Active Motif Incorporated annonce l'acquisition d'Amaryllis Nucleics et de son flux de travail exclusif lié au séquençage de l'ARN





CARLSBAD, Californie, 27 janvier 2022 /CNW/ - Active Motif Incorporated, une entreprise qui a pour objectif d'intégrer plus profondément l'épigénétique dans la médecine de précision, a annoncé qu'elle a fait l'acquisition d'Amaryllis Nucleics, une entreprise en démarrage de la région de la baie de San Francisco spécialisée dans les méthodes exclusives de séquençage de l'ARN.

Amaryllis Nucleics fournit à Active Motif un procédé de préparation d'une banque simplifiée et peu coûteuse pour réaliser le séquençage de l'ARN de façon efficace en utilisant la propriété intellectuelle associée à l'expression génique numérique en 3'. La technologie utilise une chimie synthétique innovante qui est deux fois plus rapide que d'autres méthodes, de l'ARN au procédé de préparation d'une banque. Elle est moins coûteuse et affiche une précision des brins supérieure à 99 %. Les activités de service d'Amaryllis, ainsi que sa trousse de préparation d'une banque associée à l'expression génique numérique en 3', seront intégrées au portefeuille d'Active Motif.

Le Dr Brad Townsley, co-inventeur et copropriétaire d'Amaryllis Nucleics, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Active Motif pour démontrer et promouvoir la pleine valeur de notre technologie de séquençage de l'ARN, qui tire parti de notre stratégie de balisage à trois volets. Notre technologie est bien adaptée à l'expression génétique différentielle ainsi qu'aux projets de découverte et aux projets de dépistage à haut débit où l'ARN est évalué pour le génotypage de polymorphisme mononucléotidique et d'autres variants pertinents. Amaryllis Nucleics fourni à ses clients une solution de bout en bout offrant des délais d'exécution plus courts, de l'ARN à la préparation de répertoire, ainsi qu'une analyse complète des données à moindre coût par échantillon, comparativement aux approches transcriptomiques de séquençage complètes pour le séquençage de l'ARN. »

Active Motif a commencé la transition de la fabrication de la trousse et des activités de service personnalisées d'Amaryllis Nucleics, tout en maintenant la continuité des activités avec la clientèle actuelle d'Amaryllis. « Nous avons l'impression d'avoir trouvé une méthode novatrice et hautement différenciée pour interroger l'ARN qui s'intégrera bien à notre portefeuille et nous aidera à faciliter et à faire progresser la médecine de précision », a souligné Ted DeFrank, président et chef de la direction d'Active Motif.

Pour en savoir plus sur les produits et services de séquençage de l'ARN lié à l'expression génique numérique en 3' d'Amaryllis Nucleics, consultez le site https://amaryllisnucleics.com

SOURCE Active Motif

