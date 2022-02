Crunchr lève des fonds pour révolutionner l'analytique des ressources humaines pour les services RH des entreprises





Crunchr, la plateforme d'analytique des ressources humaines destinées aux services RH des entreprises, a annoncé ce jour son tout dernier tour de financement, conduit par Oxx, le spécialiste des investissements SaaS. Oxx rejoint ainsi les investisseurs stratégiques actuels de la société, à savoir Randstad, la plus importante agence de recrutement au monde, et Nationale-Nederlanden, une grande compagnie d'assurance danoise.

Ce financement sera utilisé pour ajouter des capacités analytiques prédictives à la plateforme Crunchr, ce qui va renforcer sa fonctionnalité de narration à partir des données, de planification du personnel basée sur les compétences et de rétention des collaborateurs. Les fonds restants seront employés à des fins d'expansion internationale, la société prévoyant d'ouvrir une agence aux États-Unis et de tripler ses effectifs.

Ces dernières années, les services RH des entreprises ont adopté un large éventail d'outils logiciels consacrés aux RH, chacun d'eux se concentrant sur différents éléments du flux de travail RH. Ces entreprises mondiales gèrent des dizaines de milliers de personnes dispersés dans un grand nombre de pays, c'est pourquoi adopter toujours plus d'instruments sans lien les uns avec les autres n'a fait qu'augmenter le niveau de complexité.

Crunchr fournit la plateforme pour entreprise la plus intuitive au monde, proposant en libre-service des outils d'analytique des ressources humaines, des tableaux de bord RH et une planification stratégique du personnel. Cette plateforme d'analytique des ressources humaines a été choisie par bon nombre de sociétés à travers le globe, notamment MetLife, Jacobs Douwe Egberts (JDE), AkzoNobel, Rabobank et Randstad.

La plateforme d'analytique des ressources humaines fonctionne sur les applications RH existantes, collecte des données sur le personnel sur une plateforme intégrée sécurisée unique, améliore la qualité de ces données et les rend accessibles à tous ceux qui en ont besoin (et pas seulement aux analystes). Résultat : une démocratisation des informations RH pour un impact commercial durable. Cela permet aux leaders et aux services RH d'élaborer des stratégies RH plus pertinentes, et d'améliorer nettement la prise de décision et la planification des ressources humaines.

Dirk Jonker, fondateur et PDG de Crunchr, décrit la société comme proposant « une solution d'analytique des ressources humaines, pour les humains ». Selon lui, « la plupart des entreprises sont dotées de solutions RH, mais elles ont du mal à traduire toutes les données collectées en informations pertinentes. Sans cela, il est difficile de prendre des décisions claires, et par conséquent d'atteindre les objectifs commerciaux visés. »

« Mais avec une solution d'analytique et de reporting RH facile à utiliser, Crunchr met tout le monde d'accord. Au soutien de la prise de décisions RH grâce à des informations pertinentes associant expertise, données et capacités d'analyse, elle permet aux services RH de tirer plein parti de l'analytique des ressources humaines et permet à tous de prendre des décisions à partir de données, en quelques secondes à peine. »

D'après Bob Thomas, directeur associé chez Oxx, « nous avons consulté des spécialistes de l'analytique des ressources humaines du monde entier, et ils allaient tous dans le même sens : grâce à la simplicité d'utilisation de Crunchr, le parcours des personnes au sein d'une entreprise peut être raconté rapidement, clairement et avec la précision apportée par les données. En 2022, les questions de données RH auxquelles les entreprises doivent faire face sont plus pressantes que jamais. C'est pourquoi nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Dirk et son équipe, et sommes impatients de voir d'autres entreprises débloquer la valeur de leurs données RH à l'aide de Crunchr. »

Pour de plus amples informations, visitez le site crunchrapps.com

