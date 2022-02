CGTN : ?Gala de la fête du Printemps 2022 : un festin visuel pour souligner l'année du Tigre





BEIJING, 1er février 2022 /CNW/ - China Media Group (CMG) a tenu le Gala de la fête du Printemps 2022 lundi soir, au moment où les Chinois du monde entier célèbrent le début du Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de fête du Printemps.

C'est la plus importante fête chinoise axée sur les réunions de famille. Et ce formidable événement télévisuel de cinq heures est une partie symbolique des célébrations depuis sa première diffusion en 1983.

L'édition du gala de cette année présentait de nombreux spectacles visant à divertir des millions de familles chinoises lors des célébrations de l'année du Tigre, qui symbolise la bravoure, la vigueur et la force dans la culture chinoise traditionnelle.

Les prestations s'articulaient autour de nombreux thèmes, dont le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC), la revitalisation rurale, la civilisation écologique, les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, les réalisations de la Chine dans le secteur spatial et les découvertes archéologiques majeures.

L'une des représentations les plus captivantes était le spectacle de danse poétique intitulé « Journey on a Painted Landscape ». La prestation était inspirée du chef-d'oeuvre de la peinture chinoise « A Panorama of Rivers and Mountains » datant de 900 ans, une oeuvre du peintre Wang Ximeng de la dynastie Song (960-1279). La danse élégante, alliée à la conception d'un paysage atmosphérique, mettait en valeur l'art chinois traditionnel et les charmes culturels.

À quelques jours des Jeux olympiques d'hiver de Beijing, des éléments des Jeux ont été mis en valeur. Bing Dwen Dwen et Shuey Rhon Rhon, mascottes des Jeux, ont fait découvrir la magnificence des lieux lors d'une valse classique du patinage.

Entre-temps, la haute technologie a fait passer l'expérience audiovisuelle au niveau supérieur. Un écran géant incurvé DEL de 720 degrés a été installé pour relier la scène à l'auditorium, formant un espace en trois dimensions très extensible. La réalité étendue, la réalité augmentée, le balayage holographique et la technologie d'affichage 3D à l'oeil nu en 8K ont été utilisées pour créer une expérience de visionnement plus immersive. De plus, le gala diffusé en direct offrait pour la première fois un mode de visionnement vertical, dans le but de répondre aux habitudes de visionnement d'un plus grand nombre de personnes à partir de leurs appareils mobiles.

Le gala a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision, stations de radio et nouvelles plateformes médiatiques. Selon le CMG, quelque 600 médias étrangers de plus de 170 pays et régions ont également diffusé le gala en direct et en ont parlé.

