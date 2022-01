project44 étend son leadership en matière de visibilité de la supply chain en Europe grâce à de nouvelles technologies.





La plateforme offre désormais une visibilité pour tous les mouvements de fret ferroviaire à travers l'Europe, en étendant la visibilité intermodale de bout en bout, y compris la barge et la chaîne du froid, avec un suivi de la température et de l'état activé par l'IoT.

CHICAGO, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- project44 présente aujourd'hui de nouvelles technologies qui conforte sa position de plateforme de visibilité de la supply chain multimodale la plus complète en Europe et dans le monde. Le réseau européen de project44 s'est développé pour atteindre plus de 800 000+ actifs connectés et une portée de plus de 2,4 millions d'actifs - représentant plus de la moitié de tout le fret transporté par voie terrestre en Europe. Les nouvelles offres étendent la visibilité intermodale réelle, y compris la visibilité ferroviaire dans tous les pays européens avec une couverture de réseau de plus de 99%, une visibilité étendue pour les barges, et une visibilité améliorée de la chaîne du froid. Cette étendue et cette profondeur sont désormais plus importantes que celles de n'importe quel autre fournisseur de visibilité de la chaîne d'approvisionnement et offrent donc la plus grande valeur aux expéditeurs, 3PL et transporteurs mondiaux.

"La pression environnementale croissante exercée sur les entreprises européennes pour atteindre des opérations de supply chain neutres en CO2 d'ici 2030 entraîne une augmentation de la demande de transport ferroviaire sur le continent ", a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. "La complexité du marché ferroviaire européen a jusqu'à présent empêché une véritable visibilité transfrontalière. En réponse, nous améliorons considérablement l'étendue et la profondeur de notre plateforme de visibilité au niveau mondial, et en Europe en particulier. Nos technologies les plus récentes aideront nos clients à améliorer les ETA, à réduire les coûts, à maximiser les livraisons à temps et à manoeuvrer autour des goulets d'étranglement de la supply chain."

Visibilité du rail européen et de la nouvelle route de la soie

Les expéditeurs et les 3PL d'Europe ont besoin d'une visibilité globale sur tous les modes, y compris le rail. La visibilité des expéditions individuelles et des wagons, à l'aide de capteurs IoT, est vitale étant donné l'imprévisibilité des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En outre, comme de plus en plus d'expéditeurs préfèrent des mouvements ferroviaires de l'Asie vers l'Europe (nouvelle route de la soie) pour éviter la congestion des ports et réduire les émissions de carbone, la visibilité ferroviaire avec des réseaux européens précis est nécessaire. le réseau ferroviaire européen de project44 offre désormais encore plus de données aux clients, notamment :

Tous les mouvements ferroviaires de fret à travers les pays européens, offrant la couverture de visibilité la plus complète pour les clients.

Un suivi ferroviaire compatible avec l'IoT, mélangé à une intégration directe et exclusive à tous les réseaux d'infrastructure ferroviaire européens pour une visibilité la plus précise et la plus granulaire.

Visibilité pour plus de 99 % du volume ferroviaire européen, y compris le suivi au niveau du wagon pour 90 % des wagons, ce qui garantit la visibilité de chaque expédition du client.

Amélioration considérable des ETA des trajets ferroviaires ainsi que des ETA intermodales de bout en bout, y compris celles des trains, pour une prévision plus précise des heures d'arrivée et de livraison aux clients.

En résumé, projet44 offre aux clients une couverture encore plus étendue du réseau ferroviaire, des données plus fiables et une meilleure précision que tout autre fournisseur en Europe. Notamment ces offres garantissent aux clients une valeur différenciée en leur donnant accès à la fois à des données de réseau d'infrastructure propriétaires et à des données ferroviaires de transitaires - des sources auxquelles aucun autre fournisseur n'a accès. Cela facilite des livraisons plus rapides, des ETA plus précises et un recours accru au transport ferroviaire à faible émission de carbone.

Visibilité des barges

Les barges sont une option de transit respectueuse de l'environnement et rentable, mais le passage entre la barge et d'autres modalités a historiquement causé des lacunes dans la visibilité pour les expéditeurs et les 3PL. project44 s'appuie sur son réseau de barges et de feeders* avec une visibilité améliorée qui introduit un suivi précis en temps réel, couvrant les segments de barges de bout en bout à travers l'Europe pour tous les clients. Les principaux points de différenciation sont les suivants :

Une technologie intelligente de mise en correspondance des actifs qui étend la couverture de visibilité en utilisant des techniques basées sur la science des données pour suivre les barges individuelles en temps réel, sans avoir besoin d'informations d'identification typiques.

Des modèles d'acheminement dynamique qui offrent des ETA très précises pour les arrivées de barges ainsi que pour les mouvements intermodaux de bout en bout qui incluent des segments de barges.

Une modélisation sophistiquée de la profondeur de l'eau et des sources de données sur les voies navigables permettant aux transporteurs d'évaluer la capacité de chargement, de maximiser les livraisons à temps et d'éviter les retards pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques.

Surveillance de la température et des conditions de la chaîne du froid

Les marchandises périssables et sensibles nécessitent un contrôle et une surveillance continus de la température et des autres conditions. Sans une visibilité au niveau de l'expédition, les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques - en particulier dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'industrie pharmaceutique - courent le risque d'endommager les produits, de les abîmer, entrainant des coûts élevés en raison de la perte de produits. project44 offre une surveillance de la température depuis des années et ajoute maintenant une dimension et une étendue inégalées à sa solution de visibilité de la chaîne du froid. L'offre améliorée permet aux utilisateurs de :

Soumettre des plages de température sur une expédition et être notifiés si la remorque franchit le seuil, afin de donner aux clients une visibilité, un contrôle et une protection des produits différenciés.

Activer l'IoT et le suivi au niveau de l'expédition pour obtenir des localisations extrèmement précises et recevoir des alertes en temps réel pour une gestion plus proactive des exceptions, des opérations logistiques et du service client.

Effectuer une surveillance de la température et des conditions via l'IoT pour une précision accrue et une visibilité granulaire.

Dans l'ensemble, la technologie de chaîne du froid de project44 ajoute une couche de visibilité essentielle pour les clients qui expédient des marchandises précieuses et sensibles à la température. En suivant les températures en temps réel, cette offre garantit que les marchandises arrivent à destination dans des conditions optimales. En même temps, elle réduit les livraisons refusées et minimise les coûts de conformité réglementaire et de traitement des réclamations.

Visibilité intermodale étendue

Il ne suffit plus d'avoir une forte visibilité sur chaque mode de transport, et encore moins sur un seul. Compte tenu de l'ampleur des défis que doit relever la supply chain aujourd'hui, les entreprises sont contraintes de déplacer des produits sur des réseaux intermodaux plus complexes et de le faire de manière plus dynamique. Par conséquent, le fait de réunir la visibilité des commandes sur des mouvements intermodaux complexes fait toute la différence. La combinaison de ces lancements de produits projet44 garantit aux expéditeurs, 3PL et transporteurs mondiaux une visibilité intermodale d'une dimension et d'une ampleur inégalées par tout autre fournisseur de visibilité sur le marché.

Ce que disent nos clients

"Le transport intermodal et ferroviaire est un élément essentiel de la stratégie de CEVA Logistics pour atteindre nos ambitions de durabilité à l'horizon 2030", a déclaré Xavier Bour, Global Ground & Rail Leader chez CEVA Logistics. "La plateforme de project44 a été choisie par CEVA pour offrir la visibilité intermodale nécessaire afin de mieux prédire les heures d'arrivée des produits et déplacer les cargaisons efficacement et avec un minimum de complications, stimulant ainsi l'expérience client du début à la fin."

" La plateforme de project44 a considérablement réduit l'incertitude et les complexités rencontrées auparavant dans la supply chain en améliorant la transparence ", a déclaré Mark Holloway, vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale chez Goodyear. "Cela nous permet de nous concentrer sur l'atténuation des risques en tirant parti de la visibilité et des données fournies pour augmenter encore l'efficacité et construire d'autres capacités telles que la visibilité des autres fret et la durabilité."

À propos de project44

project44 a pour mission de faire fonctionner la supply chain. En tant que tissu conjonctif de la supply chain project44 propose la plateforme de visibilité de bout en bout la plus fiable au monde, qui suit plus d'un milliard d'expéditions par an pour plus de 1 000 des plus grandes marques, y compris des entreprises de premier plan dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail, des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons, du pétrole, de la chimie et du gaz. Grâce à project44, les expéditeurs et les transporteurs du monde entier bénéficient d'une plus grande prévisibilité, résilience et durabilité. Leader incontesté sur le marché, project44 a été nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner, n°1 dans FreightWaves FreightTech 2021, the Customer's Choice dans le rapport Gartner Peer Insights Voice of the Customer. project44 a son siège social à Chicago avec une équipe diversifiée couvrant 17 bureaux mondiaux

