L'IBUS GROUP E.V. ET ALIMENTIV INC. ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR METTRE EN PLACE DES SERVICES CENTRALISÉS DE LECTURE D'ÉCHOGRAPHIE INTESTINALE DANS LE CADRE D'ESSAIS CLINIQUES SUR LES MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN





LONDON, Ontario, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'International Bowel Ultrasound (IBUS) Group e.V. et Alimentiv Inc. ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à offrir des services de lecture centralisée d'échographies intestinales (EI) dans le cadre d'essais cliniques d'adultes et d'enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).

En raison de sa rentabilité, de sa tolérabilité et de sa répétabilité, l'EI a joué un rôle croissant en tant qu'outil de surveillance non invasif dans les contextes cliniques et de recherche pour les MICI. Cet outil est précis pour l'évaluation de l'activité et des complications de la MICI et peut détecter des réponses thérapeutiques précoces qui ne peuvent être identifiées par une coloscopie de routine. Bien que l'utilisation de l'EI ait gagné en popularité dans le milieu clinique, sa mise en oeuvre dans le cadre d'essais cliniques en tant qu'outil de surveillance non invasif en est encore à ses débuts. Il est important d'accroître les preuves scientifiques pour soutenir l'utilisation de l'EI comme outil de surveillance réactif afin d'accroître son adoption dans les essais cliniques.

« Ce partenariat apportera une valeur synergique à la recherche sur les MICI en combinant l'expertise en conception d'essais cliniques et en échographie intestinale », a déclaré le professeur Christian Maaser, président de l'IBUS. « Alimentiv jouit d'une réputation établie en matière de recherche clinique qui est complémentaire à la mission de notre groupe, à savoir faire progresser la recherche, l'éducation et l'applicabilité clinique des EI pour les MICI. »

« Il s'agit d'un développement positif pour les patients atteints de MICI, car il offre la possibilité de mettre en oeuvre et de valider un outil de surveillance non invasif dans le cadre d'essais cliniques pour évaluer la réponse au traitement. Cette opportunité permettra de combiner les forces scientifiques et opérationnelles des deux organisations, ce qui contribuera à faire progresser les connaissances et l'expérience dans le domaine de l'échographie intestinale pour les patients atteints de MICI », a déclaré le Dr Vipul Jairath, directeur médical d'Alimentiv. « En tant qu'organisation ayant mis au point plusieurs mesures de résultats à utiliser dans les essais cliniques et possédant une expertise opérationnelle de la mise en oeuvre de l'imagerie dans les essais cliniques, nous sommes ravis de pouvoir travailler avec les experts de l'IBUS en tant que partenaires dans les efforts de recherche et de développement à venir. »

Jeff Smith, PDG d'Alimentiv, a déclaré : « Les experts de l'IBUS sont des pionniers dans la facilitation et la promotion de la formation des professionnels de la santé sur l'utilisation de l'échographie intestinale dans les MICI. Nous sommes ravis de pouvoir conclure une entente exclusive pour offrir leurs services de lecture centralisée des EI aux promoteurs. »

La mise en oeuvre des services de lecture centralisée par ultrasons de l'IBUS dans les essais cliniques sur les MICI financés par Alimentiv est imminente, cette offre devant être disponible au quatrième trimestre 2022.

À propos de l'IBUS Group

L'International Bowel Ultrasound (IBUS) Group est une organisation à but non lucratif d'experts internationaux en ultrasonographie intestinale et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) qui contribue à rendre l'utilisation de l'échographie intestinale (EI) plus répandue. Ce groupe a été le premier à dispenser une formation mondiale sur les EI aux gastroentérologues intéressés et aux autres spécialistes qui s'occupent de patients atteints de MICI. L'IBUS Group offre également une plateforme pour les collaborations de recherche dans le domaine des MICI. L'IBUS vise à faire progresser la recherche, l'éducation et l'applicabilité clinique de l'EI afin d'améliorer, à terme, les soins personnalisés aux patients et de contribuer aux décisions de gestion et aux résultats des patients. Pour en savoir plus, visitez www.ibus-group.org ou contactez office@bowel-ultrasound.org .

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui fournit des services d'essais cliniques, de gestion centralisée d'images, de médecine de précision et de preuves en situation réelle aux industries pharmaceutique et biotechnologique. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 450 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Fondée en 1986 au Robarts Research Institute, la division des essais cliniques était initialement dirigée par le Dr Henry Barnett. En 1997, le Dr Brian Feagan, professeur de médecine, d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Western, a pris la direction de l'organisation et s'est appuyé sur les fondements de l'excellence académique en concentrant l'organisation sur la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en conception d'essais cliniques, en solutions centralisées de gestion d'images, en développement de mesures de résultats et en médecine de précision pour le développement de médicaments contre les MICI. Aujourd'hui, Alimentiv propose ses services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier et s'associe à de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées.

Alimentiv s'engage dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions qui font progresser la recherche sur les MICI. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, conforme aux nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.alimentiv.com

