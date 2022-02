Questerre annonce une étude au sujet d'une nouvelle technique de complétion de puits afin de remplacer la fracturation conventionnelle





CALGARY, Alberta, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questerre Energy Corporation (" Questerre " ou la " Société ") (TSX, OSE:QEC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a commandé un rapport sur une nouvelle technique de complétion de puits visant à remplacer la fracturation conventionnelle par une nouvelle technique de stimulation de puits.



La nouvelle technique est conçue pour répondre aux préoccupations du grand public à propos de la fracturation conventionnelle de la roche souterraine. La conclusion préliminaire est qu'en utilisant des pressions et des taux inférieurs au seuil utilisé pour engendrer de nouvelles fractures dans la roche, nous pouvons tirer parti des fractures naturelles existantes pour stimuler la formation. Cette approche est similaire à celle qui est le plus souvent utilisée dans les projets géothermiques. Le rapport final est attendu avant la fin du premier trimestre de cette année.

L'étude sera réalisée par Maurice Dusseault, professeur d'ingénierie géologique à l'Université de Waterloo. Le professeur Dusseault est un ingénieur professionnel agréé. Il travaille fréquemment auprès des gouvernements et l'industrie en tant que conseiller et formateur. Il a co-écrit deux manuels et plus de 500 articles dans des revues scientifiques et d'ingénierie. Le professeur Dusseault a fait partie du comité de direction des évaluations environnementales stratégiques réalisées par le gouvernement du Québec. Sa biographie peut être consultée en ligne : https://uwaterloo.ca/earth-environmental-sciences/people-profiles/maurice-b-dusseault.

Michael Binnion, président et chef de la direction de Questerre, a déclaré : " Cette nouvelle technique pourrait être incroyablement efficace dans une formation naturellement fracturée comme l'Utica du Québec. Sous réserve du contenu de la nouvelle législation, nous espérons faire une demande pour compléter deux puits au Québec afin de prouver l'efficacité de cette nouvelle approche."

Le leader du gouvernement à l'Assemblée nationale du Québec a récemment commenté la future législation pour l'expropriation des licences pétrolières et gazières dans la province. Le gouvernement indique qu'il prévoit de limiter l'indemnisation aux dépenses engagées. Une copie de l'article est disponible en ligne à l'adresse https://plus.lapresse.ca/screens/e65f17d7-0eb0-4584-aa56-54526ef9dfdd__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share.

M. Binnion a déclaré : "Nous attendons toujours de voir la proposition législative, mais nous sommes déçus que le gouvernement ait d'entrée de jeu adopté cette position. Nous encourageons le gouvernement à reconsidérer les avantages de notre projet d'émissions zéro pour afin d'atteindre les objectifs climatiques qu'il a fixés. En ce qui concerne toute proposition de révocation des droits, nous exhortons également le gouvernement à garantir le respect des principes des lois internationales, l'ensemble des lois existantes ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et toutes les autres lois applicables."

Questerre est une entreprise de technologie et d'innovation énergétiques. Elle tire parti de son expertise acquise grâce à une exposition précoce aux réservoirs à faible perméabilité pour acquérir d'importantes ressources de haute qualité. Nous pensons que nous pouvons réussir la transition de notre portefeuille énergétique. Avec les nouvelles technologies propres et l'innovation pour produire et utiliser l'énergie de manière responsable, nous pouvons soutenir à la fois le progrès humain et notre environnement naturel.

Questerre est convaincu que le succès futur de l'industrie pétrolière et gazière dépend d'un équilibre entre l'économie, l'environnement et la société. Nous nous engageons à être transparents et nous respectons le fait que le public doit participer aux choix importants pour notre avenir énergétique.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés qui constituent des énoncés ou des renseignements de nature prospective (" énoncés prospectifs "), y compris l'opinion de la société selon laquelle cette nouvelle technique pourrait être efficace dans la région de l'Utica au Québec et l'intention de la société de faire une demande pour compléter deux puits afin de prouver l'efficacité de cette nouvelle approche.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur plusieurs facteurs, attentes ou hypothèses importants de Questerre qui ont été utilisés pour élaborer ces énoncés et ces renseignements, mais qui peuvent se révéler inexacts. Bien que Questerre estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier outre mesure, car Questerre ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Puisque les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. En outre, des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, y compris, sans s'y limiter : l'effet de COVID-19 sur les marchés et la demande de pétrole et de gaz naturel ; le fait que les activités d'exploration et de développement de la société concernant ses perspectives soient couronnées de succès ou que des volumes importants de réserves de pétrole et de gaz naturel soient découverts ou, s'ils le sont, qu'ils puissent être produits sur une base commerciale ; la taille et la portée ultimes de toute formation contenant des hydrocarbures sur ses terres ; le fait que les opérations de forage sur ses terrains seront couronnées de succès de telle sorte que d'autres activités de développement dans ces zones sont justifiées ; le fait que Questerre continuera à mener ses opérations d'une manière cohérente avec les opérations passées ; les résultats des activités de forage et de développement seront cohérents avec les opérations passées ; la stabilité générale de l'environnement économique et politique dans lequel Questerre opère ; les résultats de forage ; les taux de production et les taux de déclin des champs ; le maintien général des conditions actuelles de l'industrie ; le moment et le coût de la construction et de l'expansion des pipelines, des installations de stockage et des installations et la capacité de Questerre à assurer le transport adéquat des produits ; les prix futurs des matières premières ; les taux de change et d'intérêt ; le cadre réglementaire concernant les redevances, les taxes et les questions environnementales dans les territoires où Questerre exerce ses activités ; et la capacité de Questerre à commercialiser avec succès ses produits pétroliers et gaziers ; les changements dans les prix des matières premières ; les changements dans la demande ou l'offre des produits de la Société ; des résultats d'exploitation imprévus ou des baisses de production ; des changements dans les lois fiscales ou environnementales, des changements dans les plans de développement de Questerre ou des exploitants tiers des propriétés de Questerre, une augmentation des niveaux d'endettement ou des exigences de service de la dette ; une estimation inexacte des volumes de réserves et de ressources pétrolières et gazières de Questerre ; un accès limité, défavorable ou insuffisant aux marchés financiers ; une augmentation des coûts ; un manque de couverture d'assurance adéquate ; l'impact des concurrents ; et certains autres risques détaillés de temps à autre dans les documents d'information publics de Questerre. Des informations supplémentaires concernant certains de ces risques, attentes ou hypothèses et autres facteurs peuvent être trouvées dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et d'autres documents disponibles sur le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Questerre ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

