Suicide Action Montréal lance sa campagne-bénéfice annuelle dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide 

MONTRÉAL, 30 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suicide Action Montréal (SAM) est fier d'annoncer sa campagne de levée de fonds annuelle en partenariat avec Desjardins au profit de la prévention du suicide à Montréal ainsi que son nouveau président de campagne monsieur Guy Leclerc, cardiologue au CHUM et ancien membre du conseil d'administration de SAM. Depuis plus de 37 ans, SAM oeuvre en prévention du suicide et de ces graves impacts en offrant de l'intervention de première et deuxième ligne aux personnes présentant de la détresse suicidaire, à l'entourage de celles-ci, ainsi qu'aux personnes endeuillées par suicide. En raison de la situation entourant la pandémie et les mesures sanitaires présentement en vigueur, SAM s'est vu dans l'obligation d'annuler l'événement-bénéfice du 10 février prochain.



Après une année remplie de défis où nous avons dû faire face à une augmentation de 30 % des interventions en lien avec de la détresse suicidaire, nous avons, plus que jamais, besoin de l'aide et du soutien de notre communauté afin de continuer à venir en aide à ceux et celles qui en ont réellement besoin. Étant passé au 2e rang des régions du Québec ayant le plus haut taux d'idéation suicidaire, Montréal et sa communauté présente une hausse de détresse suicidaire qui est de plus en plus alarmante. Au cours de la première année de pandémie, l'organisme note des augmentations de 10 % des appels et de 30% des interventions depuis avril 2021 auxquelles SAM a dû faire face et adapter ses services et équipes pour répondre à cette demande. Plus que jamais nous voyons l'importance de la santé mentale, mais surtout l'importance des services en prévention du suicide. Il est devenu urgent de donner les moyens nécessaires aux organismes en santé mentale pour qu'ils puissent agir et offrir les services dont la population a présentement besoin afin de faire face à cette détresse. La pandémie a permis de mettre en lumière les lacunes en santé mentale et nous ne pouvons plus nier l'urgence. C'est pour cette raison que cette année nous sollicitons votre aide et faisons appel à votre générosité pour soutenir notre cause, notre mission, mais surtout tous les intervenants et intervenantes et bénévoles qui nous permettent de continuer à offrir un service 24h /24, 7j /7 à tous les Montréalais et Montréalaises. Cette année, l'objectif financier est de 300 000$. Ce montant permettra à notre organisme de poursuivre ses activités en restant accessible à tous et toutes qui sont dans le besoin.

La campagne de dons qui se déroulera du 30 janvier 2022 au 28 février 2022, a pour but d'amplifier la voix de ceux et celles qui en ont réellement besoin, de sensibiliser le grand public à notre mission à l'aide de contenus éducatifs et de faire la promotion des services par des témoignages poignants partagés sur nos diverses plateformes.

Le suicide, il faut en parler ! Ce février, joignez-vous à la cause de la prévention du suicide.

Si vous êtes inquiet.e.s pour un.e proche ou êtes en détresse, contactez-le

1-866-APPELLE (277-3553) disponible en tout temps gratuitement partout au Québec ou le suicide.ca offrant des services de clavardage et de SMS.

Vous pouvez soutenir la campagne-bénéfice annuelle en faisant un don au profit de la prévention du suicide en vous rendant sur le site web de Suicide Action Montréal.

