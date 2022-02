L'Additive Manufacturer Green Trade Association annonce l'arrivée de nouveaux membres





L'Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), organisation commerciale mondiale créée pour promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA), a annoncé aujourd'hui que cinq grandes entreprises de FA supplémentaires avaient rejoint le groupe professionnel, afin de faire progresser la durabilité dans le domaine de la FA, ce qui porte à 40 le nombre de ses membres actifs.

L'AMGTA est rejointe par un nouveau Membre Fondateur, Höganäs, leader mondial en solutions d'impression à base de poudre métallique, dont les alliages de production répondent à l'ensemble des différentes technologies d'impression, et enregistrant une capacité totale annuelle de plus de 500 000 tonnes de poudres métallique produites au sein de 17 installations stratégiquement implantées dans 11 pays. Höganäs siègera aux côtés des Membres Fondateurs existants Desktop Metal, leader en production de masse de solutions de fabrication additive (FA) ; Divergent Technologies, leader mondial en matière de conception, d'impression et d'assemblage de structures de véhicules optimisées et durables, recourant à un système de production entièrement adaptatif de bout en bout ; QC Laboratories, laboratoire avancé de tests non destructifs axé sur les composants de FA ; Sintavia, concepteur et imprimeur 3D de systèmes de propulsion et systèmes thermodynamiques avancés pour les clients des domaine du vol et du lancement ; Stratasys, leader mondial en solutions d'impression 3D en polymères pour des secteurs tels que l'aérospatial, l'automobile, les produits de consommation, et les soins de santé ; et Taiyo Nippon Sanso Corporation (l'une des sociétés d'exploitation de Nippon Sanso Corporation), fournisseur de gaz industriels stables pour un large éventail de secteurs mondiaux. Ces Membres fondateurs déterminent l'orientation stratégique de l'AMGTA, assurent une surveillance de la gouvernance, et examinent les futurs projets de recherche que les membres peuvent commissionner par vote.

Parmi les membres rejoignant l'AMGTA en tant que Membres participants figurent : Arkema, pionnier et leader en matériaux haute performance pour l'impression 3D, qui ne cesse de proposer des solutions de nouveaux matériaux innovantes et durables pour l'ensemble des principales technologies d'impression 3D ; Flam3D, plateforme indépendante pour toutes les parties prenantes actives dans l'impression 3D et la fabrication additive en Belgique et aux Pays-Bas ; Massivit 3D, leader en systèmes d'impression 3D haute vitesse à grande échelle pour une multitude de secteurs et d'innovations, dont l'objectif consiste à étendre les options de matériaux dans des formats plus larges ; et le UK National Centre for Additive Manufacturing (NCAM), basé au Manufacturing Technology Centre (MTC) de Coventry, qui permet aux entreprises d'élaborer leur stratégie de FA, de développer leurs produits et processus de FA, ainsi que de mettre en oeuvre la FA dans le cadre de leur production.

Ces nouveaux Membres Participants siègeront aux côtés des Membres Participants existants, que sont : 3D Metalforge, 3D Systems, 3YOURMIND, 6K, Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM), AMEXCI, AMT, BASF 3D Printing Solutions, Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Hyperion Metals, Kurtz Ersa, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, NatureWorks, Nexa3D, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions, Stryker, Tekna Advanced Materials, The Barnes Global Advisors, Trane Technologies, et TRUMPF.

« Je suis ravie d'accueillir officiellement Höganäs en tant que nouveau Membre Fondateur de l'AMGTA, ainsi que chacun de nos nouveaux Membres Participants, » a déclaré Sherry Handel, directrice exécutive de l'AMGTA. « Notre consortium commercial mondial reconnu soutient notre mission, et offre un fondement solide à l'heure où nous continuons de croître et d'investir stratégiquement dans les projets de recherche en durabilité environnementale concernant la fabrication additive. Je suis impatiente de travailler aux côtés de chacun de nos membres, au fur et à mesure que nous allons continuer à développer l'AMGTA en tant que ressource sectorielle clé visant à promouvoir la durabilité dans l'industrie de la FA. »

À propos de l'AMGTA. L'AMGTA a été lancée en novembre 2019 afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA) par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. L'AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tous les fabricants d'additifs et parties prenantes de l'industrie qui satisfont certains critères relatifs à la durabilité de la production ou du processus.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Sherry Handel, au +1 954.308.0888, ou consulter le site www.amgta.org.

