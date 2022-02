ITI acquiert Zycom Technology Inc. - Un nouveau chef de file canadien en transformation technologique arrive sur le marché





QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW/ - ITI, un chef de file canadien en transformation technologique établi au Québec depuis plus de 30 ans, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Zycom Technology Inc., une entreprise ontarienne spécialisée dans l'infrastructure TI et les services gérés. Grâce à cette transaction, ITI s'assure une position enviable dans un marché des TI en consolidation rapide. Occupant la 7e place du classement des meilleurs fournisseurs de solutions TI au Canada établi par CDN en 2021, ITI compte déjà 400 employés et 1 500 clients actifs dans différents secteurs. L'entreprise pourra désormais s'appuyer sur l'expertise de Zycom au cours des 20 dernières années et sa complémentarité géographique pour poursuivre sa croissance et accélérer son déploiement au Canada.

Augmenter la capacité à fournir des services à valeur ajoutée

En unissant leurs forces, deux sociétés partageant un ADN d'entreprise similaire vont augmenter leur capacité à fournir des solutions et des services TI à valeur ajoutée à leurs clients respectifs. Zycom pourra tirer parti du large portefeuille de solutions d'ITI, notamment les services infonuagiques, tandis qu'ITI gagnera en robustesse et acquerra davantage d'expertise dans le domaine de l'infrastructure hyperconvergée. Étant donné que les deux entreprises disposent d'une équipe enviable d'experts chevronnés possédant des niveaux élevés de certification, l'acquisition de Zycom par ITI augmentera leur capacité à fournir des conseils d'experts et des services dans le domaine de la transformation technologique. Ces capacités croissantes permettront d'offrir des solutions sur mesure à leurs clients actuels et futurs en matière de services TI professionnels et gérés, d'infonuagique privée et publique, de technologies en tant que service (XaaS), tout en renforçant la position d'ITI en tant que leader canadien en transformation technologique.

Accélérer la croissance et le déploiement au Canada

Cette acquisition permet à ITI d'accélérer son développement en augmentant sa présence en dehors du Québec avec une société réputée établie en Ontario, le plus grand marché des TI du Canada, et d'améliorer rapidement sa compétitivité dans un marché en consolidation. ITI et Zycom sont toutes deux des entreprises canadiennes partageant une culture d'entreprise et des valeurs similaires. Elles sont désireuses d'unir leurs forces pour continuer à démocratiser les TI et à fournir des solutions sur mesure à leurs clients actuels et futurs.

Les deux entreprises s'engagent à assurer le succès de leurs clients en les aidant à se transformer, favorisant ainsi leur compétitivité et leur évolution. C'est à travers cette promesse de marque partagée pour un service et une expertise de haute qualité qu'ITI, avec Zycom, réalisera son ambition de devenir l'acteur TI le plus respecté au Canada pour son expertise en transformation technologique.

Citations

« Notre ambition d'être un leader en transformation technologique nous pousse à toujours rechercher des possibilités d'étendre la richesse et l'envergure de notre expertise et de nos capacités. Avec l'arrivée de Zycom, notre équipe s'enrichit de nombreux experts en TI chevronnés qui partagent la même volonté d'avoir un impact sur les entreprises canadiennes. Basée en Ontario, le plus grand marché des TI au niveau national, Zycom nous fournit également un tremplin pour accélérer notre croissance au Canada, un avantage considérable dans un marché en consolidation rapide. »

-?Jonathan Legault, président, ITI

« Nous sommes fiers que Zycom unisse ses forces à celles d'ITI pour créer un nouveau joueur canadien hautement réputé en TI. Nous avons construit Zycom à partir de zéro pendant plus de 20 ans, et il était crucial pour nous de trouver le bon partenaire pour l'amener vers sa prochaine phase de croissance. Avec Jonathan Legault et son équipe de direction, nous avons trouvé des pairs et des partenaires de confiance. En plus d'être un acteur majeur du secteur, ITI a la même ambition de devenir l'acteur TI le plus respecté au Canada pour son expertise en transformation technologique. Nous sommes convaincus que l'entreprise possède tous les atouts pour assurer le succès de Zycom à l'avenir. »

- Tim Allen, président, Zycom

« Ce que nous ne voulions pas, c'est que Zycom soit absorbée par une grande entreprise aux processus rigides qui ralentissent le progrès et l'innovation. ITI partage la même énergie d'entreprise agile que nous avons chez Zycom, doublée de la structure nécessaire à une croissance plus importante. Elle a su rester flexible dans sa prise de décision, ce qui est remarquable pour une entreprise de cette taille. »

- Mike Lucas, VP opérations, Zycom

À propos d'ITI

ITI est un fournisseur canadien de solutions TI de premier plan qui propose des solutions sur mesure pour accompagner ses clients dans leur transformation technologique et accroître la compétitivité des entreprises. La société s'appuie sur la contribution de plus de 400 employés pour servir plus de 1 500 clients de moyennes et grandes entreprises, tant dans le secteur public que privé. Elle détient les plus hauts niveaux de certification auprès des plus importants acteurs du secteur et se distingue par une approche résolument humaine des défis technologiques actuels. Classée à la 7e place du prestigieux classement CDN 2021 des 100 meilleurs fournisseurs canadiens de solutions TI, ITI a pour ambition de devenir le leader TI le plus respecté au Canada en matière de transformation technologique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.iti.ca.

À propos de Zycom

Fondée en 1998, Zycom est devenue une société de services TI de premier plan au Canada. L'entreprise modifie la façon dont ses clients consomment et gèrent la technologie de l'information. Des entreprises de tous les secteurs, y compris l'éducation, les soins de santé et l'industrie, travaillent avec Zycom pour transformer leur infrastructure TI en plateformes adaptées à l'infonuagique. Grâce à son expérience unique et étendue en TI, Zycom est un partenaire de confiance qui travaille avec un large éventail de clients, des grandes organisations telles que le gouvernement fédéral aux petites et moyennes entreprises. Pour plus d'informations sur Zycom, rendez-vous sur le site : www.zycomtec.com et pour en savoir plus sur ses projets et solutions, rendez-vous sur le site : www.zycomtec.com/customer.

