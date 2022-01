Réduction significative des ratios de frais de gestion des Fonds et des Portefeuilles FÉRIQUE





MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Gestion FÉRIQUE, gestionnaire canadien de fonds communs de placement, est fière d'annoncer une réduction des ratios de frais de gestion (RFG) pour l'ensemble des Fonds et des Portefeuilles FÉRIQUE. Cette diminution moyenne de 6 % pouvant aller jusqu'à 10 points de base représente une économie potentielle de près de 2 millions de dollars pour l'ensemble des porteurs de parts des Fonds FÉRIQUE en 2022, essentiellement composés d'ingénieurs, de diplômés en génie et des membres de leur famille.

Cette baisse des RFG est rendue possible grâce à une gestion rigoureuse et à une bonne performance des Fonds FÉRIQUE en 2021, mais aussi grâce à un modèle d'affaires distinct dans l'industrie. « Puisque nous sommes un organisme à but non lucratif, les RFG servent essentiellement à couvrir les frais d'exploitation sans dégager de marge bénéficiaire », a expliqué Louis Lizotte, chef Solutions d'investissement chez Gestion FÉRIQUE. « L'avantage d'investir avec un OBNL : les bénéfices sont réinvestis au profit de la clientèle, notamment en conservant des RFG compétitifs ».

RFG parmi les plus bas de l'industrie

Cette diminution moyenne de 6 % pouvant aller jusqu'à 10 points de base permet de maintenir les RFG des Fonds FÉRIQUE parmi les plus bas de l'industrie canadienne selon Fundata Canada. De plus, aucuns frais additionnels ne sont facturés aux clients pour le service-conseil, les transactions et le maintien de compte lorsque les fonds sont détenus par l'entremise de Services d'investissement FÉRIQUE. Pour consulter les nouveaux RFG, cliquer ici.

« Lorsque les marchés produisent de bons rendements, les porteurs de parts des Fonds FÉRIQUE sont les premiers à en profiter. Pour un même rendement brut, nos faibles RFG assurent un actif plus élevé à long terme pour l'investisseur. », a souligné M. Lizotte. « Notre rigueur et notre performance ne visent qu'un seul objectif : réinvestir au profit de la clientèle. »

À propos de Gestion FÉRIQUE et de Services d'investissement FÉRIQUE

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire canadien de fonds communs de placement. Avec leurs sièges sociaux à Montréal, Gestion FÉRIQUE et Services d'investissement FÉRIQUE sont des organismes à but non lucratif - un modèle d'affaires rare dans le domaine des placements et de la gestion de patrimoine - dont l'objectif est d'offrir des solutions de placement arrimées aux besoins de leur clientèle exclusive, composée d'ingénieurs, de diplômés en génie et des membres de leur famille.

La société offre 18 fonds, dont cinq portefeuilles représentant différentes catégories d'actifs nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3,8 milliards de dollars. Ceux-ci comptaient près de 23 500 participants au 31 décembre 2021. Services d'investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE, est un courtier en épargne collective et cabinet de planification financière qui a été créé en 2006 pour assurer le service aux investisseurs. Pour consulter la note légale.

