BKR Capital, le premier fonds de capital de risque canadien consacré aux entreprises de la communauté noire s'installe à Montréal

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - BKR Capital (anciennement connu sous le nom de Black Innovation Capital), annonce son arrivée au Québec. Pour l'occasion, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), par l'entremise de Teralys Capital, et Fondaction engageront un montant de 4,5 M$ auprès de ce premier fonds de capital de risque canadien consacré aux entreprises de la communauté noire. Cette levée de fonds supplémentaire se fait aux côtés de EDC, Westbridge, Vancity et Fondation Laidlaw, entre autres, rejoignant les investisseurs institutionnels existants soit BDC Capital, RBC, Globalive et TELUS Capital de risque. Déjà présente en Ontario, BKR Capital installera ses bureaux montréalais à l'Espace CDPQ, un hub de capital de risque créé à l'initiative de la CDPQ.

« BKR Capital offre des solutions concrètes à un défi réel auquel font face les entrepreneurs issus des communautés noires au Canada, soit l'obtention d'un financement pour démarrer et faire croître leurs entreprises », a déclaré Wils Theagene, directeur principal, du fonds Équité 253 de la CDPQ. « En tant qu'investisseurs, nous sommes fiers d'appuyer la mission de BKR Capital via notre engagement dans Teralys Capital, à qui nous avons confié le mandat de gestion des fonds pour les phases d'amorçage. »

Lancé en 2021, le fonds vise à investir dans des entreprises technologiques canadiennes aux stades de pré-amorçage et d'amorçage fondées par des entrepreneurs noirs. BKR Capital bénéficie d'un flux d'affaires différencié à travers notamment des partenariats avec le Black Innovation Program du DMZ, la Base Entrepreneuriale du HEC Montréal ainsi que de liens étroits qu'il entretient avec les communautés noires à travers le Canada. BKR Capital entend jouer un rôle de catalyseur d'initiatives entrepreneuriales en technologies au sein des communautés noires, dont celles du Québec, qui représentent près de 30 % de la population noire totale du Canada.

« Avec le fonds, nous comptons soutenir 18 entreprises innovantes d'ici les quatre prochaines années et, ainsi, participer à la création de nouvelles histoires à succès à travers le Canada. Notre objectif est de capitaliser sur les opportunités à haut potentiel, majoritairement ignorées par les acteurs principaux du marché », explique Lise Birikundavyi, cofondatrice et directrice associée de BKR Capital. « Le Québec regorge d'entrepreneurs talentueux issus de nos communautés et qui avancent malgré la disparité qui existe en termes d'opportunités. Nous sommes heureux d'avoir le soutien d'institutions telles que la CDPQ, Teralys Capital et Fondaction, des investisseurs qui partagent notre vision et qui croient qu'un univers commercial plus inclusif bénéficie ultimement à tous. »

« Notre participation dans BKR Capital s'inscrit dans nos engagements pour une économie plus inclusive. Avec le réseau de leaders et d'investisseurs de l'industrie technologique qui se sont engagés à fournir conseils et mentorat au fonds et les valeurs de diversité et d'inclusion qui l'animent, cette première initiative du genre à l'échelle nationale a le potentiel de modifier positivement l'écosystème financier qui regroupe les entreprises technologiques au pays », déclare Marc-André Binette, Chef adjoint de l'Investissement à Fondaction.

Un premier investissement dans une entreprise québécoise

BKR Capital annonce également un investissement dans GOODEE, un détaillant numérique québécois certifié B Corp et spécialisé en meubles et accessoires pour la maison, l'art de vivre et le design durable.

Fondée en juin 2019 par les designers Byron et Dexter Peart, GOODEE est une plateforme d'avant-garde qui prône une philosophie de « bon design, à de bonnes personnes et avec un bon impact ». Avec des valeurs conformes aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, GOODEE est d'abord et avant tout un marché numérique qui se veut une solution à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux pressants, comme la diminution de la pauvreté, l'égalité des genres et la lutte contre les changements climatiques.

« En tant qu'entrepreneurs noirs, nous reconnaissons l'importance et l'opportunité offerts par le rôle que nous jouons dans le remodelage du récit et de la représentation de ce qu'est une bonne entreprise », a déclaré Dexter Peart, coprésident et cofondateur chez GOODEE. « Nous sommes inspirés par la force de l'engagement de BKR Capital à soutenir l'impact positif et l'innovation dans les entreprises en croissance et nous sommes très honorés d'être leur premier investissement au Québec. »

BKR Capital gère le premier fonds de capital de risque canadien consacré aux entreprises de la communauté noire. Le fonds de 20 M$ se concentre sur des investissements en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans des entreprises technologiques avec pour but de fournir du capital transformationnel à des initiatives innovantes répondant souvent à des besoins non comblés des communautés minoritaires. Il vise donc à tirer parti du potentiel financier d'opportunités encore sous-exploitées tout en contribuant à la création d'un écosystème plus inclusif. Pour en savoir plus sur BKR Capital, visitez notre site web, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Instagram ou LinkedIn.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. La CDPQ est aussi derrière la création d'Équité 253, un fonds d'investissement de 250 M$ déployé sur 4 ans pour accroître la diversité et l'inclusion au sein des entreprises du Québec et d'ailleurs au Canada. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Teralys Capital est un gestionnaire de fonds privé qui finance des fonds de capital de risque privés destinés à investir en technologies de l'information, sciences de la vie, et innovations vertes ou industrielles. Ses fonds partenaires couvrent l'ensemble de la chaîne de financement, depuis le démarrage jusqu'à l'expansion en passant par la croissance et le rachat d'entreprises technologiques. Avec 2 milliards de dollars sous gestion répartis dans 4 fonds de fonds de capital de risque ainsi que la gestion de 2 portefeuilles de fonds additionnels, Teralys Capital est le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada. Pour plus de renseignements, consultez le site teralyscapital.com.

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

En 2017, les designers et curateurs acclamés Byron et Dexter Peart se sont lancés dans une nouvelle mission. Après avoir fondé la célèbre marque de sacs et d'accessoires WANT les Essentiels en 2007, le duo s'est engagé dans une nouvelle aventure ayant pour même but de lancer et de développer des marques significatives. Cette fois, cependant, le duo a décidé de travailler exclusivement avec des produits et des articles qui ont un fort impact social ou environnemental. Introduite à l'été 2019, GOODEE est une entreprise certifiée B Corp qui mène la voie vers un marché réunissant les valeurs d'un bon design et d'un bon objectif. Avec une équipe en pleine croissance basée à Montréal, Byron et Dexter agissent en tant que curateurs principaux pour la plateforme de commerce électronique mondiale, qui inclue également de nombreux récits inspirants. En 2020, GOODEE a rejoint 1 % For The Planet, dont les membres contribuent au moins 1 % de leurs ventes annuelles à des causes environnementales, et a été nommé finaliste des 2020 World Changing Ideas Awards de Fast Company, dans la catégorie Art et Design. En 2021, GOODEE figure au prestigieux classement annuel 2021 des World's Most Innovative Companies par Fast Company. https://www.goodeeworld.com/

