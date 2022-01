Le pick-up GWM POER reconnu à l'internationale pour ses performances exceptionnelles





BAODING, Chine, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- GWM a récemment publié les chiffres relatifs à ses ventes de pick-up, qui ont dépassé les 233 000 véhicules, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Avec 127 940 unités vendues, le pick-up POER est devenu le modèle le plus populaire de la série GWM PICKUP.

Points forts du modèle GWM POER

Il s'agit d'un modèle de véhicule intelligent haut de gamme de la série GWM PICKUP. Il peut mieux répondre aux besoins des utilisateurs, qu'importe le scénario, en intégrant parfaitement performances tout-terrain, capacité de chargement et intelligence.

En termes de puissance, le GWM POER est équipé d'un moteur 2.0T haute puissance et d'une boîte automatique ZF à 8 rapports, offrant un système intelligent à quatre roues motrices et le blocage du différentiel transversal de l'essieu arrière. Il existe quatre modes de conduite (standard, économique, sport et 4L), ainsi les utilisateurs peuvent choisir le mode qui convient à leur utilisation quotidienne. Ses remarquables performances en font un excellent véhicule tout-terrain, offrant aux conducteurs plus de puissance et plus de fiabilité dans les environnements de conduite difficiles. Lorsque les utilisateurs conduisent sur une route irrégulière ou que le véhicule s'enlise dans la boue, ils peuvent facilement passer en mode 4L pour activer la fonction d'amplification du couple à basse vitesse afin de garantir la stabilité de mouvement du véhicule.

Ce modèle possède également de nombreux atouts en termes d'intelligence. Sur le marché australien en particulier, diverses fonctions intelligentes d'assistance au conducteur peuvent répondre aux différents besoins des utilisateurs, comme le freinage automatique d'urgence (AEB), l'aide au maintien dans la file de circulation (LKA), etc. La fonction AEB permet notamment de contrôler automatiquement le freinage du véhicule en cas d'urgence ou à une distance dangereuse, afin d'aider l'utilisateur à éviter les collisions.

Depuis 2021, le pick-up GWM POER est commercialisé dans plus de 50 pays et régions, notamment en Australie, au Chili, en Russie, en Afrique du Sud, en Égypte, au Moyen-Orient et au Laos. Il a suscité un grand intérêt et une forte reconnaissance auprès des médias et des utilisateurs pour ses excellentes performances et ses performances de sécurité intelligentes.

Selon Carsales, un média australien faisant autorité en matière d'automobile qui a eu l'occasion de tester le véhicule, « le modèle GWM POER va changer le paysage du marché australien des pick-ups ». Lors de l'évaluation effectuée par l'A-NCAP (Australian New Car Assessment Program), le pick-up GWM POER s'est classé dans la catégorie des véhicules cinq étoiles pour la sécurité, ayant obtenu tous les points au cours des tests d'impact latéral et d'impact latéral lointain (pour les occupants adultes et enfants), ainsi que dans le test fonctionnel du système de maintien dans la file de circulation. Après un test de conduite, le blogueur russe populaire Echo Moskvy a exprimé être satisfait du pick-up GWM POER, déclarant qu'il s'agissait d'un véhicule adapté à la conduite dans diverses conditions routières grâce à ses performances robustes en matière de puissance.

Pour le moment, GWM a lancé les modèles Jingang (King Kong) POER et plusieurs modèles spéciaux, tels que les modèles Huo (chinois pour « chaud » ou « feu »), Heidan (Black bullet), Lvzhuang (Travel Edition), Jiche (édition Motorcyclist), dans le but d'enrichir continuellement son portefeuille de produits sur le marché mondial afin d'apporter aux utilisateurs une expérience plus diversifiée.

