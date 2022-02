Datassential acquiert CHD Expert pour apporter des informations nationales et internationales inégalées à l'industrie agroalimentaire





L'acquisition consolide l'expansion mondiale de Datassential, désormais leader mondial de l'analyse des données sur l'alimentation et les boissons

CHICAGO, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Datassential la principale plateforme d'informations sur les aliments et les boissons reliant les points entre les consommateurs et l'industrie alimentaire, a annoncé aujourd'hui son acquisition de CHD Expert, un fournisseur mondial de données sur les opérateurs de l'univers de la consommation hors domicile. Cette acquisition renforce la position de Datassential en tant que leader mondial des données de restauration.

Datassential fournit une intelligence client puissante et des capacités marketing clés en main à des centaines d'entreprises agroalimentaires de premier plan. Avec CHD, Datassential et ses clients ont accès à des données de localisation sur plus de 9 millions d'opérateurs de l'univers de la consommation hors domicile dans 60 pays. L'entreprise combinée a un chiffre d'affaires récurrent de près de 45 millions d'euros (50 millions de dollars), en croissance de 30 % par an et sert plus de 500 entreprises clientes dans le monde. Plus de 90 % des plus grandes entreprises alimentaires s'appuient sur la plateforme d'informations de Datassential, y compris les principaux fabricants d'aliments et de boissons, les distributeurs, les chaînes de restaurants, les détaillants en alimentation et les fournisseurs de technologies alimentaires.

« Nous sommes là pour aider nos clients à prendre des décisions plus intelligentes », a déclaré Jack Li, fondateur et PDG de Datassential. « Les données mondiales de grande envergure de CHD et son équipe d'experts talentueux nous aident à le faire non seulement au niveau national, mais à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un excellent ajout à notre plateforme et rend les informations exploitables encore plus faciles pour nos clients - plus faciles d'accès, plus faciles à analyser et plus faciles à utiliser. »

Pendant 25 ans, CHD Expert a collecté, analysé et géré des données mondiales sur la restauration et l'hôtellerie couvrant plus de 60 pays, avec encore plus d'expansion de données prévue pour la société combinée.

« Nous sommes ravis de ce que cette combinaison débloquera pour nos clients », a déclaré Lionel Benziri, ancien PDG de CHD Expert, qui rejoindra l'équipe de direction de Datassential en tant que directeur général de CHD Expert Group. « Chez CHD, notre objectif a toujours été d'aider nos clients à comprendre leur marché et à développer leur activité. Rejoindre la famille Datassential nous donne accès à des outils supplémentaires de premier ordre qui profiteront énormément à nos clients. »

Datassential est soutenu par Spectrum Equity, un investisseur en actions de croissance de premier plan. La transaction a été soutenue par une facilité de crédit fournie par Webster Bank.

« Alors que Datassential poursuit sa trajectoire de croissance et étend sa position à l'échelle mondiale, nous sommes ravis de nous associer à des entreprises comme CHD qui offrent de nouvelles capacités et connaissances aux clients sur une plateforme unique et facile à utiliser », a déclaré Jeff Haywood, directeur Administrateur chez Spectrum Equity et membre du conseil d'administration de Datassential. « Ensemble, elles fournissent des données et des informations puissantes à la pointe de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire. »

À propos de Datassential

Datassential est la plateforme d'informations data qui influence ce qui se passe ensuite dans votre assiette et dans votre verre. Grâce à une suite d'outils smart data, de logiciels et de solutions de recherche personnalisées, ainsi qu'à une bibliothèque d'informations illimitée, Datassential guide les plus grands noms de l'alimentation et des boissons sur l'avenir de l'industrie et sur la manière de garder une longueur d'avance. Fondée en 1999, Datassential fournit des informations à des marques telles que General Mills, Pepsi, Land O' Lakes, Burger King, Starbucks, Target et bien d'autres.

