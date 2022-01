Cascades présente des perspectives opérationnelles révisées pour le quatrième trimestre de 2021





KINGSEY FALLS, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades Inc. (TSX: CAS) prévoit que les résultats consolidés du quatrième trimestre seront inférieurs aux attentes révisées communiquées le 22 décembre 2021. Sur une base consolidée, la Société prévoit qu'un bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA)1 ajusté non audité préliminaire de 62 millions de dollars sera déclaré. L'escalade rapide du variant Omicron au cours des deux dernières semaines de décembre a aggravé les contraintes déjà existantes en matière de disponibilité de la main-d'oeuvre et de transport ainsi que les problèmes de chaîne d'approvisionnement, principalement dans les segments Carton-caisse et Papiers tissu. Ces facteurs ont déclenché une escalade importante et immédiate des coûts. De plus, ils ont entraîné des temps d'arrêt imprévus de la production dans plusieurs des activités de la Société et des difficultés sans précédent en ce qui a trait à la livraison des produits. L'effet de cette situation a été particulièrement ressenti au Canada, où les répercussions des inondations dans l'Ouest canadien ont continué de perturber le transport ferroviaire et le camionnage. L'équipe de direction de Cascades fournira des détails supplémentaires et des éléments de contexte en même temps que les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 de la Société le 24 février 2022.

Mario Plourde, président et chef de la direction, a déclaré « Sans aucun doute, nous sommes très déçus de notre performance au quatrième trimestre. Les conséquences des perturbations liées à la pandémie et les difficultés persistantes dans la livraison des produits ont eu de considérables répercussions directes et indirectes et des coûts, souvent imprévisibles, dans nos secteurs d'activité. Nous continuons de nous adapter et de répondre aux défis opérationnels ainsi qu'aux contraintes qui évoluent rapidement et nous demeurons en contact étroit avec nos clients. Compte tenu des tendances actuelles, qui laissent croire que le variant Omicron régresse, nous espérons que les pressions commenceront à s'atténuer au cours du premier trimestre ».

