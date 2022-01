BMO annonce son intention de se joindre au programme Catalyst de Breakthrough Energy pour accélérer l'innovation climatique





BMO a l'intention de s'engager à verser 50 millions de dollars sur cinq ans et d'offrir ses vastes capacités de financement de projets et son savoir-faire en matière de transition énergétique

Première organisation canadienne à annoncer un partenariat avec le programme Catalyst de Breakthrough Energy

MONTRÉAL, le 30 janv. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement envers un avenir durable, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de se joindre au programme Catalyst de Breakthrough Energy et à ses partenaires philanthropiques et du secteur privé afin d'accélérer les technologies propres et les solutions climatiques qui sont essentielles pour que le monde puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'être la première organisation canadienne à participer au programme Catalyst de Breakthrough Energy, dont le mandat est parfaitement harmonisé à la raison d'être de BMO - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - et à notre engagement à mobiliser des capitaux pour un avenir durable, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Nous avons hâte de mettre à profit notre vaste expertise en matière de financement de projets et de transition énergétique afin d'accélérer l'innovation climatique essentielle pour aider l'économie, et nos clients, à progresser dans la transition vers un monde carboneutre. »

« Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, il faudra un effort mondial pour trouver et soutenir des technologies climatiques innovantes, dont l'adaptation et la mise à l'échelle peuvent être coûteuses, a indiqué Jonathan Hackett, chef, Finance durable et cochef, Transition énergétique, BMO Groupe financier. À BMO, nous sommes particulièrement bien placés pour relever ce défi, compte tenu de nos investissements continus, par l'intermédiaire du Fonds d'investissement d'impact de BMO, dans des entreprises qui offrent des solutions durables, et de l'expérience que nous avons, par l'intermédiaire de l'équipe Transition énergétique, dans la transition des clients vers des solutions de financement durable. »

BMO sera la première organisation canadienne à se joindre au programme Catalyst de Breakthrough Energy et à certaines des plus grandes sociétés (en anglais) au monde pour soutenir l'innovation climatique, notamment la capture atmosphérique directe, l'hydrogène propre, le stockage d'énergie de longue durée et le carburant d'aviation durable. Afin d'aider à la commercialisation et à la mise à l'échelle des technologies climatiques les plus prometteuses, la Banque prévoit d'apporter 50 millions de dollars sur cinq ans, de solides capacités de financement de projets et le savoir-faire de son équipe Transition énergétique chevronnée.

Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021 avec un engagement à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 aux entreprises qui visent des résultats durables. BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un avenir carboneutre et, depuis décembre 2019, la Banque a accordé des prêts verts et liés à la durabilité à des entreprises de divers secteurs qui visent des objectifs tels que la durabilité, la diversité, la santé et la sécurité. Pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie, en 2021, BMO a mis sur pied une équipe Transition énergétique et l'Institut pour le climat de BMO.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont la liste du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour de l'information sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque.

Pour en savoir plus sur la raison d'être de BMO, veuillez vous rendre sur la page Notre raison d'être.

Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

Pour plus d'informations sur le programme Catalyst de Breakthrough Energy, cliquez ici (en anglais).

À propos de Breakthrough Energy

Fondée par Bill Gates, Breakthrough Energy a pour mission d'aider l'humanité à éviter une catastrophe climatique. Grâce à des instruments d'investissement, à des programmes philanthropiques, à des initiatives de plaidoyer et à d'autres activités, Breakthrough Energy s'attache à porter à l'échelle nécessaire les technologies dont le monde a besoin pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez www.breakthroughenergy.org (en anglais) et connectez-vous avec Breakthrough Energy sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

