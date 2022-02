Cyara obtient un investissement de croissance de plus de 350 millions USD pour accélérer l'adoption de ses solutions d'assurance CX automatisée





Cyara, fournisseur leader de solutions d'assurance de l'expérience client (CX) automatisée, a annoncé aujourd'hui avoir reçu plus de 350 millions USD provenant de K1 Investment Management (K1), société d'investissement de premier plan, axée sur les sociétés de logiciels d'entreprise à forte croissance. L'investissement et l'expérience de K1 dans les SaaS interentreprises (Business-to-Business, B2B) soutiendront la croissance accélérée de Cyara, stimulant l'expansion du marché des tests des centres de contact.

Cofondée en 2006 à Melbourne, en Australie, par son PDG Alok Kulkarni, son directeur technologique Luan Tran, et son directeur exécutif Bonny Malik, Cyara permet à ses clients de premier plan, de concevoir et maintenir plus efficacement leurs systèmes de CX, par le biais de tests et de contrôles automatisés. Grâce à sa Plateforme d'assurance CX automatisée, basée sur SaaS, Cyara a pris de l'avance sur le marché des tests des centres de contact, qui devrait atteindre 6,5 milliards USD d'ici 2024, d'après Forrester1. Plus de 250 marques mondiales prestigieuses font confiance à la Plateforme d'assurance CX de Cyara pour contrôler et gérer l'expérience qu'elles offrent à leurs clients.

Alok Kulkarni, PDG de Cyara, a déclaré : « Cyara a été créée dans le but d'améliorer l'expérience client, et nous sommes ravis d'avoir trouvé en K1 un partenaire qui s'engage dans les mêmes valeurs et entend potentialiser nos aspirations de croissance. Les organisations peuvent réussir ou échouer en fonction de l'expérience client qu'elles mettent en oeuvre. De plus en plus d'entreprises réalisent la nature essentielle de notre travail, et nous sommes ravis d'avoir la force de frappe nous permettant de croître et de continuer d'attirer les meilleurs talents à travers le monde. Nous sommes au début d'un nouveau chapitre passionnant. »

Cet investissement constitue une étape cruciale permettant à Cyara de renforcer son leadership mondial sur le marché de l'assurance CX. L'investissement sera également mis à profit pour accélérer l'innovation des produits, développer l'assurance CX dans de nouveaux canaux numériques émergents, financer l'acquisition stratégique de technologies complémentaires, et favoriser l'expansion géographique.

Roy Liao, directeur chez K1, a commenté : « Cyara fournit des logiciels stratégiques, et la société est gérée par une équipe de direction visionnaire. Nous sommes impatients de soutenir Alok et l'équipe de direction afin d'exécuter leur stratégie de croissance tout en consolidant leur position de leader de leur catégorie, dans le domaine de l'expérience client automatisée. »

Phillip Moore, responsable des opérations et des systèmes de support opérationnel chez Vodafone, a souligné pour sa part : « Nous sommes tous axés sur l'automatisation, et nous simplifions les choses, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur nos clients. Cyara nous assure que nous bénéficions d'un service approprié, et que lorsque quelque chose ne va pas, nous pouvons y faire face rapidement avant que le client ne sache qu'il y a un problème. Nous n'avons pas besoin qu'un employé surveille le tableau de bord 24 h/24, 7 j/7, car nous disposons d'une technologie qui s'en charge pour nous. »

Peakspan conservera son statut d'actionnaire minoritaire. Cowen a agi en tant que conseiller financier et agent de placement pour Cyara, dans le cadre de la transaction. Morgan Stanley Australie a également agi en tant que conseiller financier auprès du conseil d'administration de Cyara, dans le cadre de la transaction.

À propos de Cyara

En tant que fournisseur leader mondial de plateformes d'assurance CX automatisée, Cyara accélère la livraison de parcours clients sans faille, sur les canaux numériques et vocaux, tout en réduisant le risque de défaillances lors du contact direct avec la clientèle. Tous les jours, les marques les plus connues au monde font confiance à la plateforme de Cyara pour donner le sourire aux clients, à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cyara.com.

À propos de K1

K1 est une société mondiale d'investissement qui bâtit des sociétés de logiciels d'entreprise, leaders de leur catégorie. K1 s'associe aux solides équipes de direction d'entreprises technologiques à forte croissance, afin de les aider à obtenir des résultats fructueux. Grâce à plus de 110 professionnels, K1 et sa filiale opérationnelle K1 Operations LLC transforment le paysage de l'industrie, grâce à des stratégies de croissance axées sur l'exploitation, et conçues pour développer rapidement les sociétés de portefeuille. Depuis sa création, K1 s'est associée à plus de 180 sociétés de logiciels d'entreprise, parmi lesquelles plusieurs leaders du secteur tels qu'Apttus, Buildium, Checkmarx, Clarizen, ControlUp, Emburse, FMG Suite, Granicus, IronScales, Litera Microsystems, Onit, Rave Mobile Safety, RFPIO, Smarsh, WorkForce Software, et Zapproved. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site k1capital.com, et suivez-nous sur LinkedIn.

1 Forrester Market Insight Study on CFTA for Contact Centers: Market Insight Study (Étude de marché Forrester sur l'automatisation des tests fonctionnels continus pour les centres de contact), étude commanditée réalisée par Forrester Consulting pour le compte de Cyara, 24 novembre 2021

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 21:55 et diffusé par :