les centres d'appel et les solutions numériques ainsi que d'autres améliorations au chapitre de l'expérience en matière de service à la clientèle;

l'absence d'incidence défavorable significative de nature financière, opérationnelle ou concurrentielle découlant de modifications ou de l'application de la réglementation sur nos activités dans le sans-fil.

Hypothèses relatives à notre secteur des services sur fil de Bell

Nos déclarations prospectives reposent aussi sur les hypothèses relatives aux activités d'exploitation internes suivantes en ce qui concerne notre secteur Services sur fil de Bell :

La poursuite du déploiement du réseau de fibre permettant la connexion directe d'un plus grand nombre de foyers et d'entreprises dans la zone de couverture des services sur fil et de la technologie WTTP dans les collectivités rurales;

la croissance continue du nombre d'abonnés des services Internet et de télé IP de détail;

l'accentuation de la substitution technologique par le sans-fil et les services Internet;

la poursuite des lancements d'offres accrocheuses de forfaits de services résidentiels par nos concurrents dans la câblodistribution dans les zones où nous fournissons des services sur fil locaux, facteur atténué par la croissance de notre part de marché en ce qui a trait aux forfaits de services résidentiels concurrentiels;

la migration continue des grandes entreprises clientes vers les systèmes sur protocole Internet (IP);

les pressions continues de la concurrence visant à modifier les prix dans nos marchés d'affaires et de gros;

le maintien de l'intensité de la concurrence dans nos marchés des petites et des moyennes entreprises, les câblodistributeurs et d'autres entreprises de télécommunications continuant de cibler les clients d'affaires;

la mise à l'épreuve des catégories de produits qui génèrent habituellement des marges élevées par l'offre, en croissance au Canada, de services sur demande des grands fournisseurs mondiaux de solutions d'affaires pour la transmission de la voix et de données au moyen de services en nuage et par contournement;

l'adoption accélérée par les abonnés des services par contournement entraînant la réduction des forfaits télé;

la consommation croissante des services de télé par contournement et de vidéo en continu sur demande ainsi que la multiplication des appareils, comme les tablettes, qui exigent une bande passante très élevée, ce qui nécessitera un niveau d'investissements constants;

la réalisation d'économies de coûts du fait de la réduction du nombre de postes de cadre, notamment à la suite de départs naturels et de départs à la retraite, de la réduction des taux contractuels des fournisseurs, de l'efficacité opérationnelle découlant de l'expansion de la zone de couverture du réseau de fibre au moyen de connexions directes, des changements liés aux comportements des consommateurs et à l'innovation au chapitre des produits, de l'expansion des fonctions libre-service ainsi que d'autres améliorations au chapitre de l'expérience en matière de service à la clientèle;

l'absence d'incidence défavorable significative de nature financière, opérationnelle ou concurrentielle découlant de modifications ou de l'application de la réglementation sur nos activités dans le sur-fil.

Hypothèses relatives à notre secteur Bell Média

En outre, nos déclarations prospectives reposent sur les hypothèses relatives aux activités d'exploitation internes suivantes en ce qui concerne notre secteur Bell Média :

Des produits des activités ordinaires totaux qui devraient refléter une demande soutenue favorisant les produits tirés de la publicité de la télé, attribuable notamment à l'expansion de notre outil de gestion stratégique des audiences (SAM) télévisuelles et des plateformes d'achats de Bell DSP (plateforme côté demande), à une reprise graduelle de la publicité à la radio et de la publicité extérieure, ainsi qu'à la croissance du nombre d'abonnés aux services de diffusion directement aux consommateurs;

la croissance continue des coûts du contenu média pour obtenir de la programmation de qualité, ainsi que le retour à la normale de la programmation de divertissement;

le soutien continuel de Crave grâce à une offre de contenu élargie, à l'amélioration de l'expérience utilisateur et à Crave Mobile;

des investissements continuels dans la programmation originale de Noovo pour mieux servir nos clients francophones en leur offrant un vaste éventail de contenu dans la langue de leur choix et sur leurs plateformes préférées;

la mise à profit de données internes pour améliorer le ciblage, la prestation de services publicitaires et l'attribution;

la capacité d'acquérir et de produire avec succès des émissions à cotes d'écoute élevées et du contenu différencié;

l'établissement et le maintien d'ententes stratégiques relativement à l'approvisionnement en contenu sur tous les écrans et toutes les plateformes;

l'absence d'incidence défavorable significative de nature financière, opérationnelle ou concurrentielle découlant de modifications ou de l'application de la réglementation sur nos activités dans les médias.

Hypothèses financières relatives à BCE

Nos déclarations prospectives reposent également sur les hypothèses financières internes suivantes concernant BCE pour 2021 :

un coût des services rendus au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi estimatif d'environ 255 millions $;

des obligations liées aux intérêts au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi estimatives d'environ (70) millions $;

une dotation aux amortissements d'environ 4 700 millions $ à 4 750 millions $ comparativement à 2021;

des charges d'intérêts d'environ 1 075 millions $ à 1 125 millions $;

des intérêts payés d'environ 1 125 millions $ à 1 175 millions $;

un taux d'imposition moyen effectif d'environ 27 %;

des PNDPC d'environ 60 millions $;

des cotisations aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi d'environ 200 millions $;

des paiements en vertu de régimes d'autres avantages postérieurs à l'emploi d'environ 75 millions $;

des impôts payés (déduction faite des remboursements) d'environ 800 millions $ à 900 millions $;

un nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation de BCE d'environ 911 millions;

un dividende sur actions ordinaires annuel de 3,68 $ par action.

Hypothèses qui sous-tendent les économies de trésorerie estimatives se rapportant à la capitalisation de nos régimes d'avantages postérieurs à l'emploi

Les économies de trésorerie estimatives se rapportant à la capitalisation de nos régimes d'avantages postérieurs à l'emploi attribuables à une possible suspension des cotisations relativement à certains de nos régimes de retraite à prestations définies à compter de 2022 reposent sur les hypothèses principales suivantes :

au moment opportun, la situation de capitalisation de nos régimes de retraite à prestations définies correspondra à des excédents évalués sur base de continuité et les ratios de solvabilité demeureront supérieurs aux exigences minimales prévues par la loi pour une suspension des cotisations;

l'absence de baisses importantes du rendement des placements ou des taux d'intérêt;

l'absence de pertes importantes liées à l'expérience découlant d'autres événements imprévus, comme un litige ou un changement dans les lois, les réglementations ou les normes actuarielles.

Les hypothèses ci-dessus, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par BCE en date du 3 février 2022, pourraient se révéler inexactes. Par conséquent, nos résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées dans le présent communiqué de presse.

Risques importants

Les principaux facteurs de risque, en conséquence desquels nos hypothèses et nos estimations pourraient être inexactes et les résultats ou les événements réels pourraient différer de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans nos déclarations prospectives, y compris notre orientation financière 2022, sont énumérés ci-après. Étant donné que la réalisation de nos déclarations prospectives, y compris notre capacité à atteindre nos résultats financiers cibles pour 2022, dépend essentiellement de la performance de notre entreprise qui, à son tour, est assujettie à de nombreux risques. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que les risques qui suivent pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, ceux qui suivent : les conséquences défavorables de la pandémie de COVID-19, notamment au titre des mesures restrictives déjà adoptées ou qui seront adoptées par suite de cette pandémie et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement; une conjoncture de marché économique ou financière défavorable, une baisse du niveau d'activité de détail et commerciale, et l'incidence défavorable qu'elle pourrait avoir sur la demande de nos produits et services et sur les prix de ceux-ci; l'intensité de l'activité de nos concurrents, y compris de concurrents nouveaux et émergents; le rythme de substitution technologique et la présence d'autres fournisseurs de services qui contribuent aux perturbations et à la désintermédiation dans chacun de nos secteurs d'activité; l'évolution des comportements des clients et l'expansion des fournisseurs de télé par contournement et des autres fournisseurs de services ainsi que la fragmentation du marché de la publicité ou d'autres changements de ce marché; l'augmentation des coûts du contenu et les obstacles à notre capacité à acquérir ou à concevoir du contenu de premier plan; la prolifération du piratage de contenu; la hausse du taux de pénétration des téléphones intelligents au Canada et la baisse ou le ralentissement de l'immigration; les initiatives, les procédures et les décisions réglementaires ainsi que les consultations et les positions gouvernementales qui nous touchent et qui touchent nos activités, y compris, sans toutefois s'y limiter, en ce qui a trait aux conditions et aux tarifs pouvant être imposés pour l'accès à nos réseaux et l'acquisition de spectre aux enchères; l'incapacité à protéger nos actifs corporels et incorporels contre des événements comme des atteintes à la sécurité de l'information, des accès non autorisés, des incendies et des catastrophes naturelles; l'incapacité à mettre en oeuvre une gouvernance d'entreprise efficace; l'incapacité à évoluer et à transformer nos réseaux, nos systèmes et activités au moyen de technologies de prochaine génération, tout en aplanissant notre structure de coûts; notre incapacité à créer une expérience client positive; l'incapacité à attirer, à perfectionner et à conserver une équipe diversifiée et compétente à même de faire avancer nos impératifs stratégiques; les perturbations et pénuries touchant la main-d'oeuvre; l'incapacité à maintenir le fonctionnement de nos réseaux; le risque que nous puissions devoir engager des dépenses d'investissement imprévues importantes afin de fournir une capacité supplémentaire et de réduire la congestion sur nos réseaux; la complexité de nos activités; l'incapacité à mettre en oeuvre ou à maintenir des processus et systèmes de technologies de l'information (TI) très performants; les événements qui pourraient toucher le fonctionnement de nos réseaux, de nos systèmes de TI, de notre équipement et de nos autres installations et notre capacité à les protéger, tester, maintenir, remplacer et mettre à niveau; les risques liés au matériel en orbite et les autres risques opérationnels auxquels sont exposés les satellites utilisés pour fournir notre service de télé par satellite; notre dépendance envers des tiers fournisseurs, sous-traitants et consultants pour assurer l'offre ininterrompue des produits et services dont nous avons besoin; l'échec de nos processus de sélection, de gouvernance et de surveillance des fournisseurs, y compris notre gestion du risque lié aux fournisseurs dans les domaines de la gouvernance de la sécurité, des données et de l'approvisionnement responsables; la qualité de nos produits et de nos services et la mesure dans laquelle ils peuvent comporter des défauts ou ne pas être conformes aux normes et aux règlements gouvernementaux applicables; notre incapacité d'accéder à des sources de capital adéquates et de générer des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation suffisants pour répondre à nos besoins de liquidités, financer nos dépenses d'investissement et assurer la croissance planifiée; l'impossibilité de garantir que des dividendes seront déclarés par le conseil d'administration de BCE, ni que le dividende sur actions ordinaires sera majoré; l'incapacité à gérer les différents risques de crédit, de liquidité et de marché; des impôts nouvellement exigés ou plus élevés découlant de l'adoption de nouvelles lois fiscales ou de modifications apportées aux lois fiscales existantes ou à leur interprétation, et l'incapacité à prévoir l'issue des audits gouvernementaux; l'incapacité à réduire les coûts, ainsi que toute augmentation imprévue de coûts, ainsi que l'incapacité à générer les avantages attendus des acquisitions et des restructurations d'entreprise; l'incapacité à faire évoluer nos pratiques afin d'effectuer un suivi et un contrôle efficaces des activités frauduleuses; la volatilité de l'obligation au titre des régimes de retraite et les cotisations accrues aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi; le règlement défavorable des litiges, en particulier des actions collectives; l'incapacité à développer et à mettre en oeuvre des pratiques de gouvernance d'entreprise et des cadres de conformité rigoureux et à respecter les obligations juridiques et réglementaires; l'incapacité à comprendre les préoccupations concernant les changements climatiques et les autres préoccupations et attentes environnementales et à y répondre adéquatement; les pandémies, épidémies et autres risques pour la santé, y compris les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils et des équipements de communication sans fil; l'incapacité à gérer adéquatement les questions sociales; et des facteurs internes, tels que l'incapacité à mettre en oeuvre des initiatives d'entreprise et d'affaires suffisantes, ainsi que divers facteurs externes qui pourraient remettre en question notre capacité à atteindre nos objectifs ESG, y compris, sans s'y limiter, ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la diversité, à l'équité et à l'inclusion.

Nous prévenons le lecteur que la liste de facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Nous encourageons les investisseurs à lire également l'Avis concernant les déclarations prospectives de BCE daté du 3 février 2022 pour obtenir plus de détails au sujet de certains des facteurs de risque et hypothèses mentionnés et d'autres facteurs de risque et hypothèses, lequel a été déposé par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ce document est également disponible à BCE.ca.

L'Avis concernant les déclarations prospectives BCE daté du 3 février 2022 est intégré par renvoi au présent communiqué.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, Internet, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Par l'intermédiaire de Mieux pour tous de Bell, nous investissons dans l'amélioration du présent et de l'avenir en soutenant l'épanouissement social et économique de nos collectivités. Cette initiative inclut Bell Cause pour la cause qui fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important financement aux soins communautaires, à la recherche et aux initiatives en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca/Cause.

