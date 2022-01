Geosapiens obtient un financement de l'Agence spatiale canadienne pour optimiser la gestion des inondations





Ce financement important permettra le développement d'approches innovantes de cartographie des inondations en intégrant les données d'imagerie satellitaire.

QUÉBEC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Geosapiens reçoit un financement de près de 300?000 $ de l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour développer des approches innovantes utilisant des données d'observation de la Terre afin de mieux gérer les inondations en prévention en gestion de crise. Ce projet, réalisé en partenariat avec les professeurs Karem Chokmani et Saeid Homayouni de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), s'inscrit dans le cadre de l'initiative utiliTerre de l'ASC.

Ce projet s'aligne parfaitement avec la mission de Geosapiens, réputée pour ses solutions d'avant-garde qui contribuent à réduire les impacts sociaux, économiques et environnementaux des inondations, et celle de l'INRS en contribuant à la société par l'innovation en recherche.

«?Nous sommes fiers que l'Agence spatiale canadienne reconnaisse la valeur de notre expertise par ce financement d'envergure. C'est pour nous une fierté de continuer à promouvoir une culture proactive de gestion des risques afin de prévenir des désastres matériaux et humains?», souligne Hachem Agili, le président-directeur général de Geosapiens.

La concrétisation de ce projet aura des retombées importantes sur l'amélioration des connaissances et de la gestion des risques d'inondation. En intégrant les données d'imagerie satellitaire optique et radar, le projet permettra de délimiter les zones inondables et de cartographier des inondations pratiquement en temps réel. Ces avancées aideront non seulement les décideurs à avoir une vision globale et à jour des risques de façon à agir en prévention et à optimiser les interventions, mais aussi les assureurs à mieux évaluer les risques avec lesquels leur clientèle compose. La population citoyenne sera davantage en mesure d'assurer sa sécurité et d'accroître sa résilience face à cet aléa naturel, notamment dans le contexte des changements climatiques.

Rappelons que les inondations représentent la catastrophe naturelle la plus fréquente et la plus dommageable au Canada. Chaque année, elles engendrent des dommages de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces coûts sont appelés à tripler d'ici 2030 à cause des changements climatiques. Le développement des connaissances et la préparation aux risques, tant du côté des organisations gouvernementales et privées que du côté des citoyennes et citoyens, figurent parmi les plus importants défis en lien avec cette problématique.

À propos de Geosapiens

Geosapiens est une entreprise canadienne fondée par une équipe de recherche de l'INRS qui se spécialise dans la modélisation et la gestion des risques hydroclimatiques. Geosapiens poursuit la mission de contribuer à augmenter la résilience de la société face à ces risques, grâce à des solutions technologiques basées sur les données géospatiales. Elle souhaite doter la population ainsi que les organisations publiques et privées d'outils d'aide à la décision fiables et intuitifs, leur permettant de mieux connaître, prévenir et gérer ces risques. Pour en savoir plus, consulter www.geosapiens.ca.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1?500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

