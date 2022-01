LFB et Kedrion signent un accord de coopération industrielle pour fournir de l'immunoglobuline en vue de répondre à la demande des patients en France.





LES ULIS, France et LUCCA, Italie, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Deux grandes entreprises pharmaceutiques européennes, le LFB et Kedrion, s'associent dans un accord de coopération industrielle pour accroître la disponibilité de l'immunoglobuline, un médicament dérivé du plasma, pour les patients en France.

Dans le cadre de ce partenariat industriel, Kedrion fabriquera en Hongrie des immunoglobulines à partir du plasma de LFB collecté en France par l'Etablissement Français du Sang. Ces immunoglobulines fabriquées par Kedrion seront importées par LFB en France et viendront compléter les propres immunoglobulines du LFB, qui seront mises à la disposition des hôpitaux en France, en accord avec et sous le contrôle des autorités sanitaires françaises.

« Je me réjouis de ce partenariat avec Kedrion qui va nous permettre de répondre aux besoins croissants du marché français en immunoglobulines, médicaments très demandés en France et dans le monde », a souligné Denis Delval, président directeur général du LFB. « Notre accord avec Kedrion nous fournira un approvisionnement supplémentaire en immunoglobulines pour les patients en France. »

Paolo Marcucci, Président de Kedrion, a déclaré, « Je salue l'accord de coopération avec LFB car il fournit une solution pour les patients en France. » M. Marcucci a ajouté : « Kedrion partage les valeurs du LFB et sa raison d'être, qui est de fournir des produits et des thérapies aux patients atteints de maladies graves et souvent rares. »

À propos de Kedrion Biopharma

Kedrion Biopharma est une société biopharmaceutique qui collecte et fractionne le plasma afin de produire et de distribuer dans le monde entier des produits dérivés du plasma pour la prévention et le traitement de maladies et d'affections rares et débilitantes telles que l'hémophilie, les immunodéficiences primaires et la sensibilisation au facteur Rh.

Basée en Toscane, avec plus de 2 800 employés dans le monde, Kedrion a une présence commerciale dans 100 pays et est le 5ème acteur mondial, et le 1er en Italie. Kedrion a des installations de fabrication en Italie, en Hongrie et en Amérique du Nord, et sa filiale KEDPLASMA exploite des centres de collecte de plasma aux États-Unis.

À propos de LFB

LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments dérivés du plasma et des protéines recombinantes pour le traitement de patients souffrant de maladies graves et souvent rares. Créé en 1994 en France, le LFB est aujourd'hui l'un des principaux acteurs européens proposant des médicaments dérivés du sang aux professionnels de la santé, avec pour mission d'offrir de nouvelles options de traitement aux patients dans trois domaines thérapeutiques majeurs : l'immunologie, l'hémostase et les soins intensifs.

