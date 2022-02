Planview annonce des résultats record pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021





Planview, leader mondial des solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires et des réservations record au T4 ainsi que pour l'exercice 2021, la société poursuivant sa forte dynamique de croissance. L'activité logicielle de Planview a généré plus de 330 millions USD de revenus annuels récurrents (RAR) totaux pour 2021, ce qui représente une croissance de 50 % en glissement annuel.

« Notre performance en 2021 souligne le besoin de solutions technologiques qui soutiennent le travail connecté, dans un environnement commercial qui évolue de plus en plus », a déclaré Razat Gaurav, président-directeur général de Planview. « À l'heure où les entreprises continuent de développer et d'accélérer leur transformation face à un changement sans précédent, elles se tournent vers les solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview pour prendre des décisions de priorisation, tout en opérant efficacement à grande échelle pour atteindre les résultats commerciaux désirés. Nous avons hâte de nous appuyer sur cette dynamique en 2022 et au-delà. »

Faits saillants en fin d'exercice

Ayant enregistré la meilleure performance trimestrielle dans son histoire au T4 2021, Planview a atteint des niveaux record durant l'exercice 2021 :

Solide augmentation de plus de 60 % des réservations en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires total a atteint 365 millions USD pour l'exercice complet, soit une augmentation de plus de 50 % en glissement annuel, Planview ayant constaté une solide adoption de sa gamme de solutions.

L'activité logicielle de Planview a généré plus de 330 millions USD de revenus annuels récurrents (RAR) totaux pour 2021, ce qui représente une croissance de 50 % en glissement annuel.

Nouveau logo et forte dynamique client

En 2021, la société a attiré 433 nouveaux clients nets. Les clients ayant sélectionné ou renforcé leur empreinte commerciale grâce à Planview en 2021 incluent notamment :

Sur le continent américain : IBM, Shiji Group, ADP, SolutionHealth, ABM Industries

IBM, Shiji Group, ADP, SolutionHealth, ABM Industries Dans la région APAC : Standard Chartered

Standard Chartered Dans la région EMOA : FIFA, Bayer, Oatly AB, Dyson Technology Limited, Eurobank

La croissance de Planview s'accélère grâce au succès de ses offres de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail, qui fournissent aux clients les technologies et ressources nécessaires pour établir de meilleurs plans stratégiques et concrétiser leurs initiatives les plus importantes. Outre l'intégration de nouvelles technologies, innovations et capacités aux solutions leaders du marché de la société telles que gestion de portefeuilles stratégiques (SPM), gestion de portefeuilles de projets (PPM), développement de produits et planification agile d'entreprise (EAP), Planview a renforcé ses offres d'automatisation des services professionnels en début d'année 2021.

Planview a également développé ses capacités de services en 2021, en proposant une offre de support premium aux clients, ainsi qu'un support destiné aux Services de conseil Planview Evolve visant à aider les clients à moderniser leurs méthodes de travail traditionnelles.

Planview développe son vivier de talents

2021 a été une année de croissance record des effectifs, la société ayant recruté plus de 200 employés et comptant plus de 1 000 employés à travers le monde, avec des recrutements significatifs dans les départements de la Réussite client et du Développement de produits afin de soutenir la croissance rapide des clients. La société prévoit de passer à 1 250 employés en 2022.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons réalisé des investissements considérables pour soutenir notre capacité à nous développer et à servir nos clients à travers le monde, principalement dans les départements du Développement de produits, de la Réussite client et de la Commercialisation », a déclaré Gaurav. « S'agissant de l'année à venir, nous nous engageons à renforcer notre équipe, à consolider notre notoriété sur le marché, à accélérer nos feuilles de route en matière d'innovation de produit, ainsi qu'à nous associer avec des clients nouveaux et existants dans le cadre de leur parcours de transformation. »

Pour en savoir plus sur Planview, rendez-vous sur : www.planview.com. Suivez Planview sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

À PROPOS DE PLANVIEW

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter l'entreprise, des idées à l'impact, en permettant aux entreprises d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète de solutions de gestion de portefeuilles et de gestion du travail de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, desservant 4 000 clients et 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.planview.com.

