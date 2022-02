NTC octroie à Théa les droits de commercialisation en Europe de l'Ouest pour son spray oculaire innovant, doux et sans conservateurs





MILAN, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- NTC Srl est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement, dont le siège social est basé en Italie. Elle compte des partenaires de distribution dans plus de 100 pays. L'entreprise a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif avec Théa pour NTC026, son spray oculaire sans conservateurs, doux, lubrifiant et stérile, recommandé pour les yeux secs, surtout en cas d'allergie. Théa commercialisera le produit en Europe de l'Ouest.

Ce spray innovant pour les soins oculaires, certifié en tant que dispositif médical dans l'UE, est conçu pour lutter contre la conjonctivite sèche et allergique. Grâce à ses ingrédients, le produit aide à restaurer et à améliorer la stabilité du film lacrymal, en maintenant la surface oculaire hydratée et lubrifiée ; en outre, il aide à soulager les symptômes d'irritation oculaire, et, grâce à ses propriétés, à soulager les yeux secs, irrités et rouges, surtout en cas d'allergie.

« Nous sommes très heureux de commencer cette collaboration avec Théa, un leader international dans les soins oculaires intégrés, et d'enrichir son portefeuille ophtalmologique avec l'une de nos innovations », a déclaré Riccardo Carbucicchio, président-directeur général de NTC. « Grâce à sa technologie innovante et à sa formulation sans conservateur, NTC026 assure une auto-administration facile, empêchant tout contact avec les yeux et l'espace périoculaire, réduisant ainsi le risque d'infections bactériennes ou virales, une caractéristique supplémentaire très importante, en particulier en ces temps de pandémie. C'est une solution vraiment intéressante pour les millions de personnes qui souffrent de l'oeil rose. »

À propos de NTC

Basée à Milan en Italie, NTC est une société pharmaceutique avec des distributeurs et des partenaires répartis dans plus de 100 pays du monde. Elle est engagée dans la recherche, le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires en ophtalmologie, ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques, notamment la pédiatrie, la gynécologie et le gastro-métabolisme. NTC offre à plus de 200 partenaires des produits pharmaceutiques standard innovants et de haute qualité. Pour plus d'informations, consultez le site www.ntcpharma.com .

À propos de Théa

Théa est le premier groupe pharmaceutique européen indépendant en ophtalmologie. Pionnière dans les traitements sans conservateurs, l'entreprise familiale couvre une gamme complète de traitements en ophtalmologie. Basée à Clermont-Ferrand, en France, elle compte une trentaine de filiales et de bureaux en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, son réseau compte près de 1 500 employés et ses produits sont disponibles dans 74 pays à travers le monde. https://www.laboratoires-thea.com/en

