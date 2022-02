TEHTRIS annonce son expansion en Europe





Après une levée de fonds en série A de 20 millions d'euros ? un record dans le domaine de la cybersécurité -, la scale-up française ambitionne de devenir la première licorne de la cybersécurité en Europe.

PARIS, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- TEHTRIS, leader mondial de la neutralisation automatique des cybermenaces et éditeur de la première plateforme européenne XDR (eXtended Detection and Response), va ouvrir des filiales en Espagne et en Allemagne cette année et a de nouveaux partenariats européens, déjà actifs en Suisse, Belgique et Luxembourg.

TEHTRIS aura recruté 160 personnes en 2021 et affiché une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires après une levée de fonds record en série A de 20 millions d'euros en 2020.

En 2022, TEHTRIS souhaite recruter 200 personnes pour accompagner les entreprises et les administrations européennes dans leur course à l'armement technologique, visant à protéger une cyber sphère devenue un espace de combat complexe.

TEHTRIS annonce donc l'ouverture de ses nouveaux bureaux en Allemagne et en Espagne, avec le recrutement d'équipes locales dans chacun de ces pays pour développer l'implantation de cette technologie unique en Europe.

En parallèle, les technologies TEHTRIS poursuivent leur déploiement, choisies et portées par ses partenaires européens notamment Capgemini, Orange CyberDefense, Nomios, Expleo Group, Sopra Steria, Post (Luxembourg), Approach (Belgique), Eyra Group (Suisse).

Neutraliser les cyber attaques, sans action humaine : Souveraine par nature, Security & Ethics by Design.

Selon l'ANSSI, le nombre d'attaques par rançongiciels a augmenté de 255% en France en 2021, principalement dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Pour parer à cette menace complexe, les entreprises et administrations françaises ont besoin d'hyper-automatiser les tâches de détection pour concentrer leurs équipes de sécurité sur les missions à forte valeur ajoutée.

Dans ce contexte, TEHTRIS a développé la TEHTRIS XDR Platform, la première solution XDR conçue en Europe et la seule au monde à être codée nativement. La détection, l'analyse et la neutralisation des ransomwares, cyber attaques et comportement inhabituels ou malveillants sont anticipées et effectuées de manière autonome et instantanée pour les menaces connues et les nouvelles attaques et ce, sans action humaine (sans clic requis). Elle est la plateforme la plus ouverte aux solutions du marché via ses API.

TEHTRIS XDR Platform est une solution souveraine par nature. Protégeant les fichiers et les datas de ses clients internationaux sans en lire le contenu, elle est développée et hébergée en France et en Europe. Par sa collaboration avec l'Open Trusted Cloud d'OVHCloud, TEHTRIS propose des solutions hébergées sur un cloud souverain.

TEHTRIS XDR Platform est déjà utilisée dans le monde entier par des groupes internationaux, des administrations publiques (ministères, collectivités locales...), et a obtenu le label Cybersecurity Made in Europe. TEHTRIS est aussi le seul éditeur de l'Union Européenne reconnu par Gartner® comme fournisseur représentatif XDR dans le Market Guide for Extended Detection and Response 2021.

« Notre stratégie de développement à l'international s'appuie sur notre solution holistique et hyper automatisée : la TEHTRIS XDR Platform. Cette solution permet aux organisations de lutter automatiquement contre le cyber espionnage pour faire face aux menaces inconnues, tout en préservant leur Souveraineté Numérique », commente Éléna Poincet, co-fondatrice et PDG de TEHTRIS.

Au-delà de l'Europe, TEHTRIS poursuit son développement avec l'installation d'équipes à Vancouver et à Singapour, complétant ainsi son offre de support éditeur sur tous les fuseaux horaires.

À propos de TEHTRIS

TEHTRIS est un éditeur leader mondial dans la neutralisation automatique et sans action humaines des cyberattaques avec la TEHTRIS XDR Platform. Avec son ingénierie « Security & Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité la confidentialité des données. Grâce sa technologie, TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen. Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les menaces dans plus de 100 pays au profit d'acteurs majeurs de l'industrie, des transports, de l'ingénierie et des services, et des administrations. En veille permanente sur la cybercriminalité et à l'écoute de ses clients, notre volonté est de réduire au maximum les risques, pour faire face à l'imprévisible.

