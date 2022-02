L'Arabie saoudite dévoile plus de 6,4 milliards de dollars américains d'investissements dans les technologies et les startups lors de la LEAP22





RIYAD, Arabie saoudite, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite a annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 6,4 milliards de dollars américains dans les technologies de l'avenir et l'entrepreneuriat, qui permettront au Royaume de consolider sa position en tant que plus grande économie numérique de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Les annonces ont été faites lors de la LEAP22, la nouvelle plateforme technologique internationale qui se déroule à Riyad.

Les investissements et les initiatives comprennent le lancement du fonds Prosperity7 d'Aramco Venture, doté d'un milliard de dollars américains, et un investissement d'un milliard de dollars de NEOM Tech & Digital Company, axé sur les technologies futures. Dans le cadre de son investissement, NEOM a annoncé le lancement du premier métaverse cognitif au monde, XVRS, qui servira les résidents et les visiteurs du giga-projet intelligent, et M3LD, une plateforme de gestion des données personnelles qui redonne le contrôle des données à l'utilisateur.

stc a annoncé MENA HUB, un investissement d'un milliard de dollars américains dans la connectivité et l'infrastructure régionales, qui soutiendra le secteur du numérique et du cloud en pleine expansion en Arabie saoudite.

La plateforme LEAP a également vu le lancement de The Garage, une nouvelle plateforme pour les startups, un investissement et entrepreneuriat par King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

J&T Express Group, l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide au monde, a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars américains avec eWTP Arabia Capital et d'autres partenaires, pour établir son siège social pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à Riyad et mettre en place un vaste réseau de logistique intelligente en Arabie saoudite.

Le secteur de la technologie de l'Arabie saoudite représente plus de 40 milliards de dollars américains. Les nouveaux investissements annoncés lors de la LEAP22 s'inscrivent dans le cadre des projets en cours du Royaume de se transformer en une économie basée sur l'innovation, qui a déjà vu le pays devenir l'un des nouveaux marchés à la croissance la plus rapide pour les technologies financières et le contenu numérique dans la région.

« Ces investissements et initiatives témoignent de la volonté du Royaume de favoriser la croissance de l'économie numérique pour le plus grand bien des gens, de la planète et de la prospérité de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ils marquent le prochain niveau de croissance de l'économie numérique en Arabie saoudite, le plus grand marché technologique et numérique de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord », a déclaré S.E. Eng. Abdullah Alswaha, ministre saoudien des Communications et des technologies de l'information.

La LEAP est sur le point de devenir la plus grande plateforme technologique au monde. Elle mettra en lumière l'ensemble de l'écosystème de l'innovation, en mettant en relation les pionniers et les innovateurs avec les dirigeants d'entreprises et de gouvernements, les entrepreneurs, les investisseurs et plus encore, afin de faire l'expérience et d'en apprendre davantage sur les technologies de l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1738486/LEAP22.jpg

