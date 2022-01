Suspension de la négociation par l'OCRCVM - AFX

Transcontinental inc. a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement privé de 200 millions de dollars de billets non garantis de premier rang venant à échéance en février 2025 à 2,667 % (« les billets »). Les billets sont offerts par...

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a tenu aujourd'hui sa première activité d'échange virtuelle qui a planché principalement sur la réglementation fondée sur des principes et ce qu'elle signifie pour le secteur des...