Nomination de deux nouveaux commissaires à la Commission de la représentation électorale

QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de la représentation électorale (CRE) accueille deux nouveaux commissaires : Mme Édith Gravel, directrice du service d'aménagement de la MRC de Matawinie, et M. Kevin Bouchard, professeur en droit à l'Université Laval. L'Assemblée nationale a procédé à leur nomination le 10 décembre dernier. Au cours de leur mandat de cinq ans, ils participeront notamment à la révision de la carte électorale du Québec, qui doit avoir lieu à la suite des prochaines élections générales.

La Loi électorale confie en effet la responsabilité de délimiter les circonscriptions électorales et de leur attribuer un nom à la Commission de la représentation électorale, une institution indépendante et non partisane. Lors de ses travaux, la Commission mène des consultations publiques qui permettent à la population et aux parlementaires de s'exprimer tant sur la délimitation que sur la dénomination des circonscriptions. Le processus mise ainsi sur la neutralité et sur la participation citoyenne afin que la carte électorale soit juste, équitable et à l'image du Québec.

La Commission se compose du directeur général des élections, M. Pierre Reid, qui en est le président d'office, et de deux commissaires nommés par l'Assemblée nationale. L'équipe d'Élections Québec soutient les commissaires dans leur travail.

La Loi électorale prévoit que la carte électorale doit être révisée toutes les deux élections générales. Le prochain exercice débutera après les élections générales de 2022, en vue d'établir une carte électorale pour les élections de 2026. La Commission peut aussi intervenir pour établir la carte électorale de municipalités ou de commissions scolaires anglophones lorsque les critères prévus ne sont pas respectés ou lorsque les électrices et les électeurs s'opposent à la délimitation prévue.

À propos des nouveaux commissaires

Édith Gravel

Détentrice d'un baccalauréat en géographie ainsi que d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Édith Gravel travaille depuis plus de 15 ans en aménagement du territoire dans le milieu municipal. À titre de directrice du Service d'aménagement de la MRC de Matawinie, dans la région de Lanaudière, elle planifie et met en oeuvre les grandes orientations en matière d'aménagement et de développement du conseil de la MRC.

Gestionnaire depuis plusieurs années, elle mise sur la communication et sur la mobilisation des partenaires pour mener à bien les différents mandats qui lui incombent.

Kevin Bouchard

M. Kevin Bouchard est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Laval et il est membre du Barreau du Québec. Ses recherches portent sur le droit administratif et constitutionnel, sur les fondements du droit public et sur la philosophie du droit. Sa thèse de doctorat a été réalisée dans le cadre d'une cotutelle entre l'Université Laval et l'Université Paris II Panthéon-Assas. M. Bouchard a aussi été administrateur élu du conseil de quartier de Saint-Sacrement, à Québec, de 2015 à 2019.

