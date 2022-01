causaLens lève 45 millions de dollars en série A pour le développement d'une IA axée sur l'humain capable de comprendre les relations de cause à effet





causaLens, la deeptech londonienne consacrée au futur de l'intelligence artificielle, a recueilli 45 millions de dollars dans le cadre d'un premier tour de financement.

causaLens est le pionnier de l'IA causale, la seule technologie d'IA capable de quantifier les relations de cause à effet et d'offrir ainsi des raisonnements dignes de l'humain, fiables, justifiables et équitables. L'IA causale est une avancée considérable par rapport aux technologies d'IA actuelles. Ces dernières reposent en effet sur la corrélation, et extrapolent aveuglément des données historiques et sont incapables de poser des questions hypothétiques - les "et si" qui sont la base de l'imagination et de la créativité humaines. La plateforme "no-code" de causaLens génère des résultats bien plus précis et fiables, et permet aux humains et aux machines de travailler ensemble pour la première fois. Elle est reconnue par les décideurs des secteurs de la finance, de l'industrie, de la technologie et des administrations gouvernementales.

Le tour de financement a été mené par Dorilton Ventures et Molten Ventures, avec la participation importante des investisseurs existants Generation Ventures et IQ Capital. GP Bullhound et d'autres investisseurs ont également participé à ce tour de table, lequel a été sursouscrit. Daniel Freeman de Dorilton Ventures a rejoint le conseil d'administration de causaLens.

Depuis sa sortie de la phase furtive en janvier 2021, causaLens a vu son chiffre d'affaires annuel grimper de plus de 500 % et a décroché des clients de renom, dont des banques de premier plan, des fonds spéculatifs, des gouvernements et des entreprises du Fortune 500.

Après avoir scruté plus de 50 000 CV, causaLens dispose du groupe de scientifiques et d'ingénieurs en IA le plus performant jamais réuni pour mettre en oeuvre l'IA causale. Ce nouveau financement permettra à causaLens de doubler son équipe en 2022 tout en réalisant des investissements agressifs pour conserver son avance technologique concurrentielle.

Darko Matovski, PDG et cofondateur de causaLens, a déclaré :

"Notre vision est de créer un monde dans lequel les humains peuvent faire confiance aux machines pour relever les plus grands défis de l'économie, de la société et des soins de santé. Nos clients observent des résultats tangibles grâce à notre plateforme no-code et nous disposons désormais des ressources nécessaires pour rendre notre plateforme accessible à tous."

causaLens est source de résultats transformationnels dans toute une série de secteurs. Dans le domaine des services financiers, l'assureur et gestionnaire d'actifs Aviva utilise la plateforme de l'entreprise pour accroître le rendement de ses portefeuilles. Les fonds de pension, dont TIAA, qui gère 1 milliard de dollars, comptent également sur causaLens pour leurs décisions les plus importantes. Au-delà des services financiers, la plateforme de causaLens a permis de limiter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de gérer des crises de santé publique et de découvrir de nouveaux biomarqueurs pour le cancer.

Avec le soutien des 45 millions de dollars obtenus lors de la première clôture de ce financement de série A, causaLens peut désormais aider les organisations à travers un plus grand nombre de secteurs et régions à créer des systèmes d'IA centrés sur l'humain dans lesquels elles peuvent avoir une confiance totale.

