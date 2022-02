Globex vend deux propriétés localisées au Québec





ROUYN-NORANDA, Québec, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a vendu la propriété d'uranium Des Herbiers récemment acquise par désignation sur carte et localisée au nord-ouest de la ville de Johan-Beetz (SNRC 12L07), Québec.



La propriété acquise en novembre 2021 a été intensément explorée par Ressources Uracan Ltd. (maintenant Vanadian Energy Corp.) lesquels ont rapporté une importante ressource d'uranium inférée à basse teneur (pour les détails, voir le communiqué de presse de Globex du 17 novembre 2021 ).

Globex a vendu le terrain comprenant 66 titres miniers à la corporation australienne Infini Resources PTY Ltd. (l'Acheteur) et sa filiale canadienne en propriété exclusive, Corporation Fleur de Lys Exploration, selon les termes suivants :

100 000 $ CDN payable dans les 30 jours suivant la date de la signature du contrat (27 janvier 2022);

payable dans les 30 jours suivant la date de la signature du contrat (27 janvier 2022); 200 000 $ CDN payable dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d'admission conditionnelle de l'acceptation des Autorités;

payable dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d'admission conditionnelle de l'acceptation des Autorités; 300 000 $ CDN de valeur en actions de l'Acheteur à un prix égal au prix de liste;

de valeur en actions de l'Acheteur à un prix égal au prix de liste; Redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% dont 1% GMR peut être rachetée par l'Acheteur pour 1 000 000 $ CDN.

Globex est heureuse d'avoir rapidement vendu cet actif en réalisant un profit pour les actionnaires de Globex.

Au début du mois de décembre 2021, Globex a également vendu sa propriété de terres rares Coconut Club située à l'est de Kipawa, Québec à la corporation australienne REEgenerate Pty Ltd. La propriété qui comprend 8 titres miniers est localisée dans les cantons de Pomeroy et McLaclin au Québec (SRNC 31M02 et 31L15). Les termes de la vente consistent à 10 670 $ CDN (reçus), 20 000 $ de valeur en actions de REEgenerate et une redevance brute sur les métaux de 2%. Des échantillons de surface et un certain nombre de sondages à faible profondeur ont retourné des valeurs fortement anomales en éléments terres rares (voir le communiqué de presse (en anglais) de Globex du 4 mars 2010 intitulé : Globex Reports High Rare Earth Assays).

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Pour de plus amples informations :



Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



