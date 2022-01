La demande de voyages d'agrément continue de favoriser l'essor de la marque Hyatt, y compris Apple Leisure Group, sur le continent américain.





Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd'hui son intention d'accélérer la croissance de sa marque dans le continent américain, avec un plan solide quant à l'ouverture d'hôtels, prévue jusqu'en 2023. En raison de la demande croissante de voyages d'agrément, 45 hôtels devraient se joindre à l'éventail de marques de Hyatt, notamment les marques du groupe AMRMC d'Apple Leisure Group (ALG), en 2022 et en 2023, dans certains des principaux centres de villégiature « Tout compris », ainsi que des destinations urbaines prisées. En outre, Hyatt a signé des ententes quant à la gestion et à la franchise d'hôtels dans 11 nouveaux marchés et dans 19 marchés existants sur le continent américain.

« Être à l'écoute de nos invités, des membres de World of Hyatt et de nos clients ne s'est jamais avéré aussi important. Alors que la reprise post-pandémie se poursuit, nous restons très attentifs en ce qui a trait aux endroits où nous voulons renforcer l'empreinte de la marque Hyatt, afin de nous assurer d'être présents au niveau des marchés prisés par les voyageurs d'agrément d'aujourd'hui et de demain?», a déclaré Jim Chu, vice-président exécutif de Hyatt, Franchises et développement à l'échelle mondiale. «?Notre ensemble de nouveaux complexes hôteliers indique que Hyatt est bien placé pour répondre à la demande croissante en voyages d'agrément, dans des endroits comme Cozumel, Panama City, Punta Cana et South Beach, ainsi que dans des destinations urbaines prisées, notamment Denver, Montréal, Oakland et Memphis, qui accueillera le premier hôtel Caption, une subdivision de Hyatt?».

Lancement de nouvelles marques de Hyatt dans de nouveaux marchés

Pour continuer à promouvoir la notoriété de la marque et la croissance du programme de fidélisation World of Hyatt, Hyatt envisage d'étendre de manière ciblée l'empreinte de ses marques sur le continent américain, jusqu'en 2023, dans 11 nouveaux marchés, avec l'ouverture d'hôtels sous les marques Dreams, Hyatt Centric, Hyatt House, Hyatt Place, Hyatt Regency, The Unbound Collection by Hyatt et Thompson Hotels. Ces nouvelles destinations permettront à Hyatt de profiter de la demande en voyages d'agrément dans les marchés prisés par nos invités, les membres de notre programme de fidélisation et nos clients. On compte notamment les projets suivants :

2022

Dreams Karibana Cartagena Beach & Golf Resort (268 chambres) à Cartagena (Colombie)

Hyatt Centric Ville-Marie Montréal (177 chambres) à Montréal (Québec)

Hyatt Centric San Salvador (138 chambres) à Antiguo Cuscatlan (El Salvador)

Hyatt House Monterrey Valle/San Pedro (91 chambres) à Monterrey (Mexique)

Hyatt Place Gainesville Downtown (145 chambres) à Gainesville (Floride)

Hyatt Place Kent Narrows & Marina (120 chambres) à Grasonville (Maryland)

Hyatt Place Monterrey Valle (133 chambres) à Monterrey (Mexique)

Hyatt Place Montréal Downtown (354 chambres) à Montréal (Québec)

Hyatt Place Panama City Beach (224 chambres) à Panama City Beach (Floride)

Hyatt Place St. Augustine/Vilano Beach (120 chambres) à St. Augustine (Floride)

Hyatt Regency Mexico City Insurgentes (201 chambres) à Mexico (Mexique)

Numu (44 chambres), qui se joindra à The Unbound Collection by Hyatt, à San Miguel de Allende (Mexique)

2023

Dreams Estrella del Mar Mazatlan (350 chambres) à Mazatlan (Mexique)

Élargir l'accès aux centres de villégiature et vivre des expériences uniques «?Tout compris?»

Les voyages d'agrément sont toujours en plein essor, avec une forte demande pour les centres de villégiature et des expériences «?Tout compris?». La fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 ont été marqués par une forte demande en voyages d'agrément. De nombreux centres de villégiature ont atteint des niveaux record de RevPAR aux États-Unis. De plus, avec la récente acquisition d'ALG, la société fusionnée offrira l'un des plus larges éventails de complexes hôteliers de luxe «?Tout compris?» au monde et d'hôtels de luxe au Mexique et dans les Caraïbes. Jusqu'en 2023, Hyatt prévoit élargir considérablement son nombre de centres de villégiature et d'hôtels «?Tout compris?», qui englobe les marques Secrets and Dreams de l'AMR Collection, avec des projets d'ouverture prévus sur tout le continent américain, dont :

2022

Banyan Cay Resort & Golf (190 chambres), qui se joindra au groupe hôtelier de Destination by Hyatt, à West Palm Beach (Floride)

Dreams Cozumel Cape Resort & Spa (154 chambres) à Cozumel (Mexique)

Hyatt House Lewes / Rehoboth Beach (105 chambres) à Lewes (Delaware)

Hyatt Place Virginia Beach/Oceanfront (140 chambres) à Virginia Beach (Virginie)

Agrandissement de l'hôtel Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico (93 chambres) à Rio Grande (Porto Rico)

Hyatt Zilara Riviera Maya (291 chambres) à Riviera Maya (Mexique)

Secrets Impression Playa del Carmen (198 chambres) à Playa del Carmen (Mexique)

Secrets Moxche Playa del Carmen (485 chambres) à Playa del Carmen (Mexique)

Secrets Tulum Resort & Spa (300 chambres) à Tulum (Mexique)

Rancho Pescadero (103 chambres), qui se joindra au groupe hôtelier The Unbound Collection by Hyatt, à El Pescadero (Mexique)

2023

Dreams Grand Island (600 chambres) à Cancún (Mexique)

Park Hyatt Los Cabos Hotel and Residences (135 chambres) à Los Cabos (Mexique)

Hyatt Place New Smyrna Beach (114 chambres) à New Smyrna Beach (Floride)

Secrets Baby Beach Aruba (600 chambres)

Thompson South Beach (150 chambres) à South Beach (Floride)

Croissance dans les destinations urbaines

À la fin de 2021, la demande de voyages a augmenté dans les destinations urbaines d'agrément et les destinations accessibles en voiture. Au début de l'année 2022 et tout au long de l'année 2023, Hyatt prévoit ouvrir des hôtels dans des villes très prisées du continent américain, notamment le premier hôtel Caption by Hyatt à Memphis. On compte notamment les projets suivants :

2022

Thompson Austin (229 chambres) à Austin (Texas) ? ouverture en janvier 2022

tommie Austin (193 chambres), un hôtel JdV by Hyatt, à Austin (Texas) ? ouverture en janvier 2022

Caption by Hyatt Beale St. Memphis (136 chambres) à Memphis (Tennessee)

Hyatt Centric Congress Avenue Austin (246 chambres) à Austin (Texas)

Hyatt Centric Santa Clara (220 chambres) à Santa Clara (Californie)

Hyatt House Sacramento Midtown (133 chambres) à Sacramento (Californie)

Hyatt Regency Salt Lake City (700 chambres) à Salt Lake City (Utah)

Hyatt Regency San Francisco Downtown SOMA (686 chambres) à San Francisco ? nouvelle image de marque pour Park Central San Francisco

Un hôtel (120 chambres) qui se joindra au groupe JdV by Hyatt à Middletown (Rhode Island)

Thompson Denver (216 chambres) à Denver (Colorado)

Hôtel La Compañia, Casco Antiguo, Panama (88 chambres), qui se joindra au groupe The Unbound Collection by Hyatt, à Panama City (Panama)

Kissel Uptown Oakland (168 chambres), qui se joindra au groupe The Unbound Collection by Hyatt, à Oakland (Californie)

2023

Un hôtel (251 chambres) qui se joindra au groupe JdV by Hyatt à Anchorage (Alaska)

Hyatt House Lansing/MSU (131 chambres) à Lansing (Michigan)

Hyatt Place Toronto-Downtown/Jarvis Street (238 chambres) à Toronto (Ontario)

Thompson Houston (172 chambres) à Houston (Texas)

Un hôtel (64 chambres) qui se joindra au groupe The Unbound Collection by Hyatt à Hollywood (Californie)

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des hôtels Hyatt, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante : www.hyatt.com.

Le terme «?Hyatt?» est utilisé dans le présent communiqué pour des raisons de commodité, afin de désigner Hyatt Hotels Corporation et / ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social se trouve à Chicago, est une entreprise mondiale, chef de file dans le domaine de l'hôtellerie, guidée par son objectif qui est de se soucier du bien-être des gens, afin qu'ils puissent bénéficier d'un environnement chaleureux. En date du 30 septembre 2021, l'éventail de Hyatt comptait plus de 1000 hôtels et complexes «?Tout compris?», répartis dans 69 pays, sur six continents. De plus, l'acquisition d'Apple Leisure Group a permis d'ajouter 96 complexes dans 10 pays en date du 1er novembre 2021. Parmi les entités de Hyatt, on retrouve Park HyattMD, MiravalMD, Grand HyattMD, AlilaMD, AndazMD, The Unbound Collection by HyattMD, Destination by HyattMC, Hyatt RegencyMD, HyattMD, Hyatt ZivaMC, Hyatt ZilaraMC, Thompson HotelsMD, Hyatt CentricMD, Caption by Hyatt, JdV by HyattMC, Hyatt HouseMD, Hyatt PlaceMD, UrCove et Hyatt Residence ClubMD, ainsi que les marques de centres de villégiature et d'hôtels du groupe AMRMC Collection, notamment SecretsMD Resorts & Spas, DreamsMD Resorts & Spas, BreathlessMD Resorts & Spas, ZoëtryMD Wellness & Spa Resorts, AluaMD Hotels & Resorts et SunscapeMD Resorts & Spas. Les filiales de Hyatt dirigent le programme de fidélisation World of HyattMD, ALG VacationsMD, Unlimited Vacation ClubMD, de même que les services de gestion de destination Amstar DMC et la plateforme technologique de voyage Trisept SolutionsMD. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante : www.hyatt.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles énoncées dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prévisionnelles par l'utilisation de mots ou expressions, tels que «?peut?», «?pourrait?», «?s'attendre à?», «?avoir l'intention de?», «?planifier?», «?chercher à?», «?anticiper?», «?croire?», «?estimer?», «?prédire?», «?potentiel?», «?continuer?», «?probable?», «?sera?», «?ferait?» et des termes similaires et des expressions analogues ou la forme négative de ces termes ou de ces expressions analogues. Ces déclarations prévisionnelles sont nécessairement fondées sur des estimations et sur des suppositions qui, bien que nous et les membres de notre direction les considèrent comme étant raisonnables, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les risques associés à l'acquisition d'Apple Leisure Group («?ALG?»), y compris l'engagement connexe des importantes dettes supplémentaires; notre capacité à intégrer avec succès les employé(e)s et les opérations d'ALG aux nôtres; la capacité de réaliser les bénéficies prévus découlant de l'acquisition d'ALG aussi rapidement que possible ou dans la mesure prévue; la durée de la pandémie de COVID-19 et le rythme de la reprise après la pandémie, la résurgence de nouveaux cas ou l'apparition de variants de la COVID-19; les effets à court et à plus long terme de la pandémie de COVID-19, notamment la demande quant aux voyages, les voyageurs en transit et en groupe et les niveaux de confiance des consommateurs; les répercussions de la pandémie de COVID-19, toute résurgence de nouveaux cas ou l'apparition de variants de la COVID-19, de même que les répercussions des mesures prises par les gouvernements, les entreprises et les particuliers en réponse à la pandémie, sur les économies, tant au plan mondial que régional, les restrictions ou les interdictions de voyager et l'activité économique, y compris la durée et l'ampleur des répercussions de celles-ci sur les taux de chômage et les dépenses discrétionnaires des consommateurs; la distribution à grande échelle et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 et le succès de leur acceptation par la population en général; la capacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires du secteur de l'hôtellerie à faire face de façon réussie aux répercussions de la pandémie de COVID-19, à toute résurgence de nouveaux cas ou à l'apparition de nouveaux variants de la COVID-19; l'incertitude économique générale quant aux principaux marchés mondiaux et une détérioration des conditions économiques mondiales ou des faibles niveaux de croissance économique; le taux et le rythme de la reprise économique après les ralentissements économiques; les contraintes et les interruptions perturbant la chaîne d'approvisionnement mondiale; les risques touchant les produits de luxe, les centres de villégiature et le secteur de l'hébergement « Tout compris »; les niveaux de dépenses dans les secteurs des affaires, des loisirs et des voyages « Tout compris », ainsi que la confiance des consommateurs; des baisses du taux d'occupation et du tarif quotidien moyen; des données limitées quant aux prévisions pour les réservations futures; la perte de membres clés du personnel; les conditions politiques et géopolitiques nationales et internationales, y compris les troubles politiques ou civils ou des changements en ce qui concerne la politique commerciale; les hostilités, ou la crainte d'hostilités, y compris les futures attaques terroristes, qui affectent les voyages; les accidents liés aux voyages; les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, telles que les tremblements de terre, les tsunamis, les tornades, les ouragans, les inondations, les feux de forêt, les déversements de pétrole, les incidents nucléaires et les éclosions mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, comme la pandémie de COVID-19, ou la crainte de telles éclosions; notre capacité à atteindre avec succès certains niveaux de bénéfices d'exploitation dans les hôtels qui ont des façons d'évaluer le rendement ou des garanties favorisant nos propriétaires tiers; les répercussions liées aux rénovations et aux réaménagements des hôtels; les risques inhérents à nos plans d'affectation du capital, à notre programme de rachat d'actions et à nos paiements de dividendes, y compris une réduction, l'élimination ou la suspension des activités de rachat ou des paiements de dividendes; la nature saisonnière et cyclique des activités des secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie; les modifications des modalités de distribution, par exemple par l'entremise des intermédiaires de réservations de voyages par Internet; des changements quant aux goûts et aux préférences de nos clients; les relations avec les collègues et les syndicats et les changements en ce qui a trait au droit du travail; la situation financière des propriétaires fonciers tiers, des franchisés et des partenaires dans le secteur de l'hôtellerie et nos relations avec eux; l'incapacité possible des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de développement d'accéder aux capitaux nécessaires pour financer les activités courantes ou pour mettre en oeuvre nos plans de croissance; les risques inhérents aux acquisitions et aux aliénations potentielles et à la présentation de nouveaux concepts de marque; le calendrier des acquisitions et des cessions, de même que notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions réalisées aux activités existantes; l'échec de mener à bien des transactions proposées (y compris le non-respect des conditions de clôture ou l'obtention des approbations requises); notre capacité à mettre en application de façon réussie notre stratégie d'expansion de nos activités de gestion et de franchisage, tout en réduisant notre patrimoine immobilier dans les délais prévus et aux valeurs attendues; des baisses quant à la valeur de nos actifs immobiliers; des résiliations imprévues de nos contrats de gestion ou de franchise; des changements dans la législation fiscale fédérale, étatique, locale ou étrangère; des augmentations des taux d'intérêt et des coûts d'exploitation; des fluctuations des taux de change ou des restructurations de devises; le rejet de nouvelles marques ou de l'innovation; la volatilité générale des marchés de capitaux et notre capacité d'y accéder; les changements dans l'environnement concurrentiel de notre industrie, y compris en raison de la pandémie de COVID-19, de la consolidation de l'industrie et des marchés où nous exerçons nos activités; notre capacité à développer avec succès le programme de fidélisation World of Hyatt et l'offre d'adhésion d'ALG; les incidents cybernétiques et les défaillances des technologies de l'information; les résultats de procédures judiciaires ou administratives; les violations des réglementations ou des lois liées à notre activité de franchisage; et d'autres risques abordés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris dans notre rapport annuel dans le formulaire 10-K et aussi dans nos rapports trimestriels dans le formulaire 10-Q, qui peuvent être obtenus auprès de la SEC. Ces facteurs ne sont pas nécessairement tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans nos déclarations prévisionnelles. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à tout énoncé prospectif figurant dans le présent document, étant donné que lesdits énoncés sont formulés uniquement en date de la diffusion de ce communiqué de presse. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour publiquement quelque déclaration prévisionnelle que ce soit, énoncée dans le présent document, afin d'indiquer des résultats réels, des nouveaux renseignements ou de tenir compte des événements futurs, des changements dans les suppositions ou des changements concernant d'autres facteurs ayant une incidence sur les déclarations prévisionnelles, sauf dans la mesure où la loi en vigueur l'exige. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclaration(s) prévisionnelle(s), il ne faut pas en déduire que nous ferons d'autres mises à jour concernant ces déclarations ou d'autres déclarations prévisionnelles.

